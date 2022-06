Volodymyr Zelenskyi lähetti tunteikkaan viestin Ukrainan sankareille: ”Saimme kaksi tuntia iloa”

Ukraina taistelee sunnuntaina jalkapallon MM-kilpailupaikasta.

Ukraina selvitti keskiviikkona tiensä jalkapallon MM-kilpailujen jatkokarsintaan. Se kaatoi Skotlannin maalein 3–1 Glasgow’n Hampden Parkissa.

Tunteikasta ottelua seurattiin silmä tarkkana myös sodan runtelemassa Ukrainassa. Presidentti Volodymyr Zelenskyi lähetti terveisensä voittoon yltäneelle joukkueelle heti pelin jälkeen.

– On hetkiä, jolloin ei tarvitse sanoja. Ylpeys riittää! Kiitos jätkät, presidentti kirjoitti Instagramissa.

– Saimme kaksi tuntia iloa sen sijaan, mihin olemme tottuneet. He menivät. He taistelivat. He sinnittelivät. He voittivat, koska he ovat ukrainalaisia!

Zelenskyi kirjoitti voiton tuoneen iloa Ukrainan armeijalle ja koko maalle. Hän totesi, että koko maa taistelee ja muistutti, ettei Ukraina ole vielä hävinnyt sotaa.

– Me taistelemme, taistelemme, kestämme ja lopulta voitamme, presidentti päätti kirjoituksensa.

Keskiviikkoillan ottelun alkupuolella nähtiin koskettavia hetkiä, kun skotlantilaiset futisfanit yhtyivät täysin rinnoin mukaan Ukrainan kansallislauluun.

Lisäksi kotijoukkueen kannattajat olivat pukeneet ylleen keltasinistä. Myös Skotlannin pelaajien rinnuksissa komeili pieni Ukrainan lippu.

Yleisön ja pelaajien kauniit eleet saivat V Sportin suomalaisselostajan Mikko Innasen liikuttumaan.

– Aivan mieletön tunnelma. Tämän ottelun suomalainen selostaja yrittää nyt koota itsensä. Varmasti jokaisella katsojalla meni kylmät väreet siellä kotikatsomoissakin. Näin tapahtui (myös) täällä Vallilan selostamossa, Innanen lausui V Sportin lähetyksessä.

Ukraina eteni voittonsa myötä sunnuntain karsintafinaaliin, jossa vastuksena on Wales. Cardiffissa pelattavan finaalin voittaja saa paikan marras-joulukuussa Qatarissa pelattaviin MM-kilpailuihin.