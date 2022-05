Satatuhatta saksalaista pyrkii nyt Sevillaan – kummallinen ilmiö voi toistua kesällä Helsingissä

Eintracht Frankfurtin kannattajat ovat uskollisia seuralleen.

Ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1980 jalkapallon Euroopan seurajoukkueturnauksen finaaliin edenneen Eintracht Frankfurtin kannattajat ovat seonneet finaalipaikasta. Frankfurt kohtaa viikon kuluttua keskiviikkona Euroopan-liigan finaalissa Sevillassa Glasgow Rangersin.

Espanjalaiskaupunkiin on odotettavissa valtava saksalaisryntäys, mikäli ennakkolipunmyynnistä voidaan vetää johtopäätöksiä. Frankfurt kertoi maanantaina verkkosivuillaan, että sen kautta on haettu yli kymmenkertainen määrä lippuja mitä seuran kannattajille on jaossa.

Frankfurtin kannattajat osoittivat matkustuskykyään jo aiemmin keväällä, kun saksalaiskannattajat valtasivat tylysti Barcelonan Camp Noun. Vieraskannattajille oli varattu Barcelonan stadionilta vain noin 5 000 paikkaa, mutta jälkimarkkinoilta lippuja haalineet saksalaiset veivät lopulta stadionilta yli 30 000 kuppi-istuinta.

Lue lisää: Barcelonan pelaajat järkyttyivät kotistadionilla odottaneesta näystä – nöyryytetty suur­seura tekee nyt kovan tempun: ”Ei ole muuta vaihtoehtoa”

Lue lisää: Poikkeuksellinen tilanne katsomossa sai Barcelonan luotsin raivon valtaan – kovia vihjauksia shokkitappion jälkeen

Frankfurtin 10 000 lipun kiintiöstä tavoittelee lippuja jo yli satatuhatta henkilöä. Frankfurt ei voi sulkea lippuhakemuksia, mutta on pyytänyt kannattajiaan lopettamaan hakemusten jättämisen. Onnekkaat lipunostajat arvotaan.

– Osasimme odottaa suurta kiinnostusta, mutta hakemusten määrä näiden 48 tunnin aikana on ylittänyt kaikki odotuksemme. Lippuarvonnasta tulee vaikea ja se tulee tuottamaan monelle pettymyksen. Yritämme saada niin monta lippua kuin mahdollista, Axel Hellmann Frankfurtin johtoportaasta kommentoi seuran tiedotteessa.

Suomalaispelaaja Glen Kamaran edustama Glasgow Rangers informoi aiemmin kannattajiaan, että Euroopan jalkapalloliitto Uefa on leikannut Rangersin 10 000 henkilön lippukiintiöstä 500 lippua pois.

Sevillan Estadio Ramón Sánchez Pizjuánille mahtuu noin 40 000 katsojaa. Lipuista 7 000 menee Uefan sidosryhmille, kymmenisen tuhatta per finaalijoukkue ja loput arvotaan Uefan yleisessä arvonnassa halukkaille.

Meno oli villiä Frankfurtin kannattajien juhliessa finaalipaikkaa.

Sevillan ilta voi antaa osviittaa siitä, mitä on luvassa Helsingissä elokuussa. Mikäli Frankfurtin kannattajat valtaavat lippukiintiönsä pienuudesta huolimatta Sevillan, voidaan sama nähdä myöhemmin Super Cup -tapahtumassa.

Mestarien liigan voittaja ja Euroopan-liigan voittaja kohtaavat elokuun 10. päivä perinteisessä eurofutiskauden avaustapahtumassa Helsingin Olympiastadionilla. Olympiastadionin kapasiteetti on 36 200. Myös Super Cupin liput arvotaan.

Mestarien liigan finaalissa 28. toukokuuta kohtaavat Liverpool ja Real Madrid.