Tv-juontaja täräytti säälimättömän arvion Lionel Messistä: ”Äärimmäinen epäonnistuminen”

Lionel Messi on jäänyt kauas huippuvuosiensa loistosta PSG:ssä.

Jalkapallon supertähden Lionel Messin ensimmäinen kausi ranskalaisessa PSG:ssä on ollut melkoinen pettymys.

Kotimaan kentillä Pariisin suurseura hallitsee odotetusti sarjataulukon kärkipaikkaa, mutta lähes epäinhimillisiin maalimääriin tottuneen Messin maalituotanto on jäänyt kauas odotetusta.

34-vuotias argentiinalainen on onnistunut Ligue Unessa maalinteossa vain kolmesti koko kauden aikana.

– Hän teki 30 liigamaalia Barcelonalle viimeisellä kaudellaan siellä. En koskaan odottanut hänen tekevän yhtä paljon täällä, koska Ranskan liiga on hyvin fyysinen, ja täällä pelaa paljon puolustavia joukkueita. Mutta se, että hän on tehnyt vain kolme maalia on äärimmäinen pettymys, ranskalaiseen futikseen keskittyvä jalkapalloasiantuntija ja tv-juontaja Matt Spiro sanoo Expressenille.

– Toki hänen roolinsa on muuttunut. Hän pelaa alempana, eikä saa yhtä paljon maalintekopaikkoja. Mutta siinä on jotain surullista, kun näkee tämän jalkapalloneron pelaamassa sivuroolissa.

Suurin toivein Mestarien liigaa valloittamaan marssinut tähtisikermä putosi jälleen kerran nololla tavalla, kun Real Madrid kiri kahden maalin takamatkalta rinnalle ja ohi neljännesvälierän toisessa osaottelussa.

Katastrofiin päättynyttä otteluparia seuranneessa kotiottelussa PSG:n kannattajat tervehtivät Messiä raikuvin buuauksin.

– Yleisön pettymys on jossain määrin ymmärrettävää, mutta buuaus ei ole tehnyt hyvää Messin mielentilalle. Messille on buuattu, koska hänet nähdään seuran epäonnistuneen tähtipelaajakeräilyn symbolina. Turhautuminen ei ole varmaankaan kohdistunut suoranaisesti Messiin, vaan seurajohtoon, Spiro pohtii.

Konkarin sopimuksen PSG:ssä on määrä jatkua vielä ainakin ensi kauden ajan.

PSG johtaa Ranskan liigaa 12 pisteen erolla Marseilleen.