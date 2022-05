Vakio: Valioliigan viimeisellä kierroksella selkeät suosikit

Manchester City, Chelsea, Arsenal ja Tottenham ovat jäämässä todennäköisyyksiin nähden jopa alipelatuiksi.

1 Manchester C–Aston Villa (1)

Valioliiga: City joutui tyytymään 2–2-tasapeliin West Hamin vieraana, vaikka loi riittävästi maalipaikkoja voittaakseen ottelun. Kärkipaikka on ennen päätöskierrosta hallussa pisteet turvin, joten pelattavaa kauden viimeisessä kotipelissä riittää.

Villa tasasi viikonloppuna pisteet kotikentällään Palacea vastaan 1–1, mutta jäi maalipaikkojen valossa heikommaksi osapuoleksi. Torstaina rästipelissä pisteet jaettiin kotikentällä Burnleyä vastaan niin ikään 1–1 ja pistejakoa voi pitää tarkkana kuvauksena tasaisista pelitapahtumista.

City lähtee varmistamaan mestaruutta kauden viimeisen kotipeliinsä noin 85 prosentin suosikkina. Vieraiden ollessa vailla panosta ja lyhyellä palautumisajalla puoltavat kaikki tekijät Cityn selkeää voittoa. Silti Cityn kannatus on jäänyt vakiossa jopa hieman alle todennäköisyytensä, joten avauskohde saadaan merkattua maistuvan suursuosikkivarman kautta.

2 Liverpool–Wolverhampton (1)

Valioliiga: Liverpool pääsi juhlimaan kauden toista pokaaliaan, kun FA-cupin finaali Chelseaa vastaan ratkesi rangaistuspotkukilpailun jälkeen 1–0. Haaveet Valioliigan mestaruudesta pysyivät hengissä, kun tiistain vierasottelu Southamptonia vastaan voitettiin ansaitusti 2–1.

Wolvesin peliesitys jäi selvästi odotettua heikommaksi sen tasattua pisteet kotikentällä Norwichia vastaan maalipaikkoihin nähden reilusti 1–1. Wolves kuuluu kauden selkeimpiin ylisuorittajiin, sillä peliesitysten oikeuttama sijoitus löytyisi alemmasta keskikastista.

Liverpool pelaa edelleen mestaruudesta, vaikka se vaatiikin Cityn epätodennäköistä kompuroimista omassa ottelussaan. Liverpoolin suosikkiasema kipuaa kauden viimeisessä kotipelissä 85 prosenttiin, eikä pelivalintaa vakiossa tarvitse liikaa pohtia.

3 Chelsea–Watford (1)

Valioliiga: Chelsea tasasi torstaina pisteet kotona Leicesteriä vastaan 1–1 ja olisi ansainnut peliesityksellään voiton. Tasapelipiste riitti kuitenkin varmistamaan Chelsean kolmannen sijan ja paikan ensi kauden Mestarien liigan lohkovaiheessa. Kevätkausi on ollut Chelsealle vaikea, mutta isossa kuvassa kausi on melko tarkasti linjassa odotusten kanssa.

Watford aloitti kauden viimeisen kotipelinsä Leicesteriä vastaan pirteästi, mutta romahti joutuessaan tappioasemaan s tuloksena oli lopulta 1–5-tappio. Watford ei ole yltänyt missään kohtaa kautta täysin Valioliigan vaatimustasolle, eikä putoamista takaisin Championshipiin voi pitää missään nimessä ansaitsemattomana.

Chelsean palautuminen jää torstain pelin jäljiltä lyhyeksi, mutta materiaalissa riittää kohtalaisesti laatua ja leveyttä. Panokset loistavat poissaolollaan, mutta kauden viimein kotipeli velvoittaa Chelseaa suorittamaan tasollaan ja noin 80 prosentin suosikkiasema on perusteltu. Chelsea on jäämässä vakiossa alipelatuksi ja suursuosikki merkitään kyselemättä varmaksi.

4 Arsenal–Everton (1)

Valioliiga: Arsenalin 0–3-tappio kriittisessä paikallispelissä Spursia vastaan oli pelillisesti rimanalitus. Sama jatkui maanantai-iltana, kun ilman panosta pelanneen Newcastlen vieraana tuli ansaittu 0–2-tappio.

Everton sai viimein sinetöityä sarjapaikkansa voitettuaan torstain rästiottelun Palacea vastaan 3–2. Everton nousi ottelussa kahden maalin takaa-ajoasemasta voittoon, vaikkei maalipaikkojen valossa esiintynyt vierasjoukkuetta etevämmin.

Arsenalin tehtävä helpottui merkittävästi, kun Everton ei pelaa enää pisteistä. Arsenalin itsensä on voitettava ja toivottava Tottenhamin tiputtavan pisteitä Norwichin vieraana, jotta nousu neljännelle sijalle onnistuisi. Kotietu ja ero perustasossa nostavat Arsenalin noin 68 prosentin suosikiksi. Arsenal on jäämässä vakiossa selvästi alipelatuksi ja kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

5 Norwich–Tottenham (2)

Valioliiga: Norwich esiintyi odotettua paremmin tasattuaan pisteet Wolvesin vieraana 1–1. Kelpo peliesitys on laiha lohtu, sillä Norwichin pelit jatkuvat syksyllä Championshipissä. Sunnuntaina nähtäneen todennäköisesti myös Teemu Pukin viimeinen peli Norwichissa, sillä tälläkin kaudella 11 maalia iskenyttä Pukkia ollaan huhuissa viemässä vahvasti muihin top-5-sarjoihin.

Spurs kaatoi kotonaan Burnleyn ansaitusti 1–0. Spurs lähtee päätöskierrokselle neljänneltä sijalta ja todennäköinen voitto Norwichista sinetöisi paikan ensi kauden Mestarien liigan lohkovaiheessa.

Kauden viimeinen peli Carrow Roadilla on samalla viimeinen Valioliiga-peli hetkeen, eivätkä asetelmat pisteitä tarvitsevaa Spursia vastaan puolla kotijoukkueen menestystä. Spurs on vieraskentälläkin noin 70 prosentin suosikki. Vakiossa alipelatuksi jäänyt Spurs kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

6 Crystal P–Manchester U (X2)

Valioliiga: Palace joutui taipumaan torstaina 2–3-tappioon Evertonin vieraana, vaikkei esiintynyt kotijoukkuetta heikommin. Palace on ollut Patrik Vieiran alaisuudessa kiistatta tämän kauden isoin onnistuja, sillä ennen kauden alkua putoamaan tuomittu joukkue on ollut erittäin kilpailukykyinen koko kauden.

United huilasi viikonloppuna, mutta alla on ruma 0–4-tappio vieraskentältä Brightonia vastaan. Ensi kaudella Manchesterin punaisessa leirissä on edessä jälleen isoja muutoksia ja nähtäväksi jää, onnistuuko Erik ten Hag tiimeineen palauttamaan Unitedin mukaan relevantiksi top-4-joukkueeksi.

Kaikki odotukset ylittänyt Palace lähtee kauden viimeiseen kotipeliinsä vailla tulospaineita, kun taas Unitedilla riittää pelattavaa kuudennen sijansa puolustamisessa. Lyhyt palautumisaika torstain jäljiltä on miinus isännille. Vieraiden otteet eivät ole vakuuttaneet, mutta United lähtee kauden viimeiseen koitokseen noin 44 prosentin suosikkina. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.

7 Brighton–West Ham (12)

Valioliiga: Brighton jatkoi kelvollisia otteitaan tasattuaan pisteet Leedsin vieraana 1–1. Kahdelle edelliskaudella peliesityksiinsä nähden selvästi alisuorittanut Brighton on viimein saamassa sen mitä se suoritustasonsa puolesta ansaitsee. Pelillisesti ansaittu sijoitus kymmenen parhaan joukossa on Brightonin resursseihin nähden erinomainen suoritus.

Hammers laittoi kapuloita Cityn mestaruusvaunun rattaisiin ja varmisti paikkansa ensi syksyn eurokarsinnoissa, kun pisteet jaettiin 2–2. Päätöskierroksella on panoksena sijoituksen parantaminen kuudennelle sijalle, joka oikeuttaa paikkaan ensi kauden Eurooppa liigan lohkovaiheessa.

Brighton on esiintynyt panoksettomista peleistä huolimatta laadukkaasti, mutta Hammers hakee voitolla paikkaa Eurooppa liigaan. Kauden viimeinen kotipeli nostaa Brightonin kotietua ja pitää kotijoukkueen niukkana 40 prosentin suosikkina. Kotivoitto on jäämässä vakiossa alipelatuksi, mutta voitosta pelaava Hammers on syytä mahduttaa mukaan riveihin.

8 Brentford–Leeds U (2)

Valioliiga: Brentford kiusasi putoamisuhassa olevaa Evertonia voittamalla vierasottelun 3–2, mutta hyötyi isäntien aikaisesta ulosajosta merkittävästi. Sarjanousija Brentfordin kausi Valioliigassa on sujunut ajoittaisista haasteista huolimatta hyvin ja pisteitä olisi voinut kertyä suotuisammalla onnella jopa hieman runsaammin.

Leeds tasasi pisteet kotikentällä Brightonia vastaan maalipaikkoihin nähden loogisesti 1–1. Valmentajavaihdos ei ole tuonut kaivattua muutosta, kun päätöskierroksella voittokaan ei välttämättä takaa säilymistä. Isoin syy Leedsin odotettua heikompaan kauteen lienee kuitenkin runsaat avainpelaajille sattuneet loukkaantumiset.

Brentford pääsee kauden viimeiseen kotipeliin paineitta, kun taas vieraiden on voitettava ja toivottava Burnleyn epäonnistumista omassa ottelussaan. Bees on kotiedun ja tasoeron myötä edellä, mutta vieraiden pistetarve kaventaa suosikkiaseman noin 40 prosenttiin. Brentford on keräämässä vakiossa todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, joten merkitään vain täydestä pistesaaliista pelaava Leeds varmaksi.

9 Burnley–Newcastle (1X)

Valioliiga: Burnley kärsi viikonloppuna ansaitun 0–1-tappion Tottenhamin vieraana. Torstaina peliesitys Aston Villaa vastaan oli hyvä ja 1–1-pistejako oli linjassa pelitapahtumien kanssa. Rästipelistä napattu piste oli tärkeä, sillä nyt Burnley lähtee päätöskierrokselle tasapisteissä Leedsin kanssa ja selkeä etu maalierossa pitää Burnleyn Valioliigassa tasapisteissä.

Newcastle esiintyi selvästi odotettua paremmin voitettuaan maanantaina kotikentällä Arsenalin 2–0. Eddie Howen ja Newcastlen tasonnosto on ollut kevätkaudella merkittävä ja maanantain peliesitys kauden viimeisessä kotipelissä vahva, vaikkei kilpailullista motivaatiota tarjolla ollutkaan.

Sarjapaikan säilyttäminen on Burnleyn omissa käsissä ja lähtökohdat selvästi kilpakumppani Leedsiä paremmat. Isäntien motivaatioetu on suuri ja noin 45 prosentin suosikkiasema kotiyleisön edessä perusteltu. Burnley on jäämässä vakiossa niukasti alipelatuksi, mutta koska pistekin voi riittää sarjapaikan säilyttämiseen, on risti syytä pitää mukana riveissä.

10 Leicester–Southampton (1X)

Valioliiga: Leicester tasasi viikolla pisteet rästipelissä Chelsean vieraana 1–1, vaikka jäi maalipaikkojen valossa selvästi kotijoukkuetta heikommaksi. Edeltävän kierroksen 1–5-vierasvoitto Watfordista oli enemmän kotijoukkueen heikkoutta kuin Leicesterin hyvyyttä. Peliesityksiä paremmat tulokset kuvaavat koko Leicesterin kautta, sillä se on kerännyt merkittävästi ansaitsemaansa runsaammin pisteitä.

Sotonin edellinen voitto on kuukauden takaa, eivätkä otteet panoksettomissa peleissä ole yltäneet odotetulle tasolle. Tiistaina kotiottelu Liverpoolia vastaan hävittiin aikaisesta johtoasemasta huolimatta ansaitusti 1–2.

Leicesterin palautumisaika jää torstain rästipelin jäljiltä lyhyeksi, mutta materiaalissa riittää leveyttä. Kauden viimeinen kotipeli nostaa kotietua ja isännät ansaitsevat hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Kotivoitto on ylipelattu, mutta vieraiden olematon motivaatio voi näkyä yllättävinä pelaajavalintoina. Vaihtomerkki kotisuosikin rinnalle.

11 HJK–Haka (1X)

Veikkausliiga: HJK voitti tiistaina vaiheikkaiden tapahtumien jälkeen kotikentällä Lahden 3–2. Voitto oli myös maalipaikkojen valossa ansaittu, mutta peliesitykset eivät vieläkään vakuuta. HJK:lla on haasteita parhaimman avauskokoonpanonsa löytämisen kanssa, mitä alkukauden loukkaantumiset eivät helpota.

Haka tasasi tiistaina kotikentällään pisteet SJK:ta vastaan 1–1. Pistejako oli maalipaikkoihin nähden perusteltu, mutta Haka päästi seinäjokiset odotettua paremmin maalipaikoille. Haka on tuloksellisesti suvantovaiheessa jäätyään viime viikkoina vaille voittoja, mutta peliesitysten tasossa ei ole tapahtunut merkittävää notkahdusta,

HJK ei ole vielä pystynyt täysin ulosmittaamaan potentiaaliaan, mutta ero perustasossa on Hakan kelvollisista otteista huolimatta selkeä. Kotivoitto toteutuu noin 60 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on menossa selvästi yli todennäköisyytensä, joten vähintään vaihtomerkkiä on syytä harkita ennakkosuosikki HJK:n kylkeen.

12 Malmö FF–BK Häcken (1)

Allsvenskan: Malmö on kärsinyt kaksi peräkkäistä tappiota sarjan kärkipään joukkueita vastaan pelattuaan alkukauden tappioitta. Ensin AIK:n vieraana tuli maalipaikkoihin nähden ansaittu 0–2-tappio ja edelliskierroksen päättänyt vierasottelu Djurgårdenia vastaan puolestaan 0–4. Niklas Moisanderin alkukausi on jäänyt polvivamman takia väliin, mutta paluuta pelikentille odotetaan jo kesäkuussa.

Häckenin startti kauteen on ollut väkevä ja alla on kolme peräkkäistä voittoa. Viimeksi kotiottelussa Kalmaria vastaan varhainen tappioasema käännettiin ansaittuun 3–1-voittoon.

Malmö on joukkueista perustasoltaan laadukkaampi, vaikka vieraiden otteet ovat alkukaudesta olleet hyviä. Kotiottelu kahden peräkkäisen tappion jälkeen on Malmölle kasvojen pesun paikka ja suosikkiasema kipuaa noin 55 prosenttiin. Kotivoiton kannatus on jäämässä vakiossa vaille riittävää kannatusta, joten Malmö nousee riveihin varmaksi.

13 Kalmar FF–Djurgården (X2)

Allsvenskan: Edelliskaudella sarjassa kuudenneksi yltäneen Kalmarin kausi on alkanut kelvollisesti, vaikka laadukkaamman Häckenin vieraana tuli ansaittu 1–3-tappio. Ruotsiin palannut Simon Skrabb on saanut alkukaudesta hyvin vastuuta, mutta kaksi viimeisintä, kuten mahdollisesti myös lauantain kotiottelu, ovat jääneet loukkaantumisen takia väliin.

Sarjan kärkijoukkueisiin lukeutuvan Djurgårdenin alkukausi ei ole yltänyt vielä odotusten mukaiselle tasolle, mutta maanantaina napattu 4–0-kotivoitto Malmöstä oli kauden paras peliesitys.

Joukkueiden välinen tasoero menee Djurgårdenin eduksi selvällä marginaalilla. Kotietu tasoittaa puntteja, mutta ero perustasossa pitää vieraat noin 40 prosentin suosikkiasemassa. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.