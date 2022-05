Vakio: Ylipelatusta KuPSista ohipeli Veikkausliigan kärkiottelussa

Vakiossa siirrytään tällä viikolla kotimaan kohteisiin. Viikon varmat löytyvät Kakkosen kohteista.

1 KuPS–HJK (X2)

Veikkausliiga: KuPS on tehnyt alkukaudesta kovaa tulosta, vaikka ajoittain peliesitykset ovat jääneetkin jälkeen odotuksista. Viimeisin 1–0-vierasvoitto HIFK:sta oli kuitenkin ansaittu, vaikka laadukkailla maalipaikoilla ei ottelussa juhlittukaan. Torstaina vahvalla kokoonpanolla Suomen cupia pelannut KuPS kaatoi kotikentällään EIF:n 5–1.

HJK kaatoi viikonloppuna Hakan kotikentällä pelitapahtumiin nähden ansaitusti 4–1. Kauden ensimmäinen suurinumeroinen voitto voi viimein vapauttaa HJK:n tukkoiseksi jäänyttä hyökkäyspään pelaamista. Tiistaina Suomen cupin ottelussa farmijoukkue Klubi 04 kaatui odotetusti 4–0.

HJK on niukasti rankingissa KuPSia edellä, vaikka joukkueiden välinen ero onkin kaventunut kauden edetessä. KuPS nauttii kotietua, mutta lyhyeksi jäävä palautumisaika torstain cupin ottelun jälkeen kääntää vaakakuppia HJK:n suuntaan. HJK on isäntien kotiedusta huolimatta marginaalinen 36 prosentin suosikki. Vakiossa KuPS on keräämässä selvästi todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, joten tasaisessa ottelussa ylipelattu kotivoitto on syytä jättää ulos riveistä.

2 HIFK–FC Honka (2)

Veikkausliiga: HIFK on pystynyt parantamaan peliesityksiään Mixu Paatelaisen alaisuudessa. 2–2-tasapeli Interin vieraana sekä viime maanantain 0–1-tappio kotona KuPSia vastaan olivat kumpikin odotettua parempia esityksiä. Torstaina Suomen Cupissa HIFK kaatoi Kolmosessa pelaavan SexyPöxyt odotetun murskaavasti 7–0.

Honka on ollut alkukauden parhaimmistoa, vaikka viimeksi kotikentällä Ilvestä vastaan se jäi ottelun hallinnasta huolimatta maalittomaan tasapeliin. Tapiolan kentän heikko kunto tuntui ironisesti vaikeuttavan enemmän Hongan omaa peliä. Myös poissaolot ovat Hongan rasitteena, kun sivussa on Florian Krebs sekä mahdollisesti myös Ilvestä vastaan puuttunut Lucas Kaufmann.

Tasoero menee HIFK:n parantuneista otteista huolimatta Hongan eduksi selvällä marginaalilla. Hongalla on kalavelkoja maksettavanaan kuukauden takaisesta cup-ottelusta, josta HIFK eteni jatkoon rangaistuspotkuilla, vaikka Honka hallitsi varsinaisen peliajan tapahtumia mielin määrin. Honka ansaitsee vieraskentälläkin noin 58 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Hongan kannatus on jäämässä hieman alle todennäköisyytensä ja ennakkosuosikki Honka merkitään varmaksi.

3 IFK Mariehamn–VPS (X2)

Veikkausliiga: IFK Mariehamn jäi hyvistä otteista huolimatta jälleen ilman pisteitä hävittyään tasaisen vierasottelun SJK:ta vastaan 0–1. Viikolla Mariehamn eteni Suomen cupin seuraavalle kierrokselle voitettuaan vierasottelu EPS:ää vastaan 3–0.

VPS hävisi viimeksi kotikentällä Interiä vastaan 1–2, mutta olisi ansainnut peliesityksellään enemmän. Samaa voi sanoa useista muistakin VPS:n tämän kauden liigapeleistä, jotka ovat päättyneet maalipaikkojen valossa ansaitsemattomiin pistemenetyksiin. Viikolla VPS pääsi kuitenkin odotetusti voiton makuun, kun Suomen cupin kotiottelu VJS:ää vastaan hoitui 2–0.

Kumpikin joukkue on pelannut toteutuneita tuloksiaan paremmin. VPS on rankingissa niukasti saarelaisia edellä, mutta kotietu pitää kotijoukkueen noin 41 prosentin suosikkina. Vakiossa isännät on merkitty päälle 50 prosentin suosikkiasemaan, joten ylipelattu kotivoitto on syytä asettaa ohituskaistalle.

4 SJK Akatemia–Gnistan (12)

Ykkönen: SJK Akatemia jatkoi vahvoja otteitaan, kun KPV kaatui vieraskentällä ansaitusti 3–0. Akatemia on ollut Ykkösen parhaita onnistujia ja jopa kauden ainoasta tappiosta TPS:aa vastaan joukkue olisi ansainnut pisteet.

Kautensa tappiotta avannut Gnistan hoiti kotiottelun Piffeniä vastaan maalipaikkoihin nähden loogisesti 1–0. Kauden alku on ollut Gnistanilta erityisesti tulosten valossa vahva, mutta pisteitä on ropissut tilille hieman peliesitysten oikeuttamaa enemmän.

SJK Akatemia on nostanut tasoaan tuntuvasti verrattuna esimerkiksi sen edelliseen vierailuun Ykkösessä toissa kaudella. Tappioitta kauden startannut Gnistan on pelannut sekin vahvasti, mutta SJK on kotikentällään niukka 44 prosentin suosikki. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja ympäripyöreä kohde kaipaa vaihtomerkin.

5 PK-35–MP (1)

Ykkönen: PK-35 joutui taipumaan neljänteen peräkkäiseen tappioon hävittyään EIF:n vieraana 1–2. PK:n peliesitys oli kuitenkin odotettua parempi ja se olisi ansainnut ottelusta pisteen. Viikolla PK pääsi palauttamaan itseluottamuksensa, kun Kakkosessa pelaava Ilves-Kissat kaatui peräti 7–1.

MP pelasi kauden parhaimman pelinsä ja voitti kotiottelun Jaroa vastaan 3–0. Keskiviikkona MP eteni Suomen cupissa jatkoon rangaistuspotkujen jälkeen 1–0, kun se kohtasi Urskissa Jaron heti perään uudestaan.

PK:n heikko alkukausi on laskenut sen pelivoimaa, mutta kotikentällä saman tasoista MP:tä vastaan 46 prosentin suosikkiasema on perusteltu. Vakion pelaajat ovat tehneet alkukauden tuloksista omat päätelmänsä ja merkanneet MP:n kerran kahdesta voittavaksi suosikiksi. Rajusti alipelattu PK kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

6 PIF–JäPS (1X)

Ykkönen: PIF kärsi niukan, mutta maalipaikkoihin nähden ansaitun 0–1-tappion Gnistanin vieraana. Isossa kuvassa sarjanousija on esiintynyt kelvollisesti, mutta säilyminen tylyssä kolmen putoajan sarjasysteemissä vaatii Piffeniltä nappisuoritusta.

JäPS otti jälleen täyden pistesaaliin kotikentällä voitettuaan KTP:n 2–1, vaikka maalipaikkojen valossa pistejako olisi ollut kotivoittoa perustellumpi. Viikolla JäPS kaatoi Suomen cupissa Kakkosen sarjanousija Komeetat ansaitusti 3–1.

Joukkueet kuuluvat pelivoimansa puolesta samaan kastiin ja täysi pistesaalis suoraa kilpakumppania vastaan parantaa haastavassa kolmen putoajan sarjasysteemissä asetelmia merkittävästi. PIF ansaitsee kotietunsa turvin noin 43 prosentin suosikkiaseman. Vakion alustavassa pelijakaumassa ei ole suurempia vääristymiä suuntaan tai toiseen, joten runsas rastitus on paikallaan.

7 FF Jaro–TPS (1X)

Ykkönen: Jaro kärsi yllättävän 0–3-tappion MP:n vieraana. Myös peliesitys jäi selvästi odotuksista ja tappio oli pelillisesti ansaittu. Joukkueet kohtasivat keskiviikkona uudelleen Suomen cupissa, ja Jaro hävisi rangaistuspotkujen jälkeen 0–1. Hyökkäyksen takuumiehiin kuuluvan Joni Remesahon pelikunto on edelleen kysymysmerkki.

TPS:n alkukauden haasteet jatkuivat, kun joukkue joutui kotiottelussa PEPOa vastaan tyytymään hallinnasta huolimatta maalittomaan tasapeliin. TPS on kamppaillut viime peleissä poissaolojen kanssa ja kaksi viime peliä väliin jättäneen Kasper Hämäläisen pelikunnosta ei edelleenkään sunnuntain kärkikamppailun alla ole varmuutta.

Kummankaan joukkueen alkukauden otteet eivät ole yltäneet odotetulle tasolle. TPS on niukasti rankingissa edellä, mutta kotietu pitää Jaron marginaalisena 36 prosentin suosikkina cupin pelin jälkeisestä lyhyestä palautumisajasta huolimatta. Kohde on Vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.

8 PeKa–Reipas (2)

Kakkonen: PeKan viime kausi Kakkosessa oli odotettua vahvempi, kun sarjanousija päätti kautensa viidenteen sijaan. Kuluva kausi on taas alkanut hieman alle odotusten. Viimeksi pisteet tasattiin Kiffenin vieraana pelitapahtumiin nähden reilusti 1–1. Viime kauden vahvan sijoituksen uusiminen lepää pitkälti KTP:n riveistä saataviin vahvistuksiin, joita alkukaudesta on jo nähty.

Viime kauteen nähden tuntuvasti vahvistunut Reipas on avannut kautensa puhtaalla pelillä ja taistelee noususta Ykköseen. Kausi on avattu puhtaalla pelillä, kun kolme ottelua ovat tuottaneet kaikki selkeät voitot ja oma maali on säilynyt toistaiseksi koskemattomana.

Ero perustasossa on kasvanut Reippaan eduksi viime kauteen nähden ja sen 65 prosentin todennäköisyydellä toteutuva suosikkiasema on vieraskentälläkin perustelu. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja kohde merkitään suursuosikki Reippaan voiton kautta.

9 SalPa–VJS (1)

Kakkonen: Kovin panostuksin kauteen lähteneen SalPan otteet ovat ailahdelleet ensimmäisillä kierroksilla. Viimeksi se joutui taipumaan 0–2-tappioon Honka Akatemian vieraana, mutta kärsi hyökkäyspään avainpelaajien poissaoloista. Viikolla SalPa eteni jatkoon Suomen Cupissa, kun Kolmosessa pelaava KJP kaatui 6–3. Elmo Heinosen ja Oskari Jakosen pelikunto on edelleen kysymysmerkki. Varmasti sivussa on niin ikään runkopelaajiin kuuluva Jami Siirtola, joka kärsii pelikieltoa.

VJS on ollut yksi alkukauden positiivisimmista yllättäjistä. Viimeksi kotikentällä kaatui lohkon kärkijoukkue Klubi 04 1–0-lukemin. Viikolla VJS kärsi Suomen cupissa odotetun 0–2-tappion VPS:n vieraana. Etenkin vantaalaisten puolustus on onnistunut alkukaudesta täksi kaudeksi VJS:n riveihin siirtyneen maalivahti Toni Korkiakosken johdolla.

SalPa on perustasoltaan kiistatta VJS:ää edellä. Mahdolliset avainpelaajien poissaolot sekä lyhyempi palautumisaika cupin otteluiden jäljiltä kaventavat suosikkiasemaa. Isännät lähtevät otteluun silti noin 60 prosentin ennakkosuosikkeina. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on jäämässä todennäköisyyttään maltillisemmaksi ja alipelattu kotisuosikki merkataan poissaoloista huolimatta varmaksi.

10 EPS–Honka Akatemia (X2)

Kakkonen: EPS piti paikkansa Kakkosessa täydennysmenettelyn avulla. Uusi kausi on kuitenkin alkanut espoolaisilta väkevästi, kun se on pelannut neljä peliä tappioitta. Viikolla Suomen cupissa se joutui taipumaan 0–3-tappioon IFK Mariehamnia vastaan, mutta peliesitys oli ennakko-odotuksiin nähden kelvollinen.

Honka Akatemia nappasi kauden avausvoittonsa, kun kotiottelu SalPaa vastaan hoitui 2–0. Moni aikaisempien kausien Akatemian runkopelaaja on ottanut urallaan kehitysaskeleita. Alkukaudesta kaksi maalia ottelua kohdin päästäneen puolustuksen on nostettava tasoaan, jotta Akatemia pystyy kamppailemaan lohkon kärkijoukkueita vastaan.

EPS on nostanut osakkeitaan viime kauteen nähden, kun taas Honka Akatemia on kahta hyvin sujunutta edelliskautta heikompi. Ero perustasossa nostaa Akatemian paikallispelissä kuitenkin noin 46 prosentin suosikiksi. Vakion pelaajat ovat hypänneet alkukauden otteiden innoittaman kotijoukkue EPS:n kyytiin. Lähes 50 pinnan kannatuksen saanut kotivoitto on syytä asettaa ohituskaistalle.

11 KajHa–JJK (2)

Kakkonen C: Sarjanousija Haka on avannut kautensa tappioitta. Viimeksi pisteet tasattiin GBK:n vieraana 2–2. Haka on onnistunut haalimaan riveihinsä useita Kakkosen tasolle taitavia pelimiehiä, joista osa, mukaan lukien portugalilaispäävalmentaja Luis Figueiredo, olivat joukkueen mukana jo viime kaudella.

JJK pääsi juhlimaan kauden ensimmäistä derbyvoittoa, kun FCV kaatui Harjulla selvin 4–0-lukemin. JJK:n kuului jo edelliskaudella lohkon parhaimpiin ja nyt rivejä vahvistaa useampi viime kaudella Ykkösessä isossa roolissa pelannut pelimies.

Hakalla riittää yksilötaitoa, mutta kollektiivisessa pelaamisessa on puutteita. JJK on lohkon kiistaton kärkijoukkue ja noin 65 prosentin vierassuosikkiasema sarjanousijaa vastaan perusteltu. Vakiossa JJK on jäämässä vaille riittävää kannatusta, joten alipelattu ja usein toteutuva vierasvoitto kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

12 RoPS–JS Hercules (2)

Kakkonen C: RoPS kärsi kauden ensimmäisen tappion hävittyään vieraspelin OLS:n vieraana viime hetkien takaiskumaalin myötä niukasti 2–3. Talousongelmien takia Kakkoseen pudonneessa ryhmässä on enää vähän viime kausina RoPSin edustuksessa ja kakkosjoukkueessa vastuuta kantaneita pelaajia, mutta alkukauden peliesitykset ovat olleet pelaajamateriaaliin nähden positiivisia.

Hercules joutui tyytymään 2–2-tasapeliin kotikentällä Kraftia vastaan, vaikka hallitsikin pelitapahtumia. Hercules on menettänyt talven aikana useita viime kauden avainpelaajiaan, mutta myös tulijapuolella on muista oululaisjoukkueista tuttuja laatupelaajia.

RoPS kuuluu lohkon keskikastiin. Hercules on lähempänä kärkijoukkueita, vaikka taso onkin tullut pykälän alaspäin viime kauteen nähden. Eron perustasossa tulisi olla Herculeksen hyväksi selkeä ja noin 47 prosentin vierassuosikkiasema perusteltu. Vakiossa kotijoukkueen mahdollisuudet nähdään kovin optimistisina, ja yli 50 pinnan kannatuksen saanut kotivoitto on syytä jättää pois riveistä.

13 Närpes Kraft–OTP (2)

Kakkonen C: Kraft onnistui viime kierroksella nappaamaan pisteen, kun vieraspeli ennakkosuosikki Herculesta vastaan päättyi pelitapahtumiin nähden reilusti 2–2. Viime kaudella Kakkoseen noussut ja putoamisen vahvan loppukauden ansiosta välttänyt Kraft on vahvistanut rivejään useilla ulkomaalaishankinnoilla. Alkukauden otteet ovat osoittaneet suoritustason olevan selvästi viime kautta korkeampi.

OTP ei selkeästä suosikkiasemastaan huolimatta onnistunut kotipelissä VIFK:ta vastaan, ja tuloksena oli ansaittu 0–2-tappio. Myös muissa alkukauden peleissä OTP:n otteet ovat jääneet odotuksista, vaikka pelaajamateriaali on viime kauden tapaan laadukas.

Kraft on hieman viime kautta vahvempi, kun taas OTP vaikuttaa heikentyneen hyvän viime kauden jälkeen. Eron perustasossa tulisi kuitenkin oikeuttaa OTP:n noin kerran kahdesta voittavaksi vierassuosikiksi. Vakion pelaajat ovat alustavasti lähteneet tappioitta kauden aloittaneen Kraftin kelkkaan ja merkinneet kotijoukkueen yli 60 prosentin suosikiksi. Alipelattu vierasvoitto nostetaan rohkeasti varmaksi.