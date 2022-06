Vakio: Ylipelatut Portugali ja Ruotsi ohituskaistalle Kansojen liigassa

Kotimaan kohteissa selkeästi liian vähälle kannatukselle jääneet GrIFK, Ilves 2 ja KuPS Akatemia nousevat varmoiksi.

1 Gnistan–PEPO (X2)

Ykkönen: Gnistanin peliesitys jäi selvästi odotuksista sen hävittyä SJK Akatemian vieraan tylysti 0–4. Myös SJK-tappiota edeltävissä otteluissa Gnistanin tulokset ovat olleet peliesityksiä parempia.

Sarjanousija PEPO on esiintynyt odotuksiin nähden hyvin, vaikka pisteitä on kertynyt toistaiseksi niukasti. Maanantain kotiottelussa KPV:tä vastaan pisteet tasattiin maalipaikkoihin nähden reilusti 1–1. Ykkösen tasolle laadukas kärkimies Irfan Sadik on toistaiseksi iskenyt kaikki lappeenrantalaisten neljä maalia.

Gnistan on noin luokkaa laadukkaampi joukkue, muttei siinä määrin mitä tulokset sarjataulukon muodossa antavat ymmärtää. Kotijoukkue on noin 54 prosentin todennäköisyydellä voittava suosikki. Vakiossa Gnistanin kannatus on lähtenyt laukalle ja yli 70 prosentin suosikkiasema on rajusti yläkanttiin. Avauskohteessa ylipelattu kotivoitto on syytä asettaa rohkeasti ohituskaistalle.

2 EIF–MP (1)

Ykkönen: EIF:n kausi on alkanut odotuksiin nähden kelvollisesti. Viimeksi viimesekuntien tasoitusmaali toi sinällään ansaitun pisteen 1–1 päättyneessä vierasottelussa KTP:ta vastaan.

Viime kauteen nähden runsaasti muutoksia läpi käynyt MP on sekin esiintynyt alkukaudesta odotusten mukaisesti. Sunnuntaina PK-35:n vieraana MP hävisi 0–2, mutta haki etenkin toisella jaksolla tasoitusmaalia vahvasti painostaen. Viimeistely on tuottanut MP:lle päänvaivaa kelvollisesta maalipaikkatuotannosta huolimatta, mutta vasta vähän Ykkösessä pelaamaan ehtinyt kärkimies Kevin Beugre on esittänyt lupaavia otteita.

EIF on joukkueista laadukkaampi ja hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuva suosikkiasema kotikentällä perusteltu. Vakiossa kohde on tarkasti oikein pelattu ja laadukkaamman EIF:n voitto on kelpovalinta varmaksi.

3 JS Hercules–JBK (1)

Kakkonen C: Hercules joutui tyytymään toisessa pelissä peräkkäin pistejakoon, kun vierasottelu RoPSia vastaan päättyi 2–2. Maalipaikkojen valossa oululaisille olisi ollut enemmänkin tarjolla. Hercules kuuluu viime kauden tapaan lohkon kärkijoukkueisiin, vaikka pelaajamateriaali onkin heikentynyt hieman edelliskauteen nähden.

JBK kärsi kauden toisen tappionsa hävittyään kotiottelun OLS:aa vastaan tasaisista pelitapahtumista huolimatta 1–2. JBK kuuluu viime kauden tapaan lohkon keskikastiin, vaikka alkukaudesta sen olisi pitänyt kerätä odotusten mukaan runsaammin pisteitä.

Hercules on reilua luokkaa laadukkaampi ja suosikkiasema kipuaa kotikentällä 60 prosentin tuntumaan. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja usein toteutuva kotivoitto merkitään varmaksi asti.

4 FC Jazz–HJS (1X)

Kakkonen B: Tappioitta kauden startannut Jazz pääsi kolmen peräkkäisen tasapelin jälkeen voiton makuun, kun Ilves 2 kaatui vieraskentällä 2–1. Jani Uotisen luotsaaman ryhmän parhaita onnistujia on ollut peräti kuusi maalia iskenyt Lyon Firmino, joka muistetaan aikaisemmin muun muassa MP:n riveistä.

Vahvan viime kauden jälkeen tuntuvasti heikentyneen HJS:n kausi on ollut odotetun haastava. Viimeksi tuli ruma 0–4-tappio kotikentällä Ilves-Kissoja vastaan, eivätkä alkukauden peliesitykset juuri toteutuneita tuloksia parempaan ole oikeuttaneetkaan.

Jazz on joukkueista kiistatta laadukkaampi ja viimeksi Ilvestä vastaan pelikieltoa kärsinyt tehomies Firmino palaa kokoonpanoon. Jazzin noin 56 prosentin suosikkiasema kotikentällä on perusteltu. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on karannut rajusti yli todennäköisyytensä, mutta hyvävireisen kotisuosikin jättäminen ulos riveistä kylmää. Vaihtomerkki on kuitenkin syytä asettaa tasapelille rivin odotusarvoa nostamaan.

5 EPS–GrIFK (2)

Kakkonen B: EPS jatkaa kauttaan tappioitta, kun viimeksi paikallispelissä Honka Akatemiaa vastaan pisteet tasattiin 0–0. Viime kaudella isoissa vaikeuksissa ollut espoolaisryhmä on parantanut otteitaan tuntuvasti, ja etenkin alakerta on tilkitty toistaiseksi erinomaisesti. Viidessä ottelussa omissa on soinut vain kertaalleen!

GrIFK joutui taipumaan Klubi 04:n vieraana maalipaikkoihin nähden loogiseen 1–3-tappioon. Tätä edeltäneessä ottelussa tullut 2–4-tappio kotikentällä HJS:ää vastaan tuli yllätyksenä ja myös peliesitys jäi vaatimattomaksi. Perustasoon nähden heikko puolustuspeli on aikaisemmillakin kausilla osoittautunut GrIFK:n heikkoudeksi.

EPS:n hyvien tulosten takana on myös laadukkaita peliesityksiä, mutta ero perustasossa puoltaa edelleen GrIFK:ta selvällä marginaalilla. Vieraat ansaitsevat niukan 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa EPS:n vahvoihin alkukauden tuloksiin on reagoitu liian vahvasti ja kotijoukkue on merkattu lähes 50 prosentin suosikiksi. Alipelattu vierassuosikki kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

6 Ilves 2–MuSa (1)

Kakkonen B: Ilves kärsi jo kolmannen peräkkäisen tappion hävittyään kotikentällä FC Jazzia vastaan 1–2. Peliesitys oli tappiosta huolimatta kelvollinen, eivätkä peliesitykset alkukaudesta muutenkaan ole jääneet niin heikoiksi mitä tulokset antavat ymmärtää. Veikkausliigan ollessa tauolla on todennäköistä, että vähälle peliajalle edustuksessa jääneitä pelaajia nähdään sunnuntaina kakkosjoukkueen riveissä.

MuSa palasi voittokantaan, kun kotiottelu KaaPoa vastaan hoitui 4–1. Täksi kaudeksi Kakkoseen pudonneen porilaisryhmän otteet ovat ailahdelleet alkukaudesta, mutta se kuuluu kiistatta lohkon kärkijoukkueisiin. MuSan paitaan paluun tehnyt Juuso Aalto on Kakkosen tasolle kova pelimies ja vahvistaa kohtalaisesti jo Ykkösessä operoinutta ydinryhmää, mutta hyökkääjä on ollut sivussa kahdesta viimeisimmästä ottelusta.

Kummankaan joukkueen kausi ei ole alkanut tulosten valossa odotetusti. Ero perustasossa menee Musan eduksi, mutta kotietu sekä mahdolliset vahvistukset edustusjoukkueesta kallistavat vaakakuppia isäntien suuntaan. Tamperelaisten marginaalinen suosikkiasema on ilman vahvistuksiakin perustelu. Niin vakiokansa kuin vedonlyöntimarkkinakin on veistellyt MuSasta selkeän ennakkosuosikin, ja peli-idea kohdistuu kotijoukkueen menestykseen.

7 NJS–PPJ (1X)

Kakkonen: NJS nappasi toisen peräkkäisen voiton, kun KuPS Akatemia kaatui kotikentällä maalipaikoihin nähden reilusti 2–1. NJS kuuluu viime kauden tapaan lohkon ylempään keskikastiin ja alkukauden otteet ovat olleet linjassa peliesitysten kanssa.

Sarjanousija PPJ kärsi viimeksi kotikentällään 3–4-tappion PKKU:ta vastaan. Myös peliesitys jäi selvästi jälkeen odotuksista. Alkukauden muut tappiot on kärsitty lohkon kärkijoukkueita vastaan, mutta isossa kuvassa peliesitykset eivät ole antaneet syytä muuttaa käsitystä, jonka mukaan PPJ kuuluu lohkon heikoimpiin kokonaisuuksiin.

NJS on joukkueista laadukkaampi ja noin 55 prosentin suosikkiasema kotikentällä perusteltu. Isäntien kannatus on kivunnut vakiossa päälle 60 pinnan, mutta selkeä ennakkosuosikki säilyy riveissä niukasti ylipelattunakin. Kotivoitto on kuitenkin syytä suojata vaihtomerkillä.

8 KuPS Akatemia–FC Futura (1)

Kakkonen A: KuPS Akatemia kärsi kauden neljännen tappion hävittyään NJS:n vieraana ansaitusti 1–2. Peliesitykset ovat olleet linjassa heikkojen esitysten kanssa ja menestysmahdollisuudet lepäävät pitkälti edustusjoukkueen laajasta ringistä saatavien vahvistusten varassa.

Sarjanousija Futura on joutunut vahvan alun jälkeen taipumaan peräkkäisiin tappioihin lohkon kärkijoukkueita vastaan. Viimeksi Atlantiksen vieraana tuli maalipaikkoihin nähden ansaittu 0–1-tappio. Alkukauden perusteella Futuran rahkeet voivat riittää sarjapaikan uusimiseenkin.

Futura on perustasoltaan kuopiolaisia edellä, mutta isäntien kokoonpano saa todennäköisiä vahvistuksia edustusjoukkueesta Veikkausliigan ollessa tauolla. Normaalilla kokoonpanollaan pelatessa KuPS Akatemia olisi vain niukka ennakkosuosikki kotiedusta huolimatta. Isäntien kokoonpano on syytä tarkastaa ennen pelipäätöstä, mutta alustavassa pelijakaumassa altavastaajaksi jääneessä kotivoitossa on tolpan aineksia.

9 Kypros–P-Irlanti (X2)

Kansojen liiga: Kypros säilytti paikkansa C-liigassa voitettuaan karsintaottelut Viroa vastaan yhteismaalein 2–0. Säilyminen tulee todennäköisesti vaatimaan jälleen menestystä karsintaotteluissa, sillä Kypros lähtee kilpailuun selkeästi lohkonsa heikoimpana. Keskiviikon kotiottelu Kosovoa vastaan se hävisi ansaitusti 0–2.

Pohjois-Irlannin suoritustason trendi on ollut vahvojen vuosien jälkeen laskussa ja heikot otteet edellisessä Kansojen liigassa johtivat putoamiseen C-liigaan. Avausottelu kotikentällä Kreikkaa vastaan hävittiin 0–1, vaikkei Pohjois-Irlanti pelitapahtumien valossa jäänyt merkittävästi vierasjoukkueen jälkeen.

Kyproksen peliesitys jäi avausottelussa odotettuakin heikommaksi, eikä maalipaikkojen luomisen kanssa tuskailevan joukkueen tehtävä juuri helpotu sunnuntaina. Tasoero on Pohjois-Irlannin eduksi selkeä ja se ansaitsee vähämaalisessa ottelussa noin 45 prosentin vierassuosikkiaseman. Vieraiden kannatus on vakiossa hieman todennäköisyyttään korkeampi ja todennäköisen 0-0-tuloksen takia vaihtomerkki tasapelille on syytä mahduttaa mukaan riveihin.

10 Portugali–Sveitsi (X2)

Kansojen liiga: Portugali joutui yllättäen varmistamaan MM-kisapaikkansa jatkokarsintojen kautta jäätyään karsintalohkossaan lohkon voittaneen Serbian taakse. Taistelu Kansojen liigan kovatasoisen lohkon voitosta alkoi lupaavasti, kun vierasottelussa Espanjaa vastaan pisteet tasattiin maalipaikkoihin nähden loogisesti 1–1.

Hyvässä nosteessa oleva Sveitsi esiintyi viime kesän EM-kisoissa väkevästi ja nappasi MM-kisapaikan voittamalla oman karsintalohkonsa. Kansojen liigan avausottelussa se joutui taipumaan 1–2-tappioon Tshekin vieraana laadukkaasta peliesityksestä huolimatta.

Portugali on perustasoltaan niukasti Sveitsiä edellä ja suosikkiasema asettuu kotiedusta huolimatta vain hieman yli 50 prosentin. Vakiossa Portugali on kerännyt päälle 60 prosentin kannatuksen ja selkeästi ylipelattu kotivoitto on syytä asettaa ohituskaistalle.

11 Tshekki–Espanja (2)

Kansojen liiga: Tshekki on esiintynyt viime vuosina vahvasti, mistä kertoo myös nousu tasokkaaseen A-liigaan sekä ennakkoluulottomat peliesitykset viime kesän EM-kisoissa. Paikka MM-lopputurnaukseen kariutui jatkokarsinnoissa 0–1-tappioon Ruotsia vastaan. Keskiviikkona Kansojen liigan urakka alkoi 2–1-kotivoitolla Sveitsistä, mutta maalipaikkojen valossa Tshekki jäi vierasjoukkuetta heikommaksi.

Espanja varmisti MM-kisapaikkansa odotetun tyylipuhtaasti ja lähtee myös alkavaan Kansojen liigaan lohkonsa ennakkosuosikkina. Avausottelussa kotikentällä Portugalia vastaan Espanja joutui kuitenkin tyytymään 1–1-tasapeliin Portugalia vastaan, vaikka pääsi ottelussa varhain johtoasemaan.

Kotietu kallistaa vaakakuppia isäntien suuntaan, mutta ero perustasossa nostaa Espanjan vieraskentälläkin noin 55 prosentin suosikiksi. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja avauskierroksen pistemenetyksen jälkeen ärsytetty Espanja merkitään riveihin varmaksi.

12 Ruotsi–Norja (X2)

Kansojen liiga: Ruotsi joutui ottamaan askeleen taaksepäin B-liigaan. MM-karsinnat tyssäsivät jatkokarsinnoissa kelvollisista otteista huolimatta 0–2-tappioon Puolaa vastaan. Keskiviikkona käynnistynyt Kansojen liiga alkoi 2–0-vierasvoitolla Sloveniaa vastaan ja peliesitys oli selkeistä loppulukemistaan huolimatta tarkasti linjassa tasaväkiseksi ennakoidun ottelun odotusten kanssa.

Norja taisteli paikasta MM-kisoihin aina viimeiselle kierrokselle asti, mutta jäi lopulta lohkossaan kolmanneksi ja ilman kisapaikkaa. Kansojen liiga alkoi 1–0-vierasvoitolla Serbiasta, ja maalinteossa onnistunut supertähti Erling Haaland on yksi aseista, joilla Norja haastaa myös itseään laadukkaammat joukkueet.

Kummallakin joukkueella on nuoria huippuyksilöitä, joiden varassa etenkin hyökkäyspeli lepää. Ruotsi on joukkueista hieman laadukkaampi ja kollektiivisessa puolustuspelissä naapuriaan Norjaa edellä. Kotietu nostaa Ruotsin kerran kahdesta voittavaksi suosikiksi. Vakion alustava pelijakauma on kallistumassa liiaksi kotijoukkueen suuntaan ja paras etu löytyy Norjan venymisestä vieraskentällä.

13 Serbia–Slovenia (1)

Kansojen liiga: Vahvassa nosteessa MM-karsintalohkon voiton jälkeen oleva Serbia tavoittelee nousua A-liigaan yhtenä Kansojen liigan lohkonsa suosikeista. Kansojen liigan rupeama ei kuitenkaan käynnistynyt odotetulla tavalla, kun keskiviikon kotiottelu Norjaa vastaan hävittiin tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–1.

Slovenia on noussut B-liigaan ja myös edeltäneet MM-karsinnat sujuivat kelvollisesti, vaikka lopputurnauspaikka jäi edelleen haaveeksi. Keskiviikkona Slovenia joutui taipumaan kotikentällä 0–2-tappioon Ruotsia vastaan, vaikkei maalipaikkojen valossa esiintynytkään merkittävästi vierasjoukkuetta heikommin.

Serbia on noin kaksi luokkaa laadukkaampi ja suosikkiasema kipuaa kotikentällä noin 67 prosentin tuntumaan. Vakion alustavassa pelijakaumassa kotisuosikin kannatus on kohdallaan ja usein toteutuva kotivoitto merkitään päätöskohteessa varmaksi.