Vakio: Brentford voi kiusata Tottenhamia paikallisottelussa

Norwich on Newcastlea vastaan pakkovoiton edessä, mikäli aikoo vielä haaveilla säilymisestä Valioliigassa.

1 Manchester C–Watford (1)

Valioliiga: City joutui taipumaan Wembleyllä FA-cupin semifinaalissa 2–3-tappioon Liverpoolia vastaan. Watford on kärsinyt kolme peräkkäistä tappiota, eikä otteissa ole ollut kehumista. Viimeisin kotiottelu Brentfordia vastaan hävittiin ansaitusti 1–2. Kummankin motivaatio on tapissa sarjataulukon vastakkaisten päiden vaatimasta syystä. Ero perustasossa on Cityn hyväksi valtava ja suosikkiasema kipuaa hieman yli 80 pinnan viikkopelin rasituksesta huolimatta.

2 Norwich C–Newcastle U (12)

Valioliiga: Norwich esiintyi 2–3-tappiosta huolimatta vahvasti Manchester Unitedin vieraana ja olisi ansainnut peliesityksellään pisteen. Newcastlen peliesitys kotikentällä Leicesteriä vastaan oli vahva ja 2–1-voitto maalipaikkojen valossa perusteltu. Motivaatio puoltaa edelleen putoamista vastaan sinnittelevää kotijoukkuetta, joka tarvitsee pelistä täyden pistesaaliin. Ero perustasossa menee kuitenkin Newcastlen eduksi selvällä marginaalilla ja 45 prosentin suosikkiasema on viikkopelin rasituksesta huolimatta perusteltu.

3 Leicester–Aston Villa (X2)

Valioliiga: Leicester kärsi viikonloppuna ansaitun 1–2-tappion Newcastlen vieraana. Villa on romahtanut neljän peräkkäisen tappion sarjaan, mutta viimeisin 0–4-tappio kotikentällä Tottenhamia vastaan oli kaikkea muuta kuin pelitapahtumien mukainen. Villa on heikommista tuloksistaan huolimatta esiintynyt selvästi Leicesteria laadukkaammin ja niukka vierassuosikkiasema on perusteltu.

4 Brentford–Tottenham (X2)

Valioliiga: Brentford etenee komeassa kolmen perättäisen voiton putkessa. Viimeksi Watford kaatui vieraissa ansaitusti 2–1. Tottenham esiintyi selvästi odotettua vaatimattomammin hävittyään kotiottelun Brightonille 0–1. Tasoero sekä motivaatio puoltavat Tottenhamia, mutta paikallisotteluasetelma sytyttänee kotijoukkueenkin. Tottenhamin on kuitenkin hieman alle 50 prosentin suosikki.

5 Bournemouth–Fulham (X2)

Championship: Bournemouth haki 3–0-vierasvoiton Coventrysta, vaikkei hallinnut ottelua loppulukemia vastaavalla tavalla. Fulham on kärsinyt ennen tiistain kotiottelua kaksi peräkkäistä tappiota ja piste-ero tulevan lauantain vastustaja Bournemouthiin on kaventunut viiteen pisteeseen. Ero perustasossa on Fulhamin eduksi kiistaton ja marginaalinen vierassuosikkiasema isäntien kotiedusta huolimatta perusteltu.

6 Peterborough U–Nottingham (2)

Championship: Neljä peräkkäistä tappiotonta ottelua ovat pitäneet Peterboroughn säilymismahdollisuudet hengissä. Viimeisin 2–0-vierasvoitto Barnsleysta tuli tosin hieman onnekkaasti. Forest teki maanantaina selvää jälkeä WBA:sta 4–0 kotivoitossa. Peterborough on pakkovoiton edessä, mutta ero perustasossa on Forestin hyväksi merkittävä. Vieraat ovat lähes 60 prosentin suosikkeja.

7 Sheffield U–Cardiff C (1)

Championship: Sheffieldin peliesitys jäi odotettua heikommaksi sen tasattua pisteet Bristolin vieraana maalipaikkoihin nähden loogisesti 1–1. Cardiff kärsi 0–1-tappion kotikentällä Lutonia vastaan, vaikka esiintyi kotijoukkuetta laadukkaammin. Sheffield pelaa edelleen paikasta kuuden joukkoon ja motivaatioetu yhdessä korkeamman pelivoiman kanssa nostaa isännät hieman yli 60 prosentin suosikeiksi.

8 Swansea–Middlesbrough (2)

Championship: Swansea tasasi pisteet Readingin vieraana 4–4, mutta esiintyi maalipaikkojen valossa selvästi kotijoukkuetta heikommin. Boron kausi uhkaa lässähtää kriittisellä hetkellä, kun neljässä peräkkäisessä ottelussa on jääty voitoitta. Viimeksi kotikentällä Huddsia vastaan tuli ansaittu 0–2-tappio. Tasoero sekä motivaatio puoltavat Boroa ja noin 45 prosentin vierassuosikki asema on perusteltu.

9 Birmingham–Millwall (2)

Championship: Birmingham jäi täysin Blackpoolin jyrän alle 1–6-tappioon päättyneessä vierasottelussa. Millwall nappasi tasaisista pelitapahtumista huolimatta 2–1-koivoiton Hullista ja on edelleen tiukasti mukana havittelemassa paikkaa kuuden parhaan joukosta. Birminghamin sarjapaikka on saletissa ja motivaation puute paistaa otteista. Kaiken likoon laittava Millwall on lähes kerran kahdesta voittava suosikki.

10 West Bromwich–Coventry C (12)

Championship: WBA:n maanantaina kärsimä 0–4-tappio Forestin vieraana kuvastaa hyvin täysin penkin alle mennyttä kautta. Coventry onnistui häviämään kotikentällä Bournemouthille 0–3, vaikka niukat maalipaikat jakautuivat joukkueiden välille tasaisesti. Kummankin saumat kuuden joukkoon ovat enää teoreettiset. Kotietu ja perustaso nostavat isännät noin 47 prosentin suosikeiksi, mutta runsas rastitus on kohteessa paikallaan.

11 Stoke–QPR (2)

Championship: Stoke onnistui hakemaan 1–0-vierasvoiton Blackburnista tasaisessa ottelussa. QPR voitti kotikentällä Derbyn 1–0, vaikka jäi maalipaikkojen valossa selvästi heikommaksi osapuoleksi. QPR on vielä realistisella iskuetäisyydellä kuuden sakkiin, mutta suoritustaso on ollut vaatimaton. Stoke nauttii kotietua ja on perustasoltaankin edellä, mutta motivaatiosta on laskettava etua vieraille. Isäntien niukka suosikkiasema on ainakin paperilla perusteltu.

12 Derby–Bristol C (1)

Championship: Derbyn putoaminen varmistui viikonloppuna QPR:n vieraana kärsityn 0–1-tappion myötä. Bristol pystyi haastamaan kotikentällään Sheffieldin odotettua tasaväkisemmin ja 1–1-pistejakoa voi pitää pelitapahtumiin nähden loogisena lopputulemana. Pistevähennystuomion takia putoava Derby haluaa varmasti esiintyä kotiyleisölleen ryhdikkäästi ja noin 47 prosentin suosikkiasema on perusteltu.

13 Hull–Reading FC (X2)

Championship: Hull kärsi Millwallin vieraana 1–2-tappion, vaikkei maalipaikkojen valossa esiintynyt kotijoukkuetta heikommin. Reading tarjosi kotiyleisölle viihdettä koko rahalla noustuaan Swanseaa vastaan kolmen maalin tappioasemasta 4–4-tasapeliin vain hetkeä ennen päätösvihellystä. Hull on sarjapaikkana varmistanut ja vieraat tekevät saman täydellä pistesaaliilla. Readingin motivaatioetu tasoittaa puntteja niin, että todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välille tasaisesti.