Suomalaistuomari viheltää jalkapallon EM-kisoissa

Lina Lehtovaara tuomaroi naisten EM-lopputurnauksessa ensi kesänä.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa ilmoitti tiistaina erotuomarivalinnat heinäkuussa Englannissa pelattavaan naisten EM-lopputurnaukseen, jossa mukana on myös Suomen maajoukkue. Erotuomareita turnauksessa on kaksitoista, ja joukossa on myös suomalainen huipputuomari Lina Lehtovaara.

Lehtovaara, 40, on palkittu Suomessa Vuoden erotuomarina kuusi kertaa. Hän on tuominnut runsaasti kansainvälisiä otteluita, ja arvokisoissa hän on aiemmin toiminut neljäntenä erotuomarina naisten EM-lopputurnauksessa vuonna 2017.

Erotuomareiden ohella Uefa nimitti 25 avustavaa erotuomaria sekä 15 videotuomaria. Var-videotuomarit ovat ensimmäistä kertaa käytössä kaikissa naisten EM-lopputurnausotteluissa.

Lehtovaara tuomitsi maaliskuussa naisten Mestarien liigan puolivälieräottelun Real Madrid–Barcelona.