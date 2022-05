Vakio: Espanja ja Serbia viikon varmat Kansojen liigassa

Gnistan ja EIF eivät kaipaa vaihtomerkkejä Ykkösen kotiotteluissaan. Hercules, FC Jazz ja NJS Kakkosen kohteiden suurimmat suosikit.

1 Gnistan–PEPO (1)

Ykkönen: Gnistanin peliesitys jäi selvästi odotuksista sen hävittyä SJK Akatemian vieraana tylysti 0–4. Sarjanousija PEPO on esiintynyt odotuksiin nähden hyvin, vaikka pisteitä on kertynyt toistaiseksi niukasti. Gnistan on kiistatta joukkueista laadukkaampi, muttei siinä määrin mitä tulokset antavat ymmärtää. Kotijoukkue on 53 prosentin todennäköisyydellä voittava suosikki.

2 EIF–MP (1)

Ykkönen: EIF:n kausi on alkanut odotuksiin nähden kelvollisesti. Viimeksi kotiottelussa kaatui PK-35 1–0, vaikka maalipaikkojen valossa pistejako olisi ollut oikeampi lopputulos. Viime kauteen nähden runsaasti muutoksia läpi käynyt MP on sekin esiintynyt alkukaudesta odotusten mukaisesti. Sunnuntaina PK-35:en vieraana MP hävisi maalipaikkoihin nähden ansaitusti 0–2. EIF on joukkueista laadukkaampi ja kotikentällä hieman useammin kuin kerran kahdesta voittava suosikki.

3 JS Hercules–JBK (1)

Kakkonen C: Hercules joutui tyytymään toisessa pelissä peräkkäin pistejakoon, kun vierasottelu RoPSia vastaan päättyi 2–2. JBK kärsi puolestaan kauden toisen tappionsa hävittyään kotiottelun OLS:aa vastaan tasaisista pelitapahtumista huolimatta 1–2. Hercules on reilua luokkaa laadukkaampi ja sen suosikkiasema kipuaa kotikentällä 60 prosentin tuntumaan.

4 FC Jazz–HJS (1)

Kakkonen B: Tappioitta kauden startannut Jazz pääsi kolmen peräkkäisen tasapelin jälkeen voiton makuun, kun Ilves 2 kaatui vieraskentällä ansaitusti 2–1. Vahvan viime kauden jälkeen heikentyneen HJS:n kauden alku on ollut odotetun haastava. Viimeksi tuli ruma 0–4-tappio kotikentällä Ilves-Kissoja vastaan. Jazz on laadukkaampi ja kotikentällä noin 55 prosentin suosikki.

5 EPS–GrIFK (X2)

Kakkonen B: EPS jatkaa kauttaan tappioitta, kun paikallispelissä Honka Akatemiaa vastaan pisteet tasattiin 0–0. GrIFK joutui taipumaan yllättävän selkeään 2–4-tappioon kotikentällä HJS:ää vastaan. EPS:n hyvien tulosten takana on myös laadukkaita peliesityksiä, mutta ero perustasossa puoltaa edelleen GrIFK:ta selvällä marginaalilla. Vieraat ansaitsevat niukan suosikkiaseman.

6 Ilves 2–MuSa (12)

Kakkonen B: Ilves kärsi jo kolmannen peräkkäisen tappion hävittyään kotikentällään FC Jazzille 1–2. MuSa joutui taipumaan Ilves-Kissojen vieraana aikaisesta kahden maalin johtoasemastaan huolimatta 2–3-tappioon. Kummankaan joukkueen kausi ei ole alkanut odotetusti. Ero perustasossa menee Musan eduksi, mutta kotietu tasoittaa puntteja niin, että todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välille tasaisesti.

7 NJS–PPJ (1)

Kakkonen A: NJS nappasi toisen peräkkäisen voiton, kun KuPS Akatemia kaatui kotikentällä maalipaikkoihin nähden ansaitusti 2–1. Sarjanousija PPJ:n kausi on alkanut kelvollisesti. Tappiot ovat toistaiseksi tulleet kärkijoukkueita vastaan, kuten viimeksi Reippaan vieraana niukasti 0–1. NJS on joukkueista laadukkaampi ja kotikentällä hieman alle 60 prosentin ennakkosuosikki.

8 KuPS Akatemia–FC Futura (12)

Kakkonen A: KuPS Akatemia kärsi kauden neljännen tappion hävittyään NJS:n vieraana ansaitusti 1–2. Sarjanousija Futura on joutunut vahvan alun jälkeen taipumaan peräkkäisiin tappioihin lohkon kärkijoukkueita vastaan. Viimeksi Atlantiksen vieraana tuli 0–1-tappio. Futura on perustasoltaan kuopiolaisia edellä, mutta isäntien kokoonpano saattaa vahvistua edustusjoukkueen pelaajilla Veikkausliigan ollessa tauolla.

9 Kypros–P-Irlanti (X2)

Kansojen liiga: Kypros säilytti paikkansa C-liigassa voitettuaan karsintaottelut Viroa vastaan yhteismaalein 2–0. Pohjois-Irlannin suoritustason trendi on ollut vahvojen vuosien jälkeen hieman laskussa ja heikot otteet edellisessä Kansojen liigassa johtivat putoamiseen C-liigaan. Tasoero on Pohjois-Irlannin eduksi selkeä ja se on vähämaalisessa ottelussa niukka 40 prosentin vierassuosikki.

10 Portugali–Sveitsi (12)

Kansojen liiga: Portugali joutui yllättäen varmistamaan MM-kisapaikkansa jatkokarsintojen kautta jäätyään karsintalohkossaan toiseksi. Hyvässä nosteessa oleva Sveitsi esiintyi viime kesän EM-kisoissa väkevästi ja nappasi MM-kisapaikan voittamalla karsintalohkonsa. Portugali on perustasoltaan vain hieman Sveitsiä edellä ja suosikkiasema kipuaa kotiedusta huolimatta vain hieman yli kerran kahdesta toteutuvaksi.

11 Tshekki–Espanja (2)

Kansojen liiga: Tshekki on esiintynyt viime vuosina vahvasti, mistä kertoo myös nousu tasokkaaseen A-liigaan. MM-karsinnat kariutuivat jatkokarsinnoissa 0–1-tappioon Ruotsia vastaan. Espanja varmisti MM-kisapaikan tyylipuhtaasti ja lähtee myös Kansojen liigaan lohkoonsa selkeänä ennakkosuosikkina. Kotietu kallistaa vaakakuppia isäntien suuntaan, mutta ero perustasossa nostaa Espanjan vieraissakin noin 50 prosentin suosikiksi

12 Ruotsi–Norja (12)

Kansojen liiga: Ruotsi joutui ottamaan askeleen taaksepäin B-liigaan. MM-karsinnat tyssäsivät jatkokarsinnoissa kelvollisista otteista huolimatta 0–2-tappioon Puolaa vastaan. Norja taisteli paikasta MM-kisoihin aina viimeiselle kierrokselle asti, mutta jäi lopulta lohkossa kolmanneksi ja ilman kisapaikkaa. Ruotsi on joukkueista laadukkaampi, mutta Norja on huippuyksilöidensä ansiosta yllätysvalmis. Kotietu nostaa Ruotsin kerran kahdesta voittavaksi suosikiksi.

13 Serbia–Slovenia (1)

Kansojen liiga: Vahvassa nosteessa MM-karsintalohkon voiton jälkeen etenevä Serbia tavoittelee nousua A-liigaan yhtenä suosikeista. Slovenia on noussut B-liigaan ja myös MM-karsinnat sujuivat odotuksiin nähden kelvollisesti, vaikka lopputurnauspaikka jäi edelleen haaveeksi. Serbia on noin kaksi luokkaa laadukkaampi ja suosikkiasema kipuaa 65 prosentin tuntumaan.