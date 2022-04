Vakio: Aliarvostetut Brighton ja Watford rohkeasti varmoiksi

Manchester City ja Aston Villa Valioliigassa sekä Nottingham, Millwall ja Middlesbrough Championshipissä eivät tarvitse vaihtomerkkejä.

1 Leeds U–Manchester C (2)

Valioliiga: Leeds tasasi edelliskierroksen päättäneessä vierasottelussaan pisteet Palacen vieraana 0–0, vaikka jäikin maalipaikkojen valossa rajusti kotijoukkuetta jälkeen. Leeds on kuitenkin pelannut viisi peräkkäistä ottelua tappioitta, mutta tarvitsee silti pisteitä sinetöidäkseen sarjapaikkansa.

City kaatoi viime lauantaina kotikentällä Watfordin tylysti 5–1. Tiistaina City jatkoi urakointia Mestarien liigassa ja voitti välierien avausosan Real Madridia vastaan maalipaikkoihin nähden ansaitusti 4–3. Toinen osaottelu pelataan ensi viikolla Madridissa ja Leedsiä vastaan lauantaina voi odottaa runsasta kierrätystä avauskokoonpanoon, vaikka myös Valioliigassa pisteitä on kerättävä.

Ero perustasossa on Cityn hyväksi merkittävä. Vaikka kierrätys on todennäköistä, löytyy Cityn materiaalista riittävästi laatua ja leveyttä. City on näistäkin asetelmista hieman yli 70 prosentin vierassuosikki. Vakiossa Cityn kannatus on säilynyt maltillisena ja suursuosikki merkataan avauskohteessa varmaksi.

2 Aston Villa–Norwich C (1)

Valioliiga: Villa tasasi pisteet Leicesterin vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa, vaikka olisi pelitapahtumien hallinnalla ansainnut voiton. Villa onkin rämpinyt voitoitta viimeiset viisi ottelua, joista se on kaiken lisäksi onnistunut häviämään neljä. Otteluohjelma on ollut keskimääräistä haastavampi ja Villan esitykset ovat olleet tappioista huolimatta kelvollisia.

Norwich romahti kotikentällään 0–3-tappioon Newcastlea vastaan eikä peliesityksellään juuri enempää ansainnutkaan. Ajoittain kevätkaudella hieman parempiakin esityksiä väläytelleen Norwichin säilymismahdollisuudet pysyvät elossa, mikäli se voittaa ottelun, mutta tappio ja muiden pelien sopivat tulokset voivat varmistaa putoamisen jo lauantaina.

Ero perustasossa on Villan hyväksi merkittävä ja kotivoitto toteutuu lähes 70 prosentin todennäköisyydellä. Villa on keräämässä vakiossa hieman todennäköisyyttään runsaampaa kannatusta, mutta selkeän tasoeron pelissä suosikki säilyy riveissä varmana.

3 Wolverhampton–Brighton (2)

Valioliiga: Wolves joutui taipumaan Burnleyn vieraana ansaittuun 0–1-tappioon. Wolves on sarjataulukossa kahdeksas ja havittelee edelleen paikkaa kuuden parhaan joukossa. Suoritustaso ja tulokset eivät ole Wolvesin kohdalla linjassa, sillä suoritustaso ei ole ollut juuri keskimääräistä parempi.

Brighton menetti kahden maalin johtoasemansa, kun kotiottelussa Southamptonia vastaan pisteet tasattiin maalipaikkoihinkin nähden loogisesti 2–2. Reilun kuukauden takainen tappioputki söi Brightonin mahdollisuudet eurosijoille, joille sillä peliesitystensä puolesta olisi ollut edellytyksiä.

Brighton on lähes luokkaa kotijoukkuetta laadukkaampi, vaikka sarjataulukossa Wolves on selvästi edellä. Todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välille tasaisesti isäntien kotiedusta huolimatta. Vakiossa Wolves on kymmenen pinnaa yli merkattu ja aliarvostettu Brighton nostetaan rohkeasti varmaksi asti.

4 Southampton–Crystal P (12)

Valioliiga: Soton tasasi viimeksi Brightonin vieraana 2–2 ja pistejakoa voi pitää tasaisiin pelitapahtumiin nähden oikeana lopputuloksena. Southamptonin kautta voi pitää varsin onnistuneena, sillä useita edelliskauden avainpelaajia menettänyt joukkue on suorittanut viime kautta paremmin.

Crystal Palace joutui tyytymään maanantai-illan kotiottelussa Leedsiä vastaan maalittomaan tasapeliin, vaikka hallitsi ottelua selkeään voittoon oikeuttavalla tavalla. Myös isossa kuvassa Palace on esiintynyt hieman nykyistä sarjasijoitustaan paremmin.

Kotietu pitää Sotonin noin 40 prosentin todennäköisyydellä voittavana suosikkina. Panosta ei kummallakaan enää ole ja luvassa on todennäköisesti runsasmaalinen kohtaaminen. Edellä mainitusta syystä tasapelin todennäköisyys on keskimääräistä pienempi. Vakiossa risti on kerännyt liian suuren kannatuksen ja kohde rastitetaan kummankin joukkueen voittojen kautta.

5 Watford–Burnley (1)

Valioliiga: Watfordin neljäs peräkkäinen tappio oli tosiasia, kun joukkue hävisi sarjakärki Cityn vieraana 1–5. Putoaminen ei ole vielä matemaattisesti varma. Ohuet mahdollisuudet säilyä paranevat tai katoavat olemattomiksi riippuen lauantain kotiottelun tuloksesta.

Valmentajaa yllättäen vaihtanut Burnley jatkoi voittojen tiellä, kun kotiottelu Wolvesia vastaan voitettiin ansaitusti 1–0. Sean Dychen potkut tulivat suurelle yleisölle yllätyksenä, mutta Dychen potkujen jälkeen Burnley on pelannut vapautuneesti ja saanut kaipaamiaan tuloksia.

Ottelun voittajan mahdollisuudet putoamiskamppailussa parantuvat merkittävästi vallitsevaan tilanteeseen nähden. Tasoero puoltaa Burnleyta, mutta kotietu nostaa Watfordin niukkaan 40 prosentin suosikkiasemaan. Vakiokansa on pelannut Burnleyn vastaavaksi suosikiksi, joten selkä seinää vasten pelaava Watford merkitään rohkeasti varmaksi.

6 Blackburn–Bournemouth (12)

Championship: Blackburn päätti edelliskierroksen hakemalla ansaitun 4–1-vierasvoiton Prestonista. Samalla Blackburn piti pintansa taistelussa kuuden parhaan joukkoon oikeuttavista sijoituksista. Isossa kuvassa Blackburn on saanut hieman esityksiään paremmin tulosta, eikä paikkaa kuuden parhaan joukossa voisi pitää erityisen ansaittuna.

Bournemouth uhkaa hyytyä kalkkiviivoilla. Viikolla tuli pelitapahtumiin nähden ansaitsematon pistemenetys 3–3-tasapeliin päättyneessä vierasottelussa Swanseaa vastaan. Myös edellisellä kierroksella Bournemouth joutui tyytymään 1–1-tasapeliin kärkikamppailussa Fulhamia vastaan, vaikka esiintyi maalipaikkojen valossa vieraita laadukkaammin.

Bournemouthin haitaksi on laskettava viikkopelistä kertynyt rasitus, mutta selkeä tasoero nostaa sen vieraskentälläkin noin 42 prosentin suosikiksi. Vakiossa Bournemouth on keräämässä todennäköisyyttään runsaampaa kannatusta, joten vähintään vaihtomerkkiä on syytä harkita vierassuosikin rinnalle.

7 Coventry C–Huddersfield (1X)

Championship: Coventry tasasi pisteet WBA:n vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa, mikä tarkoitti samalla pudotuspelikuusikon ulkopuolelle jäämistä. Coventryn suoritustaso on ollut melko tarkasti sitä mitä ennen kauden alkua osattiin odottaa. Kuuden parhaan sakista ulos jääminen on Coventrylle pettymys, sillä peliesitysten valossa se ansaitsisi paikan kärkikuusikossa.

Huddersfield jatkoi hyviä otteitaan voitettuaan kotiottelun Barnsleyta vastaan odotetusti 2–1. Huddersfield on iskuetäisyydellä suoraan nousupaikkaan, mutta pelivoimaltaan Hudds on auttamatta tämänhetkisestä kärkikuusikosta heikoin joukkue.

Joukkueet ovat perustasoltaan samaa kastia, vaikka toteutuneissa tuloksissa ero on Huddsin hyväksi selkeä. Coventry haluaa todennäköisesti esiintyä kauden viimeisessä kotiottelussa ryhdikkäästi ja hieman yli 40 prosentin suosikkiasema on vieraiden paremmasta motivaatiosta huolimatta perusteltu. Vakiossa pelikansa on merkannut Huddsin rohkeasti suosikiksi, mutta isäntien voitto on syytä pitää mukana riveissä.

8 Nottingham–Swansea (1)

Championship: Forest on varmistanut paikkansa kuuden joukossa, mutta viikolla rästipelistä napattu 1–0-voitto Fulhamista on nostanut sen kamppailemaan suorasta noususta. Toista sijaa hallussaan pitävä Bournemouth on vain kolme pistettä edellä ja samassa pistemäärässä olevaan Huddersfieldin nähden Forestin maaliero on selvästi parempi.

Swansea pelasi jo neljännen peräkkäisen tasapelin tasattuaan pisteet viikolla kotikentällä Bournemouthia vastaan 3–3. Maalipaikkojen valossa Swansea jäi auttamattomasti vierasjoukkuetta jälkeen, eivätkä onnekkaasti napatut pisteet olleet Swansean kohdalla ensimmäiset.

Forest on joukkueista reilua luokkaa vahvempi ja motivaatioetu ei enää juuri suurempi voisi olla. Isäntien suosikkiasema kipuaa kotikentällä noin 60 prosentin tuntumaan. Vakiossa Forest on merkattu odotetusti todennäköisyyttään suuremmaksi suosikiksi, mutta näin selkeässä asetelemassa vaihtomerkkien ujuttaminen ennakkosuosikin rinnalle ei houkuttele.

9 Millwall–Peterborough (1)

Championship: Millwall säilytti iskuetäisyyden kuuden sakkiin tasattuaan pisteet tasattiin Birminghamin vieraana pelitapahtumiin nähden reilusti 2–2. Millwall on ennen viikonlopun kierrosta kolme pistettä kuudentena olevaa Sheffieldiä perässä ja kilpailussa kuudennesta sijasta on mukana useampi joukkue.

Peterborough kärsi kotikentällä 0–1-tappion Forestia vastaan mikä tarkoitti joukkueen paluuta ensi kaudeksi sarjaporrasta alemmas. Peterborough teki sen mitä tehtävissä oli ja sarjan heikommaksi jäänyt suoritustaso peilaa tarkasti myös pelaajamateriaalin laatua.

Tasoero, koti- ja motivaatioetu puoltavat isäntiä ja Millwall on ottelussa selkeä 65 prosentin suosikki. Vakiossa Millwallin pelipinnat ovat lähteneet odotetusti laukalle, mutta motivoitunut ja selkeä ennakkosuosikki säilyy riveissä varmana ylipelattunakin.

10 Reading FC–West Bromwich (12)

Championship: Readingin sarjapaikka sinetöityi viime kierroksella, vaikka vierasottelu Hullia vastaan hävittiin maalipaikkoihin nähden ansaitusti 0–3. Suorituksen arvoa nostaa se, että myös Reading tuomittiin menettämään kuusi pistettä kauden alussa.

WBA epäonnistui realisoimaan pelitapahtumien hallinnan 0–0 päättyneessä kotiottelussa Coventrya vastaan ja samalla valuivat hukkaan viimeisetkin mahdollisuudet kuuden joukkoon yltämisestä. Steve Brucen on kerrottu jatkavan joukkueen peräsimessä myös ensi kaudella, eikä mikään tällä kevätkaudella nähty viittaa siihen, että Brucen kanssa noususta taisteltaisiin ensi kaudellakaan.

Ero perustasossa on WBA:n hyväksi selkeä ja hieman yli 40 prosentin vierassuosikkiasema sen myötä perusteltu. Kilpailullisen panoksen puuttuessa kummaltakin joukkueelta on runsas rasitus ympäripyöreään otteluun paikallaan.

11 Middlesbrough–Stoke (1)

Championship: Boro palasi viikolla voittokantaan käsittämättömän voitottoman putken jälkeen voitettuaan kotiottelun Cardiffia vastaan 2–0. Voitosta huolimatta Boron esitys ei vieläkään yltänyt odotetulle tasolle. Paikka kuuden parhaan joukkoon on auki, mutta Boro ei ole ollut viime viikkoina parhaimmillaan.

Stoke esiintyi kelvollisesti voitettuaan kotiottelun QPR:ää vastaan ansaitusti 1–0. Mikä mättää Stokessa? Neljäs kausi Championshipissä on jäämässä edellisten tapaan ymmenen parhaan ulkopuolelle jäävään sijoitukseen, mikä on joukkueen resursseihin nähden rajua alisuorittamista.

Boro on perustasoltaan edellä ja isäntien menestystä tukee kotiedun lisäksi motivaatio kuuden joukkoon pääsystä. Isännät ansaitsevat noin 55 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Boro on kerännyt hieman liikaa peliä puoleensa, mutta näin selkeän motivaatiotilanteen kohdalla on isännät merkittävä varmaksi hieman ylipelattunakin.

12 Cardiff C–Birmingham (12)

Championship: Cardiff joutui taipumaan Sheffieldin vieraana niukkaan, mutta ansaittuun 0–1-tappioon. Viikolla pelattu rästipeli Boron vieraana päättyi puolestaan 0–2-tappioon, vaikkei Cardiff tuossakaan ottelussa esiintynyt merkittävästi kotijoukkuetta heikommin.

Birmingham esiintyi viimeksi odotettua ryhdikkäämmin tasattuaan pisteet kotiottelussa Millwallia vastaan maalipaikkoihin nähden reilusti 2–2. Isossa kuvassa Birminghamin kausi on ollut selvästi odotettua heikompi.

Kilpailullinen panos puuttuu kummaltakin joukkueelta. Cardiff on hävinnyt neljästi peräkkäin, vaikka peliesitykset ovat olleet kelvollisia. Onko motivaation puute syönyt parhaan terävyyden? Cardiff on joukkueista laadukkaampi ja ansaitsee viikkopelistä kertynyt rasitus huomioiden noin 44 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa isäntien kannatus on hieman yli todennäköisyytensä, mutta runsas rastitus on kohteessa paikallaan.

13 Bristol C–Hull (12)

Championship: Bristol esiintyi viime kierroksella vahvasti 3–1-voittoon päättyneessä vierasottelussa Derbya vastaan. Pelaajamateriaalin taso antoi odottaa Bristolin säilyttävän sarjapaikkansa mukavan turvallisesti, mutta kuluvan kauden suoritustaso jää auttamatta toteutuneita tuloksia heikommaksi.

Hullin peliesitys oli selvästi odotettua vahvempi, kun kotiottelu Readingiä vastaan voitettiin 3–0. Sarjapaikan varmistamista hyvissä ajoin voi pitää Hullin kohdalla hyvänä suorituksena, kun huomioidaan, että joukkueen vielä tammikuussa päätyi vaihtamaan valmennusta.

Kumpikin pääsee otteluun ilman tulospaineita ja odotettavissa on joukkueiden normaaleihin lähestymistapoihin nähden avoimempaa peliä. Bristol on kotiedun myötä vain hieman yli 40 prosentin suosikki. Kauden viimeinen kotipeli puoltaa isäntien parempaa motivaatiota panoksettomaan otteluun, mutta moni Hullin pelaaja yrittää ansaita otteillaan paikan ensi kauden ryhmästä. Vakion pelipinnat ovat hieman liikaa kallellaan kotijoukkueen suuntaan, ja Hullin voitto on jäämässä merkeistä edullisimmaksi.