Venäjä heitettiin ulos kaikista Euroopan jalkapallokilpailuista – maa harkitsee yllättävää ratkaisua

Venäjällä ei hyväksytty Uefan tekemiä päätöksiä.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa jatkoi kovia toimiaan Venäjän suhteen. Uefa tiedotti uusista päätöksistään tiistaina.

Uefa muun muassa päätti, että Venäjän naisten maajoukkue ei pääse mukaan kesän EM-kisoihin. Venäjän tilalle nousee Portugali.

Venäjän maajoukkueet myös suljettiin kaikista arvoturnausten karsinnoista ja kesällä käynnistyvästä miesten Kansojen liigasta.

Lisäksi venäläiset seurajoukkueet ovat ulkona ensi kauden Mestarien liigasta ja muista Uefan alaisista euroturnauksista.

Uefa tiedotti myös, että Venäjän hakemukset vuosien 2028 ja 2032 EM-kisojen järjestäjäksi on hylätty. Kattojärjestö vetosi pykälään, jonka on tarkoitus varmistaa, ettei kisaisännyyttä hakeva taho toimi tavalla, joka aiheuttaa eurooppalaiselle jalkapallolle huonoa mainetta.

Venäjällä Uefan päätöksiä on pidetty epäreiluina – kuten arvata saattaa.

Venäjän jalkapalloliitto julkaisi tiedotteen, jossa se kertoi olevansa kategorisesti eri mieltä Uefan tekemän päätöksen kanssa. Liitto kommentoi suojelevansa meneillään olevia valituksia, jotka se on tehnyt urheilun kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen (CAS).

– Mitään uutta ei tapahtunut. Jo muutama kuukausi sitten alkanut venäläisen jalkapallon laiton sulkeminen jatkuu, Venäjän päävalmentaja Valeri Karpin sanoi Championat-sivuston mukaan.

Kesällä 2021 Venäjä kohtasi EM-kisoissa Suomen. Jatkossa se saattaa pelata Aasian mestaruuskisoissa.

Moskovan TsSKA:n hyökkääjä Anton Zabolotnin mukaan päätöksessä ”ei ole mitään järkeä”.

Venäjän duuman jäsen Dmitri Svishtshev sen sijaan paasasi ihmisoikeuksien loukkaamisesta.

– Pelaajien oikeus työntekoon on viety pois. Päätöstä on tarpeen alkaa moukaroimaan jokaisesta suunnasta. Urheilijoiltamme on viety oikeus työntekoon, poliitikko puhisi.

Saksan Sky Sportsin mukaan Venäjän jalkapalloliitto harkitsee Uefan jättämistä ja siirtymistä Aasian jalkapalloliiton (AFC) alaisuuteen.

Loikkaan liittyviä implikaatioita antoi duuman urheilukomitean puheenjohtaja Dmitri Pirog, joka sanoi venäläisen MatchTV:n mukaan, että Venäjän täytyy harkita Aasian liittoon siirtymistä.

– Mielestäni nyt on aika vakavasti harkita siirtymisen mahdollisuutta. Kukaan ei tiedä kuinka kauan olemme ulkona eurooppalaisesta jalkapallosta. Vuoden, kaksi tai ehkä pitempään, Pirog pyöritteli.