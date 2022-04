Video: 21-vuotiaan suomalaisen unelmamaali villitsi Saksassa – Cristiano Ronaldon saama suru-uutinen huomioitiin upeasti

Ilta-Sanomien Eurofutistuomio-palstalla ruoditaan Euroopan kenttien kuumimpia puheenaiheita.

Tatu Myllykoski

Tähti

Bruno Guimaraesloistaa tulikuuman Newcastlen ykkösratsuna. Keskikentän pohjalla viihtyvä brassi on juoninut kolmeen viime otteluun kolme osumaa ja yhden maalisyötön, vaikka hänelle maksetaan kaikesta muusta paitsi maaleista. 50 miljoonaa, jonka Newcastle hänestä pulitti tammikuussa, ei tunnu enää ylimitoitetulta.

Bruno Guimaraesilla kulkee.

Puheenaihe

Manchester United on kyntänyt jo pitkään, mutta viime aikoina touhusta on tullut suorastaan rumaa. Joukkueella ei ole identiteettiä, jos identiteetiksi ei lasketa tempoilua toimistossa ja sooloilua kentällä. Kesällä ManUn ruorissa aloittavalla Erik ten Hagilla riittää tekemistä. Nykymenon ruumiillistuman Paul Pogban poistuminen on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan.

Tyyli

21-vuotias Anssi Suhonen on huhtikuussa noussut 2. Bundesliigassa pelaavan Hamburg SV:n avauskokoonpanoon. Jälki on ollut vakuuttavaa. Suomalainen pyssytti lauantaina kauden toisen maalinsa maailmanluokan kaukolaukauksella. Syötötkin napsuivat omille. Puhelin käteen ja soittoa Saksaan, Markku Kanerva?

Moka

Tottenhamilla oli mahdollisuus palata kuskin paikalle taistelussa Mestarien liigaan oikeuttavasta neljännestä sijasta. Se kuitenkin sortui alistuvaan peruutteluun ja jäi nollille sarjanousija Brentfordin vieraana. Ottelun kuva oli täsmälleen samanlainen kuin viikko sitten Brightonia vastaan. Antonio Conte ei opi.

Yllätys

Real Madridin Karim Benzema, armoitettu maalilinko, möhli kaksi pilkkua keskiviikon Osasuna-ottelussa. Sergio Herrera venyi ranskalaisen yritysten eteen 52. ja 59. minuutilla. Benzemalla on tällä kaudella eniten epäonnistuneita rankkareita (4) Euroopan top 5 -sarjoissa.

Janne Oivio

Tähti

Manchester City on odottanut usean vuoden ajan, että Gabriel Jesusista kuoriutuisi luotettava maalitykki. Brasilialaisen välähdykset ovat jääneet liian harvoiksi, ja Pep Guardiola sanoi vastikään, että ”ei kiinnosta” jos Jesus lähtee seurasta kesällä. Neljä maalia Watfordin verkkoon on muistutus siitä, että parhaana päivänään brassi on huippu.

Joukkuekaverit onnittelivat neljän maalin Gabriel Jesusta.

Puheenaihe

Onko Saksan Bundesliigassa enää juuri mitään kiinnostavaa? Maassa ylpeillään sen säännöillä, jotka estävät oligarkkiomistukset – mutta silti Bayern München on rakentanut täysin pysäyttämättömän dynastian. 10 mestaruutta putkeen ja 17 2000-luvulla on pöyristyttävää dominanssia. Ja aina, kun joku nousee rinnalle, Baijerissa raotetaan shekkivihkoa.

Tyyli

Turkin pääsarjassa on myös vallinnut pitkään harvainvalta, jossa Besiktas, Galatasaray ja Fenerbahce ovat heiluttaneet tahtipuikkoa. 1970–80-lukujen taitteen menestysseura Trabzonspor on sunnuntain 3–1-voittonsa myötä todella lähellä ensimmäistä titteliään sitten kauden 1983–84. Joukkueen maalitykkinä häärii Anthony Nwakaeme, KuPS-legenda Dicksonin veli.

Steven Gerrardilla riittää mietittävää.

Moka

Aston Villan kurssi ei suostu korjaantumaan Steven Gerrardin alaisuudessa. Helmi-maaliskuisen voittoputken jälkeen on seurannut neljä tappiota ja nihkeä vierastasuri Leicesteriä vastaan. Voitottoman putken aikana maaleja on syntynyt vain kaksi. Rahaa palaa, mutta Villa tahkoaa hedelmättömästi keskikastissa. Onko oikea mies puikoissa?

Yllätys

Salernitana näytti tuomitulta putoamaan Italiassa, mutta kolmen ottelun voittoputki on nostanut taistelemaan sarjapaikasta. 2–1-kotivoitto kärkipään seurasta Fiorentinasta nosti osakkeita merkittävästi. 24-vuotias ex-suurlupaus Federico Bonazzoli on vihdoin osoittanut, että tehoja löytyy myös pääsarjassa.

Tommi Koivunen

Tähti

Interin keskikenttämies Hakan Calhanoglu nousi avainrooliin lauantaina ottelussa Romaa vastaan. Millintarkat pystypallo Denzel Dumfriesille ja kulmapotku Lautaro Marzinezin kuuppaan toivat kaksi maalisyöttöä. 3–1-voitto oli todella tärkeä Interille, joka taistelee mestaruudesta etunenässä paikallisvastustaja Milanin kanssa.

Denzel Dumfries (kasvot kameraan päin) ja Lautaro Martinez (numero 10) osuivat Hakan Calhanoglun (numero 20) alustuksista.

Puheenaihe

Futisviikko alkoi suru-uutisella, kun Cristiano Ronaldon pojan elämä loppui ennen kuin se ehti alkaa. Anfieldilla nähtiin tiistaina poikkeuksellista ja hienoa urheiluhenkeä, kun liverpoolilaiset osoittivat suosiotaan ja tukeaan Manchester Unitedin kokoonpanosta sivussa olleen Ronaldon perheelle.

Tyyli

Manchester Unitedin väliaikaismanageri Ralf Rangnick näyttää yhä useammin mediaesiintymisissään siltä, että hän olisi valmis räjähtämään ja sanomaan suoraan, mitä ajattelee joukkueen pelaajista ja siitä, miten seuraa on johdettu. Viikonloppuna tuli jo aika suoraa puhetta siitä, miten huonossa jamassa seura on.

Moka

Jatketaan vielä samasta seurasta: rankkarispesialistina viime vuosina tunnetuksi tullut Bruno Fernandes munasi lauantaina taas pilkulta. Portugalilainen on epäonnistunut kauden molemmissa rangaistuspotkuissaan. Painaako Ronaldon haamu harteilla?

Yllätys

