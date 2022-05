Vakio: Manchester City ja Inter eivät kaipaa vaihtomerkkejä

Kupongilla on kohteita Englannin Valioliigasta, Italian Serie A:sta sekä kotimaan Ykkösestä ja Kakkosesta.

1 West Ham–Manchester C (2)

Valioliiga: West Ham paransi asemiaan kamppailussa viimeisistä eurosijoituksista hoidettuaan vierasottelun Norwichia vastaan 4–0. City kaatoi kotikentällään Newcastlen näytöstyyliin 5–0 ja kilpakumppani Liverpoolin menetettyä pisteitä kasvoi sarjajohto kolmeen pisteeseen. City rasittuu viikolla pelattavassa rästipelissä, mutta tasoero nostaa vieraat silti lähes 70 prosentin suosikeiksi.

2 Wolverhampton–Norwich C (1)

Valioliiga: Wolves esiintyi odotettua laadukkaammin tasattuaan pisteet Chelsean vieraana 2–2. Norwich kärsi kotikentällään ruman, mutta maalipaikkojen valossa täysin ansaitun, 0–4-tappion West Hamille. Wolves on joukkueista kiistatta laadukkaampi, vaikka se on kerännyt pisteitä selvästi yläkanttiin peliesityksiinsä nähden. Wolves on kotikentällään noin 60 prosentin suosikki.

3 Leeds U–Brighton (1X)

Valioliiga: Leeds kärsi toisen peräkkäisen tappion jouduttuaan taipumaan Arsenalin vieraana 1–2-tappioon. Brighton pääsi juhlimaan kotiyleisön edessä ansaittua 4–0-voittoa suosikkina otteluun lähteneestä Manchester Unitedista. Leeds on putoamiskamppailun ytimessä ja viikkopelien vaikutus asetelmiin on merkittävä. Joka tapauksessa motivoituneempi kotijoukkue ansaitsee niukan 40 prosentin suosikkiaseman.

4 Aston Villa–Crystal P (12)

Valioliiga: Villa kaatoi viimeksi Burnleyn vieraskentällä 3–1 ja ansaitsi voittonsa myös maalipaikkojen valossa. Palace jatkoi vahvoja otteitaan voitettuaan kotiottelun Watfordia vastaan laadukkaalla peliesityksellä 1–0. Villa on rankingissa vain niukasti Palacea edellä ja viikkopelin rasitus syö hieman kotijoukkueen mahdollisuuksia. Isännät ovat kotiedun turvin noin 44 prosentin suosikkeja.

5 Watford–Leicester (2)

Valioliiga: Watford kärsi 0–1-tappion Crystal Palacen vieraana, mikä tarkoitti samalla herhiläisten putoamista takaisin Championshipiin. Leicester joutui taipumaan 1–2-tappioon kotikentällä Evertonia vastaan, vaikka pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia vierasvoittoa paremmin. Kummankin kilpailullinen motivaatio on mennyttä ja viikolla edessä ovat rästipelit. Leicester on vieraissakin noin 42 prosentin suosikki.

6 Everton–Brentford (1X)

Valioliiga: Everton paransi asemiaan putoamiskamppailussa merkittävästi voitettuaan vierasottelun Leicesteriä vastaan tasaisessa ottelussa 2–1. Brentford jyräsi Southamptonin yli 3–0-voittoon päättyneessä kotiottelussa. Everton näyttää selviävän putoamiskurimuksesta voittajana, vaikkeivät peliesitykset ole olleet erityisen hyviä. Motivaatio puoltaa kotijoukkuetta ja suosikkiasema kipuaa kotikentällä 50 prosentin tuntumaan.

7 Milan–Atalanta (1)

Serie A: Milan onnistui kääntämään Veronan vieraana aikaisen tappioasemansa ansaituksi 3–1-voitoksi. Atalanta kaatoi Spezian vieraissa 3–1 ja hallitsi pelitapahtumia selkeään voittoon oikeuttavalla tavalla. Milan puolustaa paikkaansa sarjakärjessä. Atalantan kohtaloksi jää sijoitukset neljän parhaan joukon ulkopuolella, mikä kuvastaa hyvin Bergamolaisten haastavaa kautta. Laadukkaampi Milan on kotikentällään noin 55 prosentin suosikki.

8 Cagliari–Inter (2)

Serie A: Hyviä otteita keväällä esittänyt Cagliari tuntuu hyytyvän putoamiskamppailun kalkkiviivoilla. Viikonlopun isossa ottelussa Salernitanan vieraana pisteet tasattiin 1–1. Inter teki selvää jälkeä Empolista 4–2-voittoon päättyneessä kotiottelussa, vaikka vieraat johtivat ottelua jo kahdella maalilla. Cagliari pelaa säilymisestä, Inter mestaruudesta. Tasoero on merkittävä ja Inter on vieraskentälläkin hieman yli 70 prosentin.

9 Napoli–Genoa (12)

Serie A: Napoli kaatoi Torinon vieraskentällä 1–0 ja varmisti samalla paikkansa neljän parhaan joukossa ja ensi kauden Mestarien liigassa. Genoan taistelu säilymisestä jatkuu sen noustua kotiottelussa Juventusta vastaan maalin tappioasemasta 2–1-voittoon. Tasoero on Napolin eduksi merkittävä, mutta vieraiden motivaatioedusta on tehtävä tuntuva korjaus. Tästä huolimatta isännät ovat lähes 60 prosentin suosikkeja.

10 SJK Akatemia–TPS (2)

Ykkönen: SJK Akatemia on aloittanut kautensa tappioitta, kun viimeksi pisteet tasattiin MP:n vieraana 1–1. TPS hävisi maanantaina kotona PIF:lle 0–2. Tätä edeltänyt 0–0-tasapeli KTP:n vieraana oli haastaviin olosuhteisiin nähden kelpo tulos ja peliesitys odotetulla tasolla. Joukkueiden välinen tasoero menee sarjan laadukkaimmaksi rankatun TPS:n eduksi ja noin 64 prosentin suosikkiasema on vieraskentälläkin perusteltu.

11 FF Jaro–PK-35 (1)

Ykkönen: Jaro joutui taipumaan EIF:n vieraana 1–2-tappioon tasaisista pelitapahtumista huolimatta. PK-35 on edelleen vailla kauden avausvoittoa hävittyään kotiottelun sarjanousija PEPOa vastaan 1–2. Jarolla on yksi sarjan laadukkaimmista materiaaleista ja tasoero vieraaksi saapuvaan PK-35:een selkeä. Jaro on noin 57 prosentin todennäköisyydellä voittava suosikki.

12 Närpes Kraft–OLS (12)

Kakkonen: Närpes Kraft on haalinut riveihinsä useita ulkomaalaisvahvistuksia. Kausi on alkanut kahdella voitolla. Viimeksi sarjanousija Komeetat kaatui vieraissa 2–0. OLS kärsi 0–1-tappion VIFK:n vieraana. Närpes on vahvistunut, kun taas useampi OLS:n runkopelaaja on alkanut saada vastuuta edustusjoukkueessa. Vahvasti kauden aloittanut kotijoukkue on niukka suosikki.

13 GrIFK–Honka Akatemia (1X)

Kakkonen: GrIFK nappasi kauden avausvoittonsa, kun KaaPo kaatui vieraskentällä peräti 4–0. Honka Akatemia joutui tyytymään 3–3-pistejakoon kotikentällä Ilves-Kissoja vastaan. GrIFK:n runko on pysynyt viime kauteen nähden hyvin kasassa. Honka Akatemian materiaali on kahta edelliskautta heikompi usean avainpelaajan otettua urallaan kehitysaskeleita. Isännät ovat kotiedun turvin noin 44 prosentin suosikkeja.