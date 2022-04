Vakio: Manchester City ja Sheffield United eivät kaipaa vaihtomerkkejä

Rajusti alipelatut Newcastle, Aston Villa, Middlesbrough ja Reading nousevat varmoiksi.

1 Manchester C–Watford (1)

Valioliiga: City palasi voittojen tielle viikonloppuna Wembleyllä kärsityn FA-cupin välierätappion jälkeen hoidettuaan kotiottelun Brightonia vastaan 3–0. Myös peliesitys oli odotusten mukainen ja oikeutti selkeään voittoon. Taistelua Valioliigan mestaruudesta käydään pisteen sisällä ja ensi viikolla Cityllä on edessä Mestarien liigan välierän avausosa Real Madridia vastaan. Cityltä epävarmoja osallistujia lauantaina ovat Kyle Walker, John Stones ja Nathan Ake.

Watford on kärsinyt kolme peräkkäistä tappiota, eikä otteissa ole ollut kehumista. Viimeisin kotiottelu Brentfordia vastaan hävittiin maalipaikkoihin nähden ansaitusti 1–2. Eroa ensimmäisen säilyjän paikkaa miehittävään Evertoniin on kuusi pistettä, mutta Watford on pelannut yhden ottelun enemmän. Watfordin terveystilanne on kelvollinen, sillä sivussa on ainoastaan pääasiassa rotaatiopelaajiin kuuluneita pitkäaikaispotilaita.

Kummankin joukkueen motivaatio on tapissa sarjataulukon vastakkaisten päiden vaatimasta syystä. Ero perustasossa on Cityn hyväksi valtava ja suosikkiasema kipuaa hieman 85 pinnan tuntumaan viikkopelin rasituksesta huolimatta. Vakiossa oikein pelattu City kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

2 Norwich C–Newcastle U (2)

Valioliiga: Norwich esiintyi 2–3-tappiosta huolimatta vahvasti Manchester Unitedin vieraana ja olisi ansainnut peliesityksellään pisteen. Viimeisillä kierroksilla hieman parempia otteita esittäneen Norwichin tilanne sarjan hännillä on tukala ja säilyminen vaatisi täydellistä viimeisten kierrosten onnistumista niin omasta kuin suorien vastustajien epäonnistumisen näkökulmasta. Terveystilanne on kelvollinen, eikä uusia poissaolijoita pitkäaikaispotilaiden lisäksi ole.

Newcastlen viikonlopun peliesitys kotikentällä Leicesteriä vastaan oli vahva ja 2–1-voitto ansaittu . Viikolla pelatussa rästiottelussa kaatui puolestaan kotona Crystal Palace 1–0. Newcastlen sarjapaikka on saletissa ja pitkällä sopimuksella tammikuussa saapuneen Eddie Howen projekti ensi kauttakin ajatellen vakaalla pohjalla.

Motivaatio puoltaa edelleen putoamista vastaan sinnittelevää kotijoukkuetta, joka tarvitsee pelistä täyden pistesaaliin. Ero perustasossa menee kuitenkin Newcastlen eduksi selvällä marginaalilla ja noin 45 prosentin suosikkiasema on viikkopelin rasituksesta huolimatta perusteltu. Newcastle on jäämässä vakiossa melko selvästi alipelatuksi, joten luotetaan isäntien motivaatioedusta huolimatta laatuun ja merkitään vierasvoitto varmaksi.

3 Leicester–Aston Villa (2)

Valioliiga: Leicester tasasi viikolla pisteet 1–1 Evertonin vieraana pelatussa rästipelissä. Leicesterille tällä kaudella leimalliseksi tullut otteiden ailahtelu on jatkunut läpi kevään, mutta se on edelleen mukana konferenssiliigan pudotuspeleissä ja omaa ohuet saumat eurosijoituksen uusimiseen. Viime viikkoina tekemistä on vaikeuttanut Wilfred Ndidin loukkaantuminen, jonka lisäksi sivussa on Ryan Bertrand sekä mahdollisesti myös Jamie Vardy.

Villa on romahtanut neljän peräkkäisen tappion sarjaan, mutta viimeisin 0–4-tappio kotikentällä Tottenhamia vastaan oli kaikkea muuta kuin pelitapahtumien mukainen. Villan ja Steve Gerrardin yhteiseloon on mahtunut nousuja ja laskuja, mutta isossa kuvassa Villa on ottanut kehitysaskelia kevään aikana. Lauantaina pitkäaikaispotilaiden lisäksi sivussa on tärkeä Lucas Digne.

Villa on heikommista tuloksistaan huolimatta esiintynyt selvästi Leicesteriä laadukkaammin ja niukka 38 prosentin vierassuosikkiasema on perusteltu. Vakiossa isännät on merkattu rajuun 50 prosentin suosikkiasemaan, joten alipelattu Villa on syytä nostaa yhdeksi kierroksen runkomerkeistä.

4 Brentford–Tottenham (X2)

Valioliiga: Brentford etenee komeassa kolmen peräkkäisen voiton putkessa. Viimeksi kaatui Watford vieraissa maalipaikkoihin nähden reilusti 2–1. Alkuvuodesta kaksi kuukautta ilman voittoa tarponut Brentford on päättämässä kauttaan komeasti keskikastiin, johon se myös pelivoimansa puolesta kuuluu. Brentford joutuu tulemaan ottelussa toimeen ilman runkopelaajin lukeutuvia Sergi Canonia ja Ethan Pinnockia.

Tottenham esiintyi selvästi odotettua vaatimattomammin hävittyään kotiottelun Brightonille 0–1. Pistemenetys ei toistaiseksi ollut top-4 sijoituksen kannalta kriittinen, sillä pahin kilpakumppani Arsenal ehti pudottaa ennen viikolla pelattua rästipeliään kaikki pisteet kolmessa peräkkäisessä ottelussaan. Tottenhamilta sivussa ovat loukkaantumisista kärsivät Matt Doherty ja Japhet Tangana.

Tasoero sekä laskennallinen motivaatio puoltavat Tottenhamia, mutta paikallisotteluasetelma sytyttänee kotijoukkueenkin. Tottenhamin hieman alle 50 prosentin suosikkiasema on perusteltu. Vakiossa vieraiden kannatus on hieman liian korkealla ja vierasvoitto on syytä varmistaa tasapelillä.

5 Bournemouth–Fulham (1X)

Championship: Bournemouth haki 3–0-vierasvoiton Coventrysta, vaikkei hallinnut ottelua loppulukemia vastaavalla tavalla. Suoran nousun suhteen pelattavaa riittää edelleen, sillä eroa kolmantena olevaan Huddersfieldiin on neljä pistettä. Bournemouthilla on kaksi peliä rästissä, mutta lopun otteluohjelma ei ole helppo.

Fulham varmisti sarjanousunsa tiistaina voitettuaan kotikentällä Prestonin ansaitusti 3–0. Fulham on ollut sarjassa läpi kauden täysin omalla tasollaan, vaikkei piste-ero lopulta kasvanut niin suureksi muihin joukkueisiin mitä suoritustaso olisi kenties oikeuttanut.

Ero perustasossa on Fulhamin eduksi kiistaton, mutta sarjapaikan varmistaminen sekä lyhyt palautumisaika tiistain ottelun jäljiltä kallistaa vaakakupin edelleen täydellä motivaatiolla pelaavan Bournemouthin suuntaan. Isännät ansaitsevat niukan 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa tarkasti oikein pelattu kohde rastitetaan usein osuvalla 1X -yhdistelmällä.

6 Peterborough U–Nottingham (12)

Championship: Neljä peräkkäistä tappiotonta ottelua ovat pitäneet Peterborough’n säilymismahdollisuudet hengissä. Viimeisin 2–0-vierasvoitto toisesta putoajakandidaatista Barnsleysta tuli tosin hieman onnekkaasti.

Forest teki maanantaina selvää jälkeä WBA:sta voitettuaan kotiottelun 4–0. Forestin maalipaikkojen viimeistelytehokkuus on ollut kevätkaudella rajusti yli odottaman, mutta kyllä Forest on kokonaisvaltaisesti peliään parantanutkin.

Peterborough on pakkovoiton edessä, mutta ero perustasossa on Forestin hyväksi merkittävä. Vieraat ansaitsevat noin 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa vieraiden kannatus on odotetusti yli todennäköisyytensä. Peterboroughn heikko taso sekä asetelma, jossa sen on haettava voittoa alusta alkaen riskitasot korkealla, antavat syyn pitää Forest ylipelattunakin mukana riveissä. Forestille tappiokaan ei olisi katastrofi, joten isäntien yllätys mukaan rivin mahdollista arvoa nostamaan.

7 Sheffield U–Cardiff C (1)

Championship: Sheffieldin peliesitys jäi odotettua heikommaksi sen tasattua pisteet Bristolin vieraana 1–1. Kokonaisuutena vahvasti sujunut kevätkausi on nostanut Sheffieldin ansaitusti kuuden sakkiin, eikä nykyisen sijoituksen puolustamisen pitäisi tuottaa viimeisellä kolmella kierroksella ylitsepääsemättömiä ongelmia.

Cardiff kärsi 0–1-tappion kotikentällä Lutonia vastaan, vaikka esiintyi maalipaikkojen valossa kotijoukkuetta laadukkaammin. Myös kokonaisuutena Cardiffin kausi on jäänyt odotuksista, sillä joukkuetta pidettiin ennen kauden alkua yhtenä potentiaalisimmista kuuden parhaan joukkoon pyrkivistä joukkueista.

Sheffieldin motivaatio on tapissa joukkueen puolustaessa paikkaansa kuuden parhaan joukossa ja myös perustaso on vieraaksi saapuvaa Cardiffia korkeampi. Ero perustasossa, koti- ja motivaatioetu nostavat isännät noin 65 prosentin suosikeiksi. Vakiossa Sheffieldin kannatus on hieman todennäköisyyttään korkeampi, mutta selkeä kotisuosikki säilyy riveissä varmana.

8 Swansea–Middlesbrough (2)

Championship: Swansea tasasi pisteet Readingin vieraana 4–4, mutta esiintyi selvästi kotijoukkuetta heikommin. Pistejako Readingin vieraana oli Swansealle seitsemäs peräkkäinen ottelu ilman tappiota. Mahdollisuudet kuuden sakkiin ovat vielä teoriassa olemassa, mutta vaatisi edellä olevien joukkueiden täydellistä ristiin pelaamista.

Boron kausi uhkaa lässähtää kriittisellä hetkellä, kun neljässä peräkkäisessä ottelussa on jääty voitoitta. Viimeksi kotikentällä Huddsia vastaan hävittiin maalipaikkoihin nähden ansaitusti 0–2. Isossa kuvassa Boro on kerännyt peliesitystensä oikeuttamaa määrää vähemmän pisteitä, mutta viime viikkojen otteista on paistanut väsymys.

Tasoero ja motivaatio puoltavat Boroa ja noin 45 prosentin vierassuosikkiasema on perusteltu. Vakion pelaajat ovat menettäneet uskonsa Boroon ja kotijoukkue on merkitty selkeäksi suosikiksi. Selvästi alipelattu Boro on syytä nostaa viimeaikaisista heikommista otteista huolimatta varmaksi.

9 Birmingham–Millwall (X2)

Championship: Birmingham jäi viikonloppuna täysin Blackpoolin jyrän alle 1–6-tappioon päättyneessä vierasottelussa. Kauden vahvasti aloittanut Birmingham vajosi jo syyskaudella runsaiden loukkaantumisten takia ja kevätkaudella suoritustasossa on nähty todella suurta hajontaa.

Millwall nappasi tasaisessa ottelussa 2–1-koivoiton Hullista ja on edelleen tiukasti mukana havittelemassa paikkaa kuuden parhaan joukossa. Millwallin kevätkauteen on mahtunut runsaasti onnea, eikä suoritustaso vastaa täysin toteutuneita tuloksia.

Birminghamin sarjapaikka varmistui vasta viime kierroksella, mutta heikko motivaatio on paistanut otteista jo pidemmän aikaa. Kaiken likoon laittava Millwall on vieraskentälläkin noin 45 prosentin suosikki. Vieraat ovat keränneet vakiossa hieman liikaa peliä puoleensa ja motivaatioetua nauttiva Millwall on syytä varmistaa ristillä.

10 West Bromwich–Coventry C (12)

Championship: WBA:n maanantaina kärsimä 0–4-tappio Forestin vieraana kuvastaa hyvin täysin penkin alle mennyttä kautta. Yhtenä suurimmista suosikeista kauteen lähtenyt WBA ei ole esiintynyt niin heikosti kuin tulokset antavat ymmärtää, mutta suoritustaso on laskenut alkukaudesta merkittävästi.

Coventry onnistui häviämään kotikentällä Bournemouthille 0–3, vaikka niukat maalipaikat jakautuivat joukkueiden välille tasaisesti. Coventryn kauden kohtalo on viikonlopun vastustajan WBA:n kaltainen. Suoritustaso on ollut toteutuneita tuloksia kelvollisempi, mutta erityisesti kevätkaudella pistemenetyksiä on tullut liian tiuhaan.

Kummankin saumat kuuden joukkoon ovat enää teoreettiset. Täysi pistesaalis lauantain ottelusta pitää mahdollisuudet elossa. Kotietu ja perustaso nostavat isäntäjoukkueen noin 47 prosentin suosikiksi. WBA on vakiossa niukasti ylipelattu ja runsasmaaliselta vaikuttava ottelu merkataan kummankin joukkueen tavoitteleman voiton kautta.

11 Stoke–QPR (X2)

Championship: Stoke onnistui hakemaan tasaisessa ottelussa 1–0-vierasvoiton Blackburnista. Stoken kausi on päättymässä jälleen kerran pettymykseen. Pelaajamateriaali oikeuttaisi selvästi keskikastia parempaan sijoitukseen, mutta joukkue ei ole päässyt eroon myös edellisillä kausilla vaivanneesta epätasaisuudesta.

QPR voitti viime kierroksella kotikentällä Derbyn 1–0, vaikka jäi maalipaikkojen valossa selvästi heikommaksi osapuoleksi. QPR on vielä realistisella iskuetäisyydellä kuuden sakkiin, mutta viime kuukausien suoritustaso on ollut vaatimaton.

Stoke nauttii kotietua ja on perustasoltaankin edellä, mutta motivaatiosta on laskettava etua vieraille. Isäntien niukka 42 prosentin suosikkiasema on ainakin paperilla perusteltu. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja pelivalinta kallistuu motivoituneemman QPR:n suuntaan.

12 Derby–Bristol C (1)

Championship: Derbyn putoaminen varmistui viikonloppuna QPR:n vieraana kärsityn 0–1-tappion myötä. Tappio ja putoamisen varmistuminen kelpoesityksestä huolimatta kuvastaa hyvin koko Derbyn kautta, sillä Wayne Rooneyn joukkojen pelillinen taso ei missään nimessä oikeuttaisi sarjapaikan menettämiseen.

Bristol pystyi haastamaan kotikentällä Sheffieldin odotettua tasaväkisemmin ja 1–1-pistejakoa voi pitää pelitapahtumiin nähden loogisena lopputulemana. Bristolin sarjapaikka varmistui jo hyvissä ajoin, mutta joukkueen pelillinen taso ei erotu juurikaan sarjataulukossa taakse jääneistä joukkueista.

Pistevähennystuomion takia putoava Derby haluaa varmasti pettymyksestä huolimatta esiintyä kotiyleisölleen ryhdikkäästi ja noin 47 prosentin suosikkiasema on perusteltu. Kotijoukkueen suosikkiasema on piirtynyt vakion alustavaan pelijakaumaan tarkasti ja Derby merkitään kohteessa varmaksi.

13 Hull–Reading FC (2)

Championship: Hull kärsi Millwallin vieraana 1–2-tappion, vaikkei esiintynyt kotijoukkuetta heikommin. Kierroksen muut tulokset sinetöitävät kuitenkin Tiikerien sarjapaikan ensi kaudeksi. Tammikuussa joukkueen peräsimeen nimetty Shota Arveladze takasi sarjapaikan uusimisen ja projektia päästään jatkamaan ensi kaudella hyvistä asetelmista.

Reading tarjosi kotiyleisölle viihdettä koko rahalla noustuaan Swanseaa vastaan kolmen maalin tappioasemasta 4–4-tasapeliin vain hetkeä ennen päätösvihellystä. Reading on pystynyt nostamaan helmikuun lopussa valmentajaksi nimetyn Paul Incen alaisuudessa tasoaan ja sarjapaikan uusiminen on enää viimeistä sinettiä vaille valmis.

Hull on sarjapaikkansa varmistanut ja vieraat tekevät saman täydellä pistesaaliilla. Readingin motivaatioetu tasoittaa puntteja niin, että todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välille tasaisesti. Vakiossa Hull on merkitty lähes kerran kahdesta voittavaksi suosikiksi, joten alipelattu Reading on syytä merkata riveihin varmaksi.