Vakio: HJK niukka suosikki Veikkausliigan kärkiottelussa

Vakiossa siirrytään tällä viikolla kotimaan kohteisiin. Varsinkin Kakkosen voimasuhteissa on tapahtunut pieniä muutoksia.

1 KuPS–HJK (X2)

Veikkausliiga: KuPS on tehnyt alkukaudesta kovaa tulosta, vaikka ajoittain peliesitykset ovat jääneetkin odotuksista. Viikonlopun 3–0-vierasvoitto Oulusta tuli kuitenkin pelitapahtumien valossakin selkeästi ansaitusti. Maanantaina KuPS voitti vieraissa HIFK:n 1–0. HJK kaatoi viikonloppuna Hakan kotikentällä 4–1, ja suurinumeroinen voitto voi viimein vapauttaa joukkueen tekemistä. Ero perustasossa menee HJK:n eduksi siinä määrin, että marginaalinen 35 prosentin suosikkiasema on perusteltu.

2 HIFK–FC Honka (2)

Veikkausliiga: HIFK on pystynyt parantamaan peliesityksiään Mixu Paatelaisen alaisuudessa. Viikonlopun 2–2-tasapeli Interin vieraana oli pelillisesti odotettua parempi. Maanantaina tuli kotona 0–1-tappio KuPSille. Honka on ollut alkukauden parhaimmistoa, vaikka kotikentällä Ilvestä vastaan joukkue jäi hallinnasta huolimatta maalittomaan tasapeliin. Tasoero menee HIFK:n parantuneista otteista huolimatta Hongan eduksi selvällä marginaalilla ja noin 60 prosentin suosikkiasema on vieraskentälläkin perusteltu.

3 IFK Mariehamn–VPS (1)

Veikkausliiga: IFK Mariehamn jäi jälleen hyvistä otteistaan huolimatta ilman pisteitä hävittyään vierasottelun SJK:ta vastaan tasaisesti jakautuneista maalipaikoista huolimatta 0–1. VPS hävisi kotikentällä Interiä vastaan 1–2, mutta olisi sekin ansainnut enemmän. VPS on rankingissa niukasti saarelaisia edellä, mutta kotietu pitää kotijoukkueen noin 40 prosentin suosikkina.

4 SJK Akatemia–Gnistan (1)

Ykkönen: SJK Akatemia jatkoi vahvoja otteitaan, kun KPV kaatui vieraskentällä ansaitusti 3–0. Gnistan hoiti kotiottelunsa Piffeniä vastaan odotetusti ja maalipaikkoihin nähden loogisesti 1–0. SJK Akatemia on nostanut tasoaan tuntuvasti mitä tulee esimerkiksi edelliseen vierailuun Ykkösessä toissa kaudella. Tappioitta kauden startannut Gnistan on pelannut myös vahvasti, mutta SJK on kotikentällään niukka 40 prosentin suosikki.

5 PK-35–MP (12)

Ykkönen: PK-35 joutui taipumaan neljänteen peräkkäiseen tappioon hävittyään EIF:n vieraana 1–2. PK:n peliesitys oli kuitenkin odotettua parempi ja se olisi ansainnut ottelusta pisteen. MP pelasi kauden parhaimman pelinsä voitettuaan kotiottelun Jaroa vastaan 3–0. PK:n heikko alkukausi on laskenut pelivoimaa, mutta kotikentällä saman tasoista MP:tä vastaan 46 prosentin suosikkiasema on perusteltu.

6 PIF–JäPS (1X)

Ykkönen: PIF kärsi niukan, mutta maalipaikkoihin nähden ansaitun 0–1-tappion Gnistanin vieraana. JäPS otti jälleen täyden pistesaaliin kotikentällään voitettuaan KTP:n 2–1, vaikka maalipaikkojen valossa pistejako olisi ollut oikeampi tulos. Joukkueet kuuluvat pelivoimansa puolesta samaan kastiin, mutta PIF on kotiedun turvin noin 43 prosentin suosikki.

7 FF Jaro–TPS (1X)

Ykkönen: Jaro kärsi yllättävän 0–3-tappion MP:n vieraana ja myös peliesitys oli selvästi odotettua heikompi ja tappio ansaittu. TPS:n vaikeudet jatkuivat, kun joukkue joutui tyytymään kotiottelussa PEPOa vastaan pelitapahtumien hallinnasta huolimatta maalittomaan tasapeliin. Kummankaan joukkueen alkukauden otteet eivät ole yltäneet odotetulle tasolle. TPS on edelleen niukasti rankingissa edellä, mutta kotietu pitää Jaron marginaalisena 40 prosentin suosikkina.

8 PeKa–Reipas (2)

Kakkonen A: PeKan viime kausi Kakkosessa oli odotettua vahvempi, kun sarjanousija päätti kautensa viidennelle sijalle. Kuluva kausi on alkanut hieman alle odotusten. Viime kauteen nähden tuntuvasti vahvistunut Reipas on avannut kautensa puhtaalla pelillä ja taistelee noususta Ykköseen. Ero perustasossa on kasvanut Reippaan eduksi viime kauteen nähden ja selkeä suosikkiasema on vieraskentälläkin perustelu.

9 SalPa–VJS (1)

Kakkonen B: Kovin panostuksin kauteen lähteneen SalPan otteet ovat ailahdelleet ensimmäisillä kierroksilla. Viimeksi joukkue joutui taipumaan 0–2-tappioon Honka Akatemian vieraana. VJS on ollut yksi alkukauden positiivisimmista yllättäjistä. Viimeksi kotikentällä kaatui lohkon kärkijoukkue Klubi 04 maalein 1–0. SalPa on perustasoltaan kiistatta VJS:ää edellä ja suosikkiasema kipuaa kotikentällä aina 70 prosentin tuntumaan asti.

10 EPS–Honka Akatemia (X2)

Kakkonen B: EPS piti paikkansa Kakkosessa täydennysmenettelyn avulla. Uusi kausi on kuitenkin alkanut espoolaisilta väkevästi, kun se on pelannut neljä peliä tappioitta. Honka Akatemia nappasi kauden avausvoittonsa, kun kotiottelu SalPaa vastaan hoitui 2–0. EPS on nostanut osakkeitaan viime kauteen nähden, kun taas Honka Akatemia on kahta hyvin sujunutta edelliskautta heikompi. Ero perustasossa nostaa Akatemian kuitenkin noin 46 prosentin suosikiksi paikallispelissä.

11 KajHa–JJK (2)

Kakkonen C: Sarjanousija Haka on avannut kautensa tappioitta. Viimeksi pisteet tasattiin GBK:n vieraana 2–2. JJK pääsi juhlimaan kauden ensimmäistä derbyvoittoa, kun FCV kaatui Harjuilla selvin 4–0-lukemin. Hakalla on useita Kakkosen tasolle taitavia ulkomaalaispelaajia, mutta kollektiivisessa pelaamisessa riittää petrattavaa. JJK on lohkon kiistaton kärkijoukkue ja yli 60 prosentin vierassuosikki.

12 RoPS–JS Hercules (X2)

Kakkonen C: RoPS kärsi kauden ensimmäisen tappion hävittyään vieraspelin OLS:n vieraana niukasti 2–3. Hercules joutui tyytymään kotikentällä 2–2-tasapeliin Kraftia vastaan, vaikka hallitsi pelitapahtumia. RoPS kuuluu lohkon keskikastiin. Hercules on lähempänä kärkijoukkueita, vaikka taso on tullut pykälän alaspäin viime kauteen nähden. Vieraiden noin kerran kahdesta toteutuva suosikkiasema on perusteltu.

13 Närpes Kraft–OTP (2)

Kakkonen C: Kraft onnistui nappaamaan pisteen, kun vieraspeli ennakkosuosikki Herculesta vastaan päättyi 2–2. OTP ei selkeästä suosikkiasemastaan huolimatta onnistunut kotipelissä VIFK:ta vastaan, vaan tuloksena oli ansaittu 0–2-tappio. Kraft on hieman viime kautta vahvempi, kun taas OTP vaikuttaa heikentyneen hyvän viime kauden jälkeen. Eron perustasossa tulisi kuitenkin oikeuttaa OTP:n selkeään vierassuosikkiasemaan.