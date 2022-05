Vakio: Mestaruudesta taistelevat Manchester City ja Inter jäämässä jopa alipelatuiksi

Pelaajien usko Ykkösen laadukkaimpaan joukkueeseen horjuu, joten TPS kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

1 West Ham-Manchester C (2)

Valioliiga: West Ham paransi asemiaan kamppailussa viimeisistä eurosijoituksista, kun vierasottelu Norwichia vastaan hoitui 4–0. Hammers puolustaa paikkaansa seitsemäntenä, joka oikeuttaa ensi syksyllä Konferenssiliigan karsintoihin, eikä kuudetta sijaa hallussa pitävään Unitedinkaan ole eroa kuin kolme pistettä.

City jatkoi viikolla totutun vahvoja esityksiään voitettuaan vierasottelun Wolvesia vastaan maalipaikkojen valossa perustellusti 5–1. Liverpoolin menetettyä viime viikonloppuna pisteitä on City kolmen pisteen sarjajohdossa, kun kaksi kierrosta on pelaamatta.

Cityn haitaksi on laskettava viikolla pelatusta rästiottelusta kertynyt rasitus, mutta tasoero nostaa vieraat silti lähes 70 prosentin suosikeiksi. Vakiossa pelikansa ei ole ainakaan alustavasti löytänyt täysin Cityn taakse, joten niukasti alipelattu suursuosikki kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

2 Wolverhampton-Norwich C (1)

Valioliiga: Wolves esiintyi odotettua laadukkaammin Tasattuaan pisteet Chelsean vieraana ansaitusti 2–2. Viikolla pelatussa rästipelissä Cityä vastaan joukkue jäi sen sijaan pahasti jyrän alle ja tuloksena oli maalipaikkojenkin valossa ansaittu 1–5-tappio.

Norwichin kärsi jo neljännen selkeän tappion peräkkäin hävittyään viikolla Leicesterin vieraana 0–3. Katseet ovat olleet jo pidemmän aikaa ensi kauden projektissa, eikä kahden viimeisen kierroksen otteluihin ole syytä odottaa nostetta Norwichin pelillisiin otteisiin.

Wolves on joukkueista kiistatta laadukkaampi, vaikka se onkin kerännyt pisteitä selvästi yläkanttiin peliesityksiinsä nähden. Wolves ansaitsee kotikentällään noin 60 prosentin suosikkiaseman. Isäntien kannatus on karannut vakiossa selvästi yli todennäköisyytensä, mutta lähtökohdat otteluun puoltavat niin selvästi kotivoittoa, että kotivoitto on syytä pitää riveissä varmana.

3 Leeds U-Brighton (1)

Valioliiga: Leeds on hävinnyt kolmesti peräkkäin, mutta vastustajat ovat olleet kaikissa peleissä kärkijoukkueita. Viikolla kotiottelu Chelseaa vastaan hävittiin 0–3, mutta tehtävää vaikeutti merkittävästi Daniel Jamesin aikainen ulosajo. Jamesin lisäksi pelikiellossa on edelleen runkopuolustajiin kuuluva Luke Ayling.

Brighton pääsi juhlimaan kotiyleisönsä edessä ansaittua 4–0-voittoa Manchester Unitedista. Peliesitys oli Brightonin parhaita koko kaudella, joka on isossa kuvassa sujunut melko tarkasti odotusten mukaan, eikä sarjasijoitusta kymmenen parhaan joukossa voi pitää ansaitsemattomana.

Leeds on putoamiskamppailun ytimessä ja ottelu kotikentällä on käytännössä pakko voittaa, sillä tasapisteissä oleva kilpakumppani Burnley on pelannut ottelun vähemmän. Leeds nousee motivaatioedun myötä marginaaliseksi ennakkosuosikiksi. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja pelivalinta kohdistuu kipeästi täyttä pistesaalista tarvitsevan Leedsin voittoon.

4 Aston Villa-Crystal P (12)

Valioliiga: Villa sai sinetöityä sarjapaikkansa voitettuaan viikonlopun vierasottelun Burnleyä vastaan 3–1. Viikolla pelatussa rästipelissä Villa joutui taipumaan kotikentällä 1–2-tappioon Liverpoolia vastaan ja ansaitsi tappion myös maalipaikkojen valossa.

Palace jatkoi vahvoja otteitaan voitettuaan kotiottelun Watfordia vastaan laadukkaalla peliesityksellä 1–0. Ennen kauden alkua putoajakandidaatiksi kaavailtu Palace on ollut yksi kuluvan kauden parhaista onnistujista ja se olisi ansainnut peliesityksillään vielä runsaamminkin pisteitä.

Villa on rankingissa vain niukasti Palacea edellä. Viikkopelin rasitus syö hieman kotijoukkueen mahdollisuuksia, mutta Villa ansaitsee kotiedun turvin noin 44 prosentin suosikkiaseman. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus panoksettomassa ottelussa paikallaan.

5 Watford-Leicester (1X)

Valioliiga: Watford kärsi viikonloppuna 0–1-tappion Crystal Palacen vieraana, mikä tarkoitti samalla herhiläisten putoamista takaisin Championshipiin. Viikolla merkityksettömässä kotipelissä Evertonia vastaan pisteet tasattiin pelitapahtumiin nähden loogisesti 0–0.

Leicester joutui taipumaan 1–2-tappioon kotikentällä Evertonia vastaan, vaikka pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia vierasvoittoa tarkemmin. Viikolla Leicester teki selvää jälkeä Norwichista 3–0-kotivoittoon päättyneessä rästipelissä. Leicesterin kausi on jäänyt selvästi odotuksista ja pelillinen taso on ollut viime kautta heikompaa. Nykyinen sarjasijoitus kymmenentenä on linjassa peliesitysten kanssa.

Kummankin kilpailullinen motivaatio on mennyttä ja viikolla pelatut rästipelit rasittavat kumpaakin. Ero perustasossa nostaa Leicesterin vieraissakin noin 46 prosentin suosikiksi. Vakiossa Leicester on keräämässä todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen ja pelivalinta kohdistuu viimeisen kerran vähän aikaan Valioliigassa kotiyleisölle esiintyvän Watfordin suuntaan.

6 Everton-Brentford (1X)

Valioliiga: Everton paransi asemiaan putoamiskamppailussa merkittävästi voitettuaan viikonlopun vierasottelussa Leicesterin tasaisessa ottelussa 2–1. Viikolla pisteet tasattiin jo putoajaksi varmistuneen Watfordin vieraana pelitapahtumiin nähden loogisesti 0–0.

Brentford jyräsi viimeksi Southamptonin yli 3–0-voittoon päättyneessä kotiottelussa ja oli myös maalipaikkojen valossa selvästi vierasjoukkuetta edellä. Alkuvuodesta rajun tappioputken kärsinyt Brentford onnistui kääntämään kelkkansa kriittisellä hetkellä, kun putoamisuhkaan joutuminen näytti ilman parantuneita tuloksia väistämättömältä.

Everton näyttää selviävän putoamiskurimuksesta voittajana, vaikkeivät sen peliesitykset ole olleet erityisen hyviä. Brentford on esiintynyt vahvasti ja pääsee tähänkin otteluun ilman tulospaineita. Motivaatio puoltaa kotijoukkuetta ja suosikkiasema kipuaa kotikentällä 45 prosentin tuntumaan. Vakiossa isännät nauttivat päälle 50 pinnan kannatusta, joten vähintään vaihtomerkki on asetettava kotivoiton kylkeen.

7 Milan-Atalanta (12)

Serie A: Milan onnistui kääntämään viime kierroksella Veronan vieraana aikaisen tappioasemansa maalipaikkojen valossa ansaituksi 3–1-voitoksi. Viime keväänä selkeästä johtoasemasta huolimatta hyytynyt Milan on nyt pystynyt pitämään sarjajohtonsa, mutta Inter hengittää kahden pisteen erolla niskaan.

Atalanta kaatoi Spezian vieraissa 3–1 ja hallitsi pelitapahtumia selkeään voittoon oikeuttavalla tavalla. Atalantan peliesitykset ovat jääneet kuluvalla kaudella selvästi odotuksista. Huhuissa päävalmentaja Gian Piero Gasperinia on viety niin italialaisiin kuin muihinkin Euroopan suurseuroihin, vaikka miehen nykyinen sopimus ulottuu kesään 2024 asti.

Milan puolustaa paikkaansa sarjakärjessä. Atalantan kohtaloksi jää sijoitukset neljän parhaan joukon ulkopuolelle, mikä kuvastaa hyvin Bergamolaisten haastavaa kautta. Laadukkaampi ja motivoituneempi Milan on kotikentällään noin 55 prosentin suosikki. Vakiossa kotijoukkue on kerännyt selvästi todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, mutta motivoituneen kotijoukkueen voitto on syytä pitää mukana riveissä. Vaihtomerkkivarmistus on kuitenkin asetettava kotivoiton rinnalle.

8 Cagliari-Inter (2)

Serie A: Hyviä otteita keväällä esittänyt Cagliari tuntuu hyytyvän putoamiskamppailun kalkkiviivoilla. Viikonlopun isossa ottelussa Salernitanan vieraana pisteet tasattiin 1–1 ja tilanne putoamisviivan alapuolella muuttui entistä tukalammaksi.

Inter teki edelliskierroksella selvää jälkeä Empolista 4–2-voittoon päättyneessä kotiottelussa, vaikka vieraat johtivat ottelua jo kahdella maalilla. Viikolla Inter pääsi juhlimaan Coppa Italian mestaruutta voitettuaan finaalin Juventusta vastaan jatkoajan jälkeen 4–2.

Cagliari pelaa säilymisestä, Inter tavoittelee mestaruutta kahden pisteen takamatkalta paikallisvastustaja Milaniin. Tasoero on vieraiden hyväksi merkittävä ja Inter ansaitsee vieraskentälläkin hieman yli 70 prosentin suosikkiaseman. Interin kannatus on jäämässä vakiossa jopa hieman alle todennäköisyytensä, joten selkeä ennakkosuosikki kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

9 Napoli-Genoa (12)

Serie A: Napoli kaatoi Torinon vieraskentällä 1–0 ja varmisti samalla paikkansa neljän parhaan joukossa ja ensi kauden Mestarien liigassa. Isossa kuvassa Napolin kautta voi pitää onnistuneena ja nähtäväksi jää, mihin suuntaan kesän aikana odotettavissa olevat isot muutokset pelaajistossa seuraa vievät.

Genoan taistelu säilymisestä jatkuu sen noustua kotiottelussa Juventusta vastaan maalin tappioasemasta 2–1-voittoon. Maalipaikkojen valossa voittoa ei voinut pitää järin ansaittuna, mutta itseluottamus ja taistelutahto kauden viimeisiin koitoksiin on ison päänahan myötä taattu.

Tasoero on Napolin eduksi merkittävä, mutta vieraiden nauttimasta motivaatioedusta on tehtävä tuntuva korjaus. Motivaatiokorjauksesta huolimatta isännät lähtevät otteluun hieman alle 60 prosentin suosikkeina ja ensi kaudeksi MLS:ään siirtyvälle seuralegenda Lorenzo Insignelle halutaan varmasti antaa kauden viimeisessä kotipelissä arvokkaat jäähyväiset. Vakiossa Napoli on keräämässä todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen ja vaihtomerkki on syytä asettaa vieraiden yllätysvoitolle.

10 SJK Akatemia-TPS (2)

Ykkönen: SJK Akatemia on aloittanut kautensa tappioitta ja myös peliesitykset ovat olleet vahvoja. Viikonloppuna pisteet tasattiin MP:n vieraana maalipaikkoihin nähden loogisesti 1–1 ja viikolla kauden ensimmäisessä kotiottelussa joukkue teki selvää PK-35:stä 4–1-loppulukemin.

TPS:n materiaali on muihin Ykkösen joukkueisiin nähden ylivertainen. Tämä ei kuitenkaan näytä olevan tälläkään kaudella tae tasaisesta suorittamisesta, kun maanantain paikallisottelu Piffeniä vastaan hävittiin 0–2. Myös TPS:n peliesitys jäi rajusti alle odotusten, sillä turkulaiset olivat useamman maalin ennakkosuosikki.

SJK Akatemia on osoittanut olevansa selvästi kilpailukykyisempi kuin edellisellä visiitillään Ykkösessä. Tasoero menee kuitenkin sarjan laadukkaimmaksi rankatun TPS:n eduksi selvällä marginaalilla ja noin 60 prosentin suosikkiasema on vieraskentälläkin perusteltu. Vakion pelaajien usko TPS kohtaa horjuu ja rajusti alipelattu TPS kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

11 FF Jaro-PK-35 (1)

Ykkönen: Täksi kaudeksi nimekkäillä hankinnoilla vahvistuneet Jaron kausi on alkanut tulosten valossa odotettua heikommin. Viimeksi Jaro kärsi 1–2-tappion Tammisaaressa EIF:n vieraana, vaikka maalipaikkojen valossa sen vastaavat voittolukemat olisivat olleet selvästi tappiota todennäköisempi skenaario.

Monien papereissa kovin odotuksin kauteen lähtenyt PK-35:n alkukausi on ollut rimanalitus. Lukuun ottamatta ensimmäisen kierroksen paikallispeliä Gnistania vastaan peliesitykset ovat jääneet rajusti odotuksista, kun viimeisessä kolmessa pelissä vastustajat ovat olleet sarjan alemman kastin joukkueita. Viikolla SJK Akatemian vieraana hävittiin aikaisesta johtomaalista huolimatta ansaitusti 1–4.

Jarolla on yksi sarjan laadukkaimmista materiaaleista ja tasoero vieraaksi saapuvaan PK-35:een on selkeä. Isännät ansaitsevat noin 61 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Jaro on keräämässä todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, mutta selkeä ennakkosuosikki säilyy riveissä varmana hieman ylipelattunakin.

12 Närpes Kraft-OLS (12)

Kakkonen: Viime kaudella Kakkoseen noussut Närpes Kraft onnistui välttämään putoamisen hyvillä loppukauden esityksillä. Täksi kaudeksi riveihin on haalittu useita uusia ulkomaalaisvahvistuksia, ja tavoitteet lienevät selvästi viime kauden sijoitusta korkeammalla. Kausi on alkanut kahdella voitolla. Viimeksi sarjanousija Komeetat kaatui vieraissa 2–0.

OLS on avannut kautensa voitolla ja tappiolla. Viimeksi tuli maalipaikkoihin nähden ansaittu 0–1-tappio VIFK:n vieraana. Oulussa otetut edistysaskeleet nuorten pelaajien kehityksessä ovat alkaneet tuottaa tulosta ja useampi lähtökohtaisesti OLS:n runkopelaajiin kuuluva pelimies on saanut vastuuta edustusjoukkueessa.

Närpes on selkeästi vahvistunut edelliskauteen nähden. Kahden ensimmäisen kierroksen otteiden perusteella Närpes on syytä arvostaa OLS:n ryhmää laadukkaammaksi ja kotikentällään ennakkosuosikiksi. Useampi OLS:n avainpelaajiin lukeutuva pelimies on nimetty edustusjoukkueen perjantain kokoonpanoon, joten vieraiden ryhmä saattaa olla sunnuntaina odotettua vaatimattomampi. Vakiossa kotijoukkue on merkattu 50 pinnan suosikiksi, joka on hieman yläkanttiin, mutta epävarmuus vieraiden kokoonpanosta antaa syyn pitää myös kotivoiton mukana riveissä.

13 GrIFK-Honka Akatemia (1)

Kakkonen: GrIFK nappasi kauden avausvoiton toisessa ottelussaan, kun KaaPo kaatui vieraskentällä 4–0. Granin edelliskauden pelaajarunko on pysynyt hyvin kasassa ja suurimmat muutokset on nähty jälleen valmennusosastolla. Aikaisemmin EIF:n päävalmentajana tunnetuksi tullut Jens Mattfolk ottaa vetovastuun.

Honka Akatemia joutui tyytymään viime kierroksella 3–3-pistejakoon kotikentällä Ilves Kissoja vastaan. Peliesitys oli selvästi odotettua heikompi, eikä kausi ole muutenkaan alkanut ruusuisesti. Neljästä kotikentällä pelatusta ottelusta on kerätty kolmen tasapelin turvin kolme pistettä. Reservijoukkueen ollessa kyseessä avut edustusjoukkueesta ovat sunnuntainakin mahdollisia, sillä kilpailu hyvää kautta pelaavat Hongan pelipaikoista on kova.

GrIFK:lla on potentiaalia parantaa viime kauden sarjasijoitusta, eli seitsemättä sijaa. Honka Akatemian materiaali on heikompi kuin kahdella edelliskaudella, jolloin se on kuulunut Kakkosen B-lohkon terävimpään kärkeen. Joukkueet ovat pelivoimaltaan samaa tasoa ja isännät ansaitsevat kotiedun turvin noin 44 prosentin suosikkiaseman. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja kotijoukkue merkitään rohkeasti varmaksi.