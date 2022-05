Vakio: Liverpoolin otteluruuhka antaa Tottenhamille pienen sauman venyä pisteille vierasottelussa

Tällä viikolla kupongilla on kohteita Englannin Valioliigasta, kotimaan Veikkausliigasta ja Espanjan La Ligasta.

1 Liverpool–Tottenham (1X)

Valioliiga: Liverpool haki 1–0-vierasvoiton Newcastlesta ja olisi voinut voittaa ottelun selvemmälläkin marginaalilla. Tottenham voitti kotikentällään Leicesterin 3–1 ja ansaitsi voittonsa, vaikkei tasoero kentällä ollutkaan aivan loppulukemia vastaava. Tasoero on Liverpoolin eduksi kiistaton ja suosikkiasema kipuaa Mestarien liigan rasituksesta huolimatta noin 67 prosenttiin.

2 Brighton–Manchester U (12)

Valioliiga: Brighton palasi kahden voitottoman ottelun jälkeen voittokantaan hoidettuaan vierasottelun Wolvesia vastaan maalipaikkoihin nähden ansaitusti 3–0. United kaatoi maanantaina kotona Brentfordin 3–0, mutta viime viikkoina otteet ovat jääneet useammassa pelissä rajusti odotuksista. United on kuitenkin perustasoltaan sen verran Brightonia edellä, että marginaalinen vierassuosikkiasema on perusteltu.

3 Chelsea–Wolverhampton (1)

Valioliiga: Chelsea joutui yllättäen taipumaan 0–1-tappioon putoamista vastaan taistelevan Evertonin vieraana jääden myös maalipaikkojen valossa heikommaksi osapuoleksi. Wolves kärsi kotikentällä ansaitun 0–3-tappion Brightonille. Chelsea joutuu vielä keräämään pisteitä sinetöidäkseen paikkansa neljän parhaan joukossa. Tasoero on läpi kauden ylisuorittaneeseen Wolvesiin nähden selkeä ja kotijoukkue on noin 72 prosentin suosikki.

4 Burnley–Aston Villa (1X)

Valioliiga: Burnley jatkoi hyviä otteitaan voitettuaan ison vierasottelun Watfordia vastaan ansaitusti 2–1. Aston Villa palasi lähes kuukauden tauon jälkeen voittokantaan, kun kotiottelu Norwichia vastaan voitettiin pelitapahtumiin nähden ansaitusti 2–0. Villa on joukkueista laadukkaampi, mutta Burnleyn koti- ja pistetarpeesta syntyvä motivaatioetu tasoittavaa puntteja niin, että todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välille tasaisesti.

5 Crystal P–Watford (1)

Valioliiga: Palace palasi voittokantaan ansaitulla 2–1-vierasvoitolla Sotonista. Watfordin toivon rippeet säilymisestä kuihtuivat olemattomiin sen hävittyä kotikentällä niin ikään putoamista vastaan kamppailevalle Burnleylle 1–2. Tasoero on Palacen hyväksi selkeä ja kotijoukkue on noin 55 prosentin suosikki.

6 Brentford–Southampton (1)

Valioliiga: Hyvävireinen Brentford oli pelannut neljä ottelua tappioitta ennen maanantain 0–3-tappiota ManUlle, Sitä ennen se onnistui pitämään Tottenhamin aisoissa 0–0 päättyneessä paikallispelissä. Soton joutui taipumaan aikaisesta johtoasemastaan huolimatta 1–2-tappioon kotikentällä Crystal Palacea vastaan. Brentford on joukkueista niukasti paremmin rankattu ja noin 45 prosentin suosikkiasema kotikentällä perusteltu.

7 FC Honka–FC Inter (12)

Veikkausliiga: Honka jatkoi vahvoja otteitaan hoidettuaan vierasottelun Lahtea vastaan ansaitusti 2–0. Inter dominoi pelitapahtumia kotiottelussa IFK Mariehamnia vastaan ja iski loppulukemiksikin jääneen 4–0-voiton taululle vain puolen tunnin pelin jälkeen. Honka on ollut alkukauden parhaimmistoa, mutta myös Inter on osoittanut epäilijöilleen viimeisessä kahdessa pelissä taistelevansa mitalisijoista. Honka on kotiedun turvin noin 45 prosentin suosikki.

8 FC Haka–VPS (1)

Veikkausliiga: Haka kärsi kauden ensimmäisen tappionsa hävittyään vierasottelun Oulua vastaan ansaitusti 0–3. VPS teki voitavansa KuPSin vieraana, mutta joutui taipumaan ansaittuun 1–3-tappioon. Haka on ollut isossa kuvassa yksi kuluvan kauden isoimmista onnistujista, mutta myös VPS on osoittanut pystyvänsä sarjanousijan statuksesta huolimatta kilpailemaan Veikkausliigassa odotettua paremmin. Kotietu ja ero perustasossa nostavat Hakan noin 55 prosentin suosikiksi.

9 AC Oulu–HIFK (1)

Veikkausliiga: Oulu nappasi kauden avausvoittonsa, kun kotiottelu Hakaa vastaan hoidettiin maalipaikkoihinkin nähden ansaitusti 3–0. HIFK:n vaikeudet saivat jatkoa sen hävittyä derbyn HJK:ta vastaan 0–2. Oulu on joutunut kamppailemaan poissaolojen kanssa, mutta ero perustasossa sarjan heikoimmaksi valahtanutta HIFK:ta vastaan riittää tekemään Oulusta kerran kahdesta voittavan ennakkosuosikin.

10 Athletic–Valencia (1)

La Liga: Athletic Bilbao jatkoi voittojen tiellä voitettuaan kotiottelun Atlético Madridia vastaan maalipaikkoihin nähden ansaitusti 2–1. Valencia tasasi pisteet paikallisottelussa Levantea vastaan 1–1, vaikka jäi maalipaikkojen valossa selvästi heikommaksi osapuoleksi. Athletic tavoittelee viimeisiä jaossa olevia eurosijoituksia ja myös perustaso on vieraaksi saapuvaa Valenciaa korkeampi. Kotivoitto toteutuu noin 60 prosentin todennäköisyydellä.

11 Celta–Alavés (12)

La Liga: Celta tasasi pisteet Granadan vieraana 1–1 ja pistejakoa voi pitää loogisena lopputulemana tasaisina edenneisiin pelitapahtumiin nähden. Alaves onnistui yllättämään Mestarien liigan kiireiden keskellä otteluun joutuneen Villarrealin 2–1. Alaves on putoamiskamppailun ytimessä, kun taas Celtalla ei kilpailullista panosta enää ole. Ero perustasossa menee kuitenkin Celtan eduksi siinä määrin, että kerran kahdesta toteutuva suosikkiasema on perusteltu.

12 Cádiz–Elche (1)

La Liga: Putoamista vastaan kamppaileva Cadiz onnistui nipistämään pisteen Sevillalta 1–1 päättyneessä Andalusian derbyssä. Elche tasasi pisteet kotona Osasunaa vastaan maalipaikkoihin nähden loogisesti 1–1. Cádizin tilanne ensimmäisen säilyjän paikalla on uhatumpi ja kotijoukkue lähtee otteluun noin 50 prosentin suosikkina.

13 Betis–Barcelona (1X)

La Liga: Betis pääsi juhlimaan seurahistoriansa kolmatta Copa del Reyn mestaruutta, kun Valencia kaatui rangaistuspotkujen jälkeen 2–1. Barcelona palasi voittokantaan voitettuaan kotiottelun Mallorcaa vastaan 2–1. Betis on edelleen iskuetäisyydellä neljän parhaan joukkoon. Barcelona on ollut pelillisissä vaikeuksissa viimeisen kuukauden ajan. Ero perustasossa on silti Barçan hyväksi selkeä ja noin 45 prosentin vierassuosikkiasema perusteltu.