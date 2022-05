Vakio: Manchester City varmistaa kotivoitolla mestaruuden

Liverpool, Chelsea, Arsenal ja Tottenham ovat Valioliigan viimeisellä kierroksella viikon muut perusvarmat.

1 Manchester C–Aston Villa (1)

Valioliiga: City joutui tyytymään 2–2-tasapeliin West Hamin vieraana, vaikka loi riittävästi maalipaikkoja voittaakseen ottelun. Villa tasasi pisteet kotikentällään Palacea vastaan 1–1, mutta jäi maalipaikkojen valossa heikommaksi osapuoleksi. Villa pelaa torstaina rästiottelun, mikä parantaa isäntien jo ennestään selkeää suosikkiasemaa niin, että Valioliigan mestaruuden tuova kotivoitto toteutuu noin 85 prosentin todennäköisyydellä.

2 Liverpool–Wolverhampton (1)

Valioliiga: Liverpool pääsi juhlimaan kauden toista pokaaliaan, kun FA-cupin finaali Chelseaa vastaan ratkesi rangaistuspotkukilpailun jälkeen 1–0. Wolvesin peliesitys jäi selvästi odotettua heikommaksi sen tasattua pisteet kotikentällä Norwichia vastaan maalipaikkoihin nähden reilusti 1–1. Liverpool pelaa sunnuntaina hyvin todennäköisesti edelleen mestaruudesta ja suosikkiasema kipuaa kotikentällä lähes 90 prosenttiin.

3 Chelsea–Watford (1)

Valioliiga: Chelsea joutui taipumaan FA-cupin finaalissa 0–1-tappioon rangaistuspotkukilpailun jälkeen. Watford aloitti kauden viimeisen kotipelinsä Leicesteriä vastaan pirteästi, mutta romahti joutuessaan tappioasemaan ja tuloksena oli lopulta 1–5-tappio. Chelsea on jo varmistanut paikkansa neljän parhaan joukossa ja ensi kauden Mestarien liigassa. Vaikka palautumisaika jää lyhyeksi, on Chelsea noin 80 prosentin suosikki.

4 Arsenal–Everton (1)

Valioliiga: Arsenalin 0–3-tappio kriittisessä paikallispelissä Spursia vastaan oli rimanalitus. Everton ei onnistunut varmistamaan sarjapaikkaansa hävittyään kotipelin Brentfordia vastaan 2–3. Arsenalin tehtävä helpottuu merkittävästi, mikäli Everton pystyy varmistamaan sarjapaikkansa viikolla rästipelissään. Kotietu ja ero perustasossa nostavat Arsenalin noin 65 prosentin suosikiksi, vaikka Everton pelaisi edelleen pisteistä.

5 Norwich–Tottenham (2)

Valioliiga: Norwich esiintyi odotettua paremmin tasattuaan pisteet Wolvesin vieraana 1–1. Spurs kaatoi kotona Burnleyn ansaitusti 1–0 ja kamppailee edelleen vahvasti neljännestä sijasta. Kauden viimeinen peli Carrow Roadilla on samalla viimeinen Valioliigan peli hetkeen, eivätkä asetelmat pisteitä tarvitsevaa Spursia vastaan puolla kotijoukkueen menestystä. Spurs on vieraskentälläkin 70 prosentin suosikki.

6 Crystal P–Manchester U (X2)

Valioliiga: Crystal Palace esiintyi selvästi odotettua laadukkaammin tasattuaan pisteet Aston Villan vieraana 1–1. Manchester United huilasi viikonloppuna, mutta alla on ruma 0–4-tappio vieraskentällä Brightonille. Kaikki odotukset ylittänyt Palace lähtee kauden viimeiseen kotipeliinsä vailla tulospaineita, kun taas Unitedilla riittää pelattavaa kuudennen sijan puolustamisessa. Vieraiden otteet eivät ole vakuuttaneet, mutta United lähtee kauden viimeiseen koitokseen noin 44 prosentin suosikkina.

7 Brighton–West Ham (12)

Valioliiga: Brighton jatkoi kelvollisia otteitaan tasattuaan pisteet Leedsin vieraana 1–1. Hammers laittoi kapuloita Cityn mestaruusvaunun rattaisiin ja varmisti paikkansa ensi syksyn eurokarsinnoissa, kun pisteet jaettiin Lontoossa 2–2. Brighton on esiintynyt panoksettomista peleistä huolimatta laadukkaasti, mutta Hammers hakee paikkaa Euroopan liigaan. Kotietu pitää Brightonin niukkana 40 prosentin suosikkina.

8 Brentford–Leeds U (X2)

Valioliiga: Brentford kiusasi putoamisuhassa olevaa Evertonia voittamalla vierasottelun 3–2, mutta hyötyi isäntien aikaisesta ulosajosta. Leeds tasasi pisteet kotona Brightonia vastaan maalipaikkoihin nähden loogisesti 1–1. Brentford pääsee viimeiseen kotipeliin paineitta, kun taas vieraiden on todennäköisesti napattava vähintään piste säilyttääkseen sarjapaikkansa. Bees on kotiedun ja tasoeron myötä edellä, mutta vieraiden pistetarve kaventaa suosikkiaseman noin 43 prosenttiin.

9 Burnley–Newcastle (1X)

Valioliiga: Burnley kärsi ansaitun 0–1-tappion Tottenhamin vieraana. Newcastle kärsi peräkkäiset tappiot kärkijoukkueita vastaan, mutta voitti maanantai-iltana kotikentällä Arsenalin 2–0. Burnley kohtaa torstaina Aston Villan ja pistekin ottelusta pitäisi säilymismahdollisuudet omissa käsissä. Isäntien motivaatioetu on rästipelin tuloksesta riippumatta suuri ja noin 45 prosentin suosikkiasema kotiyleisön edessä perusteltu.

10 Leicester–Southampton (1X)

Valioliiga: Leicester kaatoi Watfordin vieraissa 5–1 ja pääsi kruisailemaan voittoon loppulukemia tasaisemmin jakautuneista maalipaikoista huolimatta. Sotonin edellinen voitto on kuukauden takaa, eivätkä otteet panoksettomissa peleissä ole yltäneet odotetulle tasolle. Leicesterin palautumisaika jää lyhyeksi, mutta materiaalissa riittää leveyttä. Kauden viimeinen kotipeli nostaa kotietua ja kotijoukkue on hieman useammin kuin kerran kahdesta voittava suosikki.

11 HJK–Haka (1)

Veikkausliiga: HJK joutui tyytymään 1–1-pistejakoon FC Lahden vieraana, vaikka hallitsi ja loi selvästi runsaammin maalipaikkoja. Haka kärsi 1–2-tappion KuPSin vieraana, mutta esiintyi odotettua laadukkaammin. Pistejako ei olisi ollut vääryys. HJK ei ole vielä pystynyt täysin ulosmittaamaan potentiaaliaan, mutta ero perustasossa on Hakan hyvistä otteista huolimatta selkeä. Kotivoitto toteutuu noin 60 prosentin todennäköisyydellä.

12 Malmö FF–BK Häcken (1)

Allsvenskan: Malmö kärsi 0–2-tappion AIK:n vieraana kärkijoukkueiden välisessä kamppailussa jääden myös maalipaikkojen valossa heikommaksi. Häckenin startti kauteen on ollut väkevä ja alla on kolme peräkkäistä voittoa. Viimeksi joukkue käänsi kotiottelussa Kalmaria vastaan varhaisen tappioaseman ansaituksi 3–1-voittoksi. Malmö on laadukkaampi ja suosikkiasema kipuaa kotikentällä 57 prosentin tuntumaan.

13 Kalmar FF–Djurgården (X2)

Allsvenskan: Edelliskaudella kuudenneksi yltäneen Kalmarin kausi on alkanut kelvollisesti, vaikka laadukkaamman Häckenin vieraana tuli ansaittu 1–3-tappio. Kärkijoukkueisiin lukeutuva Djurgården ei ole vielä yltänyt parhaimpaansa. Alla on kaksi peräkkäistä tasapeliä, joista viimeisimmässä pisteet jaettiin Elfsborgin vieraana 0–0. Kotietu tasoittaa puntteja, mutta ero perustasossa pitää vieraat marginaalisena suosikkina.