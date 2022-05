Gemma Owen osallistuu Love Islandiin, vaikka kielsi osallistumisensa vain viikkoja sitten.

Entisen englantilaisjalkapalloilijan ja sittemmin tv-asiantuntijana työskennelleen Michael Owenin tytär Gemma nähdään supersuositun Love Island -sarjan brittiversion seuraavalla tuotantokaudella.

Brittitabloidi Daily Mailin mukaan ex-huippufutari ei ole 19-vuotiaan tyttärensä tempauksesta järin innoissaan. Vielä kaksi kuukautta sitten Gemma Owen kielsi lehdelle jyrkästi lähtevänsä mukaan.

– Katson Love Islandia joka kesä, mutta en etsi rakkautta, joten tällä hetkellä ohjelma ei ole minua varten. Miehet eivät ole mielessäni, eikä isäni ilahtuisi, jos menisin kotiin ja ilmoittaisin, että lähden Love Islandiin. Ainakin minun pitäisi ensin muuttaa kotoa, Gemma Owen sanoi aiemmin.

Nyt 19-vuotiaan kaunottaren mieli on kuitenkin muuttunut ja hänen osallistumisensa tosi-tv-sarjaan on julkistettu. Daily Mailin ja The Sunin mukaan ohjelmaa esittävä ITV2-kanava on maksanut Owenille osallistumisesta merkittävän rahasumman.

Gemma Owen julkaisi maaliskuussa oman uimapukubrändinsä, jota pääsee mainostamaan.

– ITV2:n pomot matelivat hänen edessään saadakseen Gemman ohjelmaan. Siitä tulee hänelle iso tilipäivä ja tekee hänestä tähden. Hän viettää viikkoja hengaillen bikinimallistossaan ja saa yritykselleen boostin, josta muut voivat vain unelmoida, sisäpiirilähde luonnehti The Sunille.

– Olen avoin rakkaudelle ja haluan pitää hauskan kesän. Tapailin jotakuta, eikä siitä tullut mitään, joten ajattelin, miksi ei? Owen perusteli päätöksensä pyörtämistä.

Gemma Owen harrastaa kouluratsastusta ja on kilpaillut lajissa kansainvälisellä tasolla.

– Urheilu on aina ollut valtava juttu minulle ja perheelleni. Isäni oli ammattijalkapalloilija ja olen edustanut Britanniaa kouluratsastuksessa 11-vuotiaasta asti.

– Olen matkustanut ympäri Eurooppaa kisoissa ja kilpaillut isoilla areenoilla. Olen kilpailuhenkinen ja olen valmis tekemään asioita saadakseni sen, mitä haluan, Owen kommentoi Daily Mailin mukaan.

Love Island on deittailuohjelma, jossa joukko sinkkuja muuttaa yhteiseen huvilaan. Kilpailijoiden tehtävänä on löytää pari itselleen. Viikkoja kestävän ohjelman lopuksi katsojat äänestävät voittajaparin, joka saa jaettavakseen myös rahapalkinnon.

Kilpailussa on myös haastetehtäviä, jotka jännittävät Gemmaa.

– Jotkut haasteista ovat aika pahoja. En tiedä, pystynkö suutelemaan kymmentä miestä peräjälkeen. Mutta ainakin se on hyvää viihdettä, Owen sanoi Daily Mailin mukaan.

Gemma Owen kuvailee olevansa hauska, flirttaileva ja tulinen persoona, joka toivoo löytävänsä ohjelmasta rinnalleen samankaltaisen rehellisen ihmisen.

Michael Owen tervehti Newcastlen kannattajia pieni Gemma-tytär sylissään 2005.

Michael Owen, 42, edusti urallaan Liverpoolia, Real Madridia, Newcastlea ja Manchester Unitedia.

Englannin maajoukkueessa Owen iski 89 ottelussa 40 maalia. Hänet valittiin vuonna 2001 maailman parhaaksi jalkapalloilijaksi.