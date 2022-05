Vakio: Alipelatut Brighton ja Aston Villa nostetaan rohkeasti varmoiksi

Ylipelatuista Brentfordista, Celta Vigosta ja vaikeaan vierasotteluun Betistä vastaan matkustavasta FC Barcelonasta otetaan ohipeli.

1 Liverpool–Tottenham (1X)

Valioliiga: Liverpool haki 1–0-vierasvoiton Newcastlesta ja olisi voinut voittaa ottelun selvemmälläkin marginaalilla. Viikolla Liverpool varmisti paikkansa toukokuun lopussa pelattavaan Mestarien liigan finaaliin voitettuaan toisen osaottelun Villarrealia vastaan vieraskentällä 3–2. Liverpoolilla riittää kuitenkin Mestarien liigan finaalia odotellessa pelattavaa Valioliigassa, sillä ero sarjaa johtavaan Cityyn on edelleen yksi piste.

Tottenham voitti kotikentällä Leicesterin 3–1 ja ansaitsi voittonsa, vaikkei tasoero joukkueiden välillä aivan kahden maalin suuruiseksi yltänytkään. Tottenhamille päänvaivaa aiheuttaa vasemman laitapelaajan tontti, josta sivussa loukkaantuneena ovat sekä Sergio Reguillon sekä Matt Doherty.

Tasoero on Liverpoolin eduksi kiistaton ja suosikkiasema kipuaa viikolla pelatun Mestarien liigan pelin rasituksesta huolimatta noin 67 prosenttiin. Liverpool on vakiossa niukasti ylipelattu, mutta täyden pistesaaliin ottelusta tarvitseva suursuosikki säilyy riveissä varmana.

2 Brighton–Manchester U (1)

Valioliiga: Brighton pääsi jälleen voiton makuun, kun viime kierroksen vierasottelu Wolvesia vastaan hoidettiin maalipaikkoihin nähden ansaitusti 3–0. Brighton on noussut helmi-maaliskuun tappioputkensa jälkeen jo yhdeksänneksi ja myös joukkueen suoritustaso vastaa tarkasti sarjasijoitusta.

United palasi voittokantaan hoidettuaan kotiottelun Brentfordia vastaan ansaitusti 3–0. United on edelleen ohuesti mukana top-4 taistelussa, mutta viimeisen kuukauden peliesitykset ovat jääneet useassa ottelussa odotuksista. Unitedilta epävarmoja osallistujia ovat runkopelaajat Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka ja Jadon Sancho. Varmasti sivussa ovat Luke Shaw ja Paul Pogba.

United on Brightonia perustasossa edellä, vaikka sen esitykset eivät ole viime aikoina liikaa vakuuttaneet. Myös pieni motivaatioetu voi puoltaa Unitedin menestymistä. Vieraat ansaitsevat noin 40 prosentin suosikkiaseman. Vakion pelijakauma on kallellaan kymmenisen pinnaa liikaa vieraiden suuntaan ja alipelattu Brighton merkitään rohkeasti varmaksi.

3 Chelsea–Wolverhampton (1)

Valioliiga: Chelsea joutui yllättäen taipumaan 0–1-tappioon putoamista vastaan taistelevan Evertonin vieraana jääden myös maalipaikkojen valossa heikommaksi osapuoleksi. Chelsean otteissa on nähty viimeisen reilun kuukauden aikana ailahtelua, jonka takia sillä riittää vielä pelattavaa top-4 sijoituksen varmistamiseksi. Myös poissaolot ovat aiheuttanet Chelsealle päänvaivaa. Lauantaina merkittävimmät poissaolohuolet keskittyvät N’Golo Kanten ja Jorginhon pelikuntoon, sillä kummatkin ovat epävarmoja osallistujia.

Wolves kärsi kotikentällä pelitapahtumiin nähden ansaitun 0–3-tappion Brightonia vastaan. Tappio oli Wolvesille neljäs viimeiseen viiteen peliin. Kaikki tappiot ovat tulleet sarjataulukossa heikommin sijoittuneita joukkueita vastaan, mikä alleviivaa hyvin Wolvesin tulosten ja suoritustason välistä kuilua.

Chelsea joutuu vielä keräämään pisteitä sinetöidäkseen paikkansa neljän parhaan joukossa. Tasoero on läpi kauden ylisuorittaneeseen Wolvesiin nähden selkeä ja kotijoukkue on noin 74 prosentin suosikkia. Vakiossa oikein pelattu Chelsea kuuluu suursuosikkina kierroksen runkomerkkeihin.

4 Burnley–Aston Villa (2)

Valioliiga: Burnley jatkoi hyviä otteitaan voitettuaan ison vierasottelun Watfordia vastaan ansaitusti 2–1. Muutaman viikon takainen tilanne välittömässä putoamisuhassa on saatu käännettyä kolmella peräkkäisellä voitolla päälaelleen ja säilyminen näyttää tällä hetkellä todennäköiseltä. Burnleyltä sivussa jatkavat todennäköisesti runkopelaajiin lukeutuvat Ben Mee, Erik Pieters ja Maxwel Cornet.

Aston Villa palasi lähes kuukauden tauon jälkeen voittokantaan, kun kotiottelu Norwichia vastaan voitettiin pelitapahtumiin nähden ansaitusti 2–0. Viiden ottelun mittaiseksi venynyt voitoton jakso ei kuitenkaan ollut Villalta pelillisesti heikko, joten laadukkaita esityksiä sopii odottaa myös kauden viimeisillä kierroksilla.

Burnley on saanut valmentajavaihdoksesta yllättävää nostetta niin suoritustasoon kuin tuloksiin. Kotijoukkueen itseluottamus on kunnossa. Tasoero on kuitenkin Villan hyväksi merkittävä ja myös Villan tarvitsee vielä sinetöidä sarjapaikkansa. Villa lähtee otteluun noin 42 prosentin suosikkina, eikä Burnleyn ulospuhallus laadukkaampaa vastustajaa vastaan yllättäisi. Vakiossa Burnley on merkitty suosikiksi, joten alipelattu Villa kelpuutetaan rohkeasti varmaksi.

5 Crystal P–Watford (12)

Valioliiga: Palace palasi voittokantaan maalipaikkoihin nähden ansaitulla 2–1-vierasvoitolla Sotonista. Ennen kauden alkua yhdeksi todennäköisimmistä putoajista odotettu Palace on pelannut läpi kauden todella hyvällä tasolla ja sijoitus sarjataulukossa voisi olla nykyistä korkeampikin.

Watfordin toivonrippeet säilymisestä kuihtuivat olemattomiin sen hävittyä kotikentällä niin ikään putoamista vastaan kamppailevalle Burnleylle 1–2. Tulevalla kierroksella Watfordin on napattava voitto ja kilpakumppanien otteluiden mentävä sen kannalta suotuisasti putoamisen varmistumisen välttämiseksi.

Tasoero on Palacen hyväksi selkeä ja isännät ansaitsevat noin 55 prosentin suosikkiaseman. Palacen kannatus huitelee vakiossa 20 prosenttiyksikköä yli todennäköisyytensä. Watford taistelee voitosta loppuun asti riskitasot korkealla, joten vieraiden venyminen täyteen pistesaaliiseen on syytä mahduttaa mukaan riveihin.

6 Brentford–Southampton (X2)

Valioliiga: Viime viikot hyvässä iskussa ollut Brentford joutui maanantai-iltana taipumaan 0–3-tappioon vieraskentällä Manchester Unitedia vastaan. Tappio oli myös maalipaikkoihin nähden ansaittu. Puolustuslinjan runkomiehiin lukeutuvat Ethan Pinnock ja Sergi Canos ovat edelleen epävarmoja osallistujia.

Soton joutui taipumaan aikaisesta johtoasemastaan huolimatta 1–2-tappioon kotikentällä Crystal Palacea vastaan. Tappio oli myös maalipaikkojen valossa ansaittu. Sotonin suoritustaso on pudonnut kevään edetessä siitä mitä se parhaimmillaan syyskaudella ja alkuvuodestakin oli, mutta sarjapaikka on hyvin suurella todennäköisyydellä turvattu.

Brentford on joukkueista niukasti paremmin rankattu ja noin 45 prosentin suosikkiasema kotikentällä perusteltu. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on menossa yli todennäköisyytensä ja vierasjoukkue Sotonin menestykseen nojaavat pelivalinnat tarjoavat kohteessa parhaan edun.

7 FC Honka–FC Inter (1)

Veikkausliiga: Honka jatkoi vahvoja otteitaan, kun vierasottelu Lahtea vastaan hoitui maalipaikkoihin nähden ansaitusti 2–0. Viikolla Honka joutui taipumaan Suomen cupissa rangaistuspotkukilpailun päätteeksi 1–2-tappioon, vaikka hallitsikin pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla.

Inter dominoi viikonloppuna pelitapahtumia kotiottelussa IFK Mariehamnia vastaan ja iski loppulukemiksikin jääneen 4–0-voiton taululle vain puolen tunnin pelin jälkeen. Viikolla Inter kohtasi kotikentällään HJK:n ja tuloksena oli ansaittu 0–1-tappio. Hurjassa iskussa alkukaudesta ollut Petteri Forsell ajettiin HJK:ta vastaan ulos ja hän on sivussa lauantaina Honkaa vastaan.

Honka on ollut kuluvan kauden parhaimmistoa, mutta myös Inter on osoittanut epäilijöilleen olevansa vahvasti mukana mitalitaistelussa. Ottelu on ensimmäinen Hongan varsinaisella kotikentällä pelattava ottelu ja keväisessä kunnossa luonnonnurmi laskee ottelun maaliodottamaa. Honka on kotiedun turvin niukka 43 prosentin suosikki. Vakiossa Honka on jäämässä niukasti alipelatuksi, joten Hongan kotivoitto kelpuutetaan varmaksi asti.

8 FC Haka–VPS (12)

Veikkausliiga: Haka kärsi kauden toisen tappionsa hävittyään vierasottelun Oulua vastaan pelitapahtumiin nähden ansaitusti 0–3. Myöskään viikolla Suomen cupissa TPS:n vieraana Hakan otteet eivät yltäneet odotetulle tasolle, vaikka jatkopaikka seuraavalle kierrokselle tulikin rangaistuspotkujen jälkeen 2–1.

VPS teki voitavansa KuPSin vieraana, mutta joutui taipumaan ansaittuun 1–3-tappioon. VPS:n otteluohjelma on ollut haastava, mutta nousijajoukkue on pystynyt kehittämään peliään jo ensimmäisen kuukauden aikana.

Haka on ollut toistaiseksi yksi kuluvan kauden isoimmista onnistujista, mutta myös VPS on osoittanut pystyvänsä sarjanousijan statuksesta huolimatta kilpailemaan Veikkausliigassa. Kotietu ja ero perustasossa nostavat Hakan noin 60 prosentin suosikiksi. Vakiossa kotivoitto on kerännyt todennäköisyyttä runsaamman kannatuksen ja vaihtomerkki on syytä mahduttaa kotisuosikin rinnalle.

9 AC Oulu–HIFK (1X)

Veikkausliiga: Oulu nappasi kauden avausvoittonsa hoidettuaan kotiottelun Hakaa vastaan maalipaikkoihin nähden ansaitusti 3–0. Voittotilin avaaminen kotiyleisön edessä nostaa joukkueen itseluottamusta, mutta Hakaa vastaan loukkaantuivat tärkeät Michael Lopez ja Denis Salanovic. Oulu on kärsinyt jo ennestään tärkeiden pelaajien poissaoloista, kun Mostagh Yaghoubi on ollut sivussa avauskierroksesta lähtien.

HIFK:n vaikeudet saivat jatkoa sen hävittyä derbyn HJK:ta vastaan ansaitusti 0–2. Viikolla HIFK onnistui etenemään Suomen cupissa seuraavalle kierrokselle, kun Honka kaatui rangaistuspotkujen jälkeen 2–1. Maalipaikkojen valossa HIFK jäi kuitenkin selvästi Honkaa heikommaksi. Honka-ottelussa vammoja kärsineet Daan Klinkenberg, Wilfried Kanon sekä Jani Bäckman ovat epävarmoja osallistujia.

Kummankin loukkaantumiset tuovat epävarmuutta avauskokoonpanoihin. Oulu on perustasoltaan selvästi sarjan heikoimmaksi valahtanutta HIFK:ta edellä. Oulu on odotetuilla kokoonpanotiedoilla noin 48 prosentin ennakkosuosikki. Kotijoukkueen kannatus on vakiossa hieman todennäköisyyttään korkeammalla ja kotivoitto on syytä varmistaa ristillä.

10 Athletic–Valencia (1)

La Liga: Athletic jatkoi voittojen tiellä voitettuaan kotiottelun Atletico Madridia vastaan maalipaikkoihin nähden ansaitusti 2–1. Athleticin kausi on ollut pelillisesti vahva ja mahdollisuudet eurosijoituksille ovat edelleen kelvolliset. Isossa kuvassa Athletic olisi ansainnut peliesityksillään toteutunutta pistemäärää runsaammin pisteitä.

Valencia tasasi pisteet paikallisottelussa Levantea vastaan 1–1, vaikka jäi maalipaikkojen valossa selvästi heikommaksi osapuoleksi. Edeltävällä viikolla Copa del Reyn finaali Betistä vastaan hävittiin rangaistuspotkujen jälkeen 1–2.

Athletic tavoittelee viimeisiä jaossa olevia eurosijoituksia ja myös perustaso on vieraaksi saapuvaa Valenciaa korkeampi. Kotivoitto toteutuu noin 60 prosentin todennäköisyydellä. Vakion pelijakauma on linjassa todennäköisyysarvion kanssa ja selkeä ennakkosuosikki merkitään kohteessa varmaksi.

11 Celta–Alaves (X2)

La Liga: Celta tasasi pisteet Granadan vieraana 1–1. Pistejakoa voi pitää loogisena lopputulemana tasaisina edenneisiin pelitapahtumiin nähden. Celta on turvallisesti keskikastin tuntumassa, mutta isossa kuvassa kausi on jäämässä alle odotusten. Polvivamma pitää joukkueen kapteenin Hugo Mallon edelleen sivussa.

Alaves onnistui yllättämään Mestarien liigan kiireiden keskellä viime viikon otteluun joutuneen Villarrealin 2–1. Niukka voitto oli myös maalipaikkojen valossa ansaittu. Täysi pistesaalis ennakkoon laadukkaammalta vastustajalta tuli tarpeeseen, sillä Alaves on ensimmäisen säilyjän paikkaa jäljessä neljä pistettä ennen viikonlopun kierrosta.

Celtalla ei kilpailullista panosta enää juuri ole, kun taas Alaves on putoamiskamppailun ytimessä. Ero perustasossa menee kuitenkin Celtan eduksi siinä määrin, että kerran kahdesta toteutuva suosikkiasema on perusteltu. Celta on keräämässä vakiossa yli 60 prosentin kannatuksen, joten pelivalinta kohdistuu alipelatun Alavesin menestykseen.

12 Cadiz–Elche (1)

La Liga: Putoamista vastaan kamppaileva Cadiz onnistui nipistämään pisteen Sevillalta 1–1 päättyneestä Andalusian paikallisottelussa. Tammikuussa Cadizin peräsimeen hypännyt Sergio tietää aikaisemman Valladolid-pestinsä kokemuksesta, mitä putoamiskamppailu vaatii, ja Cadiz on pystynyt nostamaan tasoaan kevään edetessä.

Elche tasasi pisteet kotona Osasunaa vastaan maalipaikkoihin nähden loogisesti 1–1. Viime kaudella täpärästi sarjassa säilyneen Elchen panostukset pelaajahankintoihin ovat kantaneet hedelmää. Ensi kauden sarjapaikka voi saada sinettinsä jo tulevan viikon kierroksella. Cadizia vastaan sivussa ovat runkopuolustaja Enzo Roco ja lisäksi useamman avauskokoonpanon pelaajan kunto on kysymysmerkki.

Cadizin tilanne ensimmäisellä säilyjän paikalla on uhatumpi ja motivaatio ainakin laskennallisesti vieraaksi saapuvaa Elcheä kovempi. Myös Elchen poissaolot vaikeuttavat lähtökohtia. Cadiz lähtee otteluun noin 54 prosentin ennakkosuosikkina. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on jäämässä alle 50 pinnan, joten selvästi alipelattu ennakkosuosikki kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

13 Betis–Barcelona (1X)

La Liga: Betis pääsi juhlimaan seurahistoriansa kolmatta Copa del Reyn mestaruutta, kun Valencia kaatui rangaistuspotkujen jälkeen 2–1. Myös La Ligassa kausi on ollut vahva, vaikka kolmessa viimeisessä ottelussa Betis on jäänyt vaille voittoa. Maanantai-iltana pisteet tasattiin Getafen vieraana 0–0, eikä Betisin peliesitys yltänyt odotusten mukaiselle tasolle.

Barcelona palasi voittokantaan voitettuaan kotiottelun Mallorcaa vastaan 2–1. Xavin johdolla hyvään iskuun alkuvuodesta ja keväästä yltäneelle Barcelonalle viimeinen kuukausi on ollut turbulenssia. Lyhyeen ajanjaksoon on mahtunut useampi kotitappio ennakkoon heikompia vastustajia vastaan. Myös loukkaantumiset ovat rasittaneet katalonialaisia. Etenkin avainpelaajiin lukeutuvan Pedrin menetys jälleen sairastuvalle on ollut menetys.

Betis on edelleen iskuetäisyydellä neljän parhaan joukkoon ja näyttöhalu kotiyleisölle heikompien esitysten jälkeen on kova. Ero perustasossa on Barçan hyväksi selkeä ja noin 45 prosentin vierassuosikkiasema on Betisin nauttimasta kotiedusta huolimatta perusteltu. Vakiossa Barça on kerännyt päälle 50 pinnan kannatuksen, joten pelivalinta kallistuu alipelatuksi jääneen kotijoukkueen menestykseen.