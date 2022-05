Seksuaalirikoksesta tuomitulle jalkapalloilijalle pitkä vankeustuomio

Espanjalaishyökkääjän katsottiin syyllistyneen seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

Celta Vigoa Espanjan jalkapalloliigassa edustava Santi Mina, 26, tuomittiin neljäksi vuodeksi vankeuteen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Vankeustuomion lisäksi hyökkääjä sai 50 000 sakot ja lähestymiskiellon.

Espanjalaispelaajan tuomiosta uutisoivat muiden muassa jalkapallomedia GOAL sekä The Athletic.

Tapaus, josta Mina sai tuomionsa tapahtui kesäkuussa 2017 Almeriassa. Hyökkääjän ohella syytettynä oli hänen kanssaan tuolloin Valenciassa pelannut David Goldar.

Syyttäjä haki molemmille kahdeksan vuoden tuomiota seksuaalisesta väkivallasta.

Tätä nykyä Espanjan kakkostasolla Ibizassa pelaavan Goldarin, 27, syytteet hylättiin, kun taas Minan katsottiin syyllistyneen seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

Minalla on vielä ennen täytäntöönpanoa mahdollisuus valittaa tuomiostaan Espanjan korkeimpaan oikeuteen.

Celta Vigo tiedotti siirtäneensä Minan syrjään edustusjoukkueen toiminnasta.

Hyökkääjä on pelannut tällä kaudella 33 liigaottelua. Niissä hän on tehtaillut seitsemän maalia. Kaiken kaikkiaan Mina on pelannut 268 ottelua Espanjan pääsarjassa.