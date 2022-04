Vakio: Liverpool ja City iskevät yhteen FA-cupin välierässä

Kupongilla on kohteita viidestä eri sarjasta. Motivaatiotekijät voivat nousta loppukierroksilla merkittävään rooliin.

1 Manchester C–Liverpool (1X)

FA-cup: Asetelma Valioliigan mestaruuden suhteen ei saanut viikonloppuna uusia käänteitä, kun pisteet tasattiin Cityn kotikentällä 2–2. Myös maalipaikat jakautuivat joukkueiden välille melko tasaisesti. Kummankin joukkueen palautumisaika jää lyhyeksi keskiviikon Mestarien liigan jäljiltä ja pelipaikkana Wembley ei tarjoa kotietua kumpaankaan suuntaan. City on kuitenkin pelivoimaltaan kovempi ja noin 45 prosentin suosikki.

2 Manchester U–Norwich C (1)

Valioliiga: Unitedin surkeat otteet saivat jatkoa, kun joukkue hävisi vierasottelun Evertonia vastaan 0–1. Norwich onnistui kaatamaan kotikentällään Burnleyn 2–0, vaikka maalipaikat jakautuivat joukkueiden välille tasaisesti. Kummallakin riittää edelleen pelattavaa. Tasoero on Unitedin heikoista viimeaikaisista otteista huolimatta merkittävä ja isäntien 80 prosentin suosikkiasema perusteltu.

3 Southampton–Arsenal (2)

Valioliiga: Southampton jäi viime kierroksella pahasti Chelsean jalkoihin 0–6-tappioon päättyneessä kotiottelussa. Arsenal joutui taipumaan kotikentällään 1–2-tappioon Brightonia vastaan, vaikkei maalipaikkojen valossa tappiota ansainnutkaan. Kaksi peräkkäistä tappiota ja loukkaantumiset uhkaavat syöstä Arsenalin ulos top-4 kamppailusta, mutta noin 50 prosentin suosikkiasema Sotonin vieraana on perusteltu.

4 Watford–Brentford (X2)

Valioliiga: Watfordin tilanne vaikeutui entisestään, kun kotiottelu Leedsiä vastaan hävittiin maalipaikkoihin nähden ansaitusti 0–3. Brentford jatkoi vahvoja otteitaan kaadettuaan paikallisvastustaja West Hamin kotikentällä pelitapahtumiin nähden ansaitusti 2–0. Tasoero on Brentfordin hyväksi selkeä ja noin 40 prosentin vierassuosikkiasema perustelu.

5 Wigan–Cambridge U (1)

Ykkösliiga: Wigan haki viimeksi maalipaikkoihin nähden ansaitun 3–1-vierasvoiton Lincolnista ja paransi asemiaan piikkipaikalla. Cambridge voitti kotona Morecamben 2–1 ja esiintyi melko tarkasti odotusten mukaan. Ero perustasossa on Wiganin hyväksi merkittävä ja myös motivaatioetu puoltaa kohti suoraa nousua etenevää kotijoukkuetta. Wigan on kotona noin 70 prosentin suosikki.

6 MK Dons–Sheffield W (1X)

Ykkösliiga: Dons joutui tyytymään Wimbledonin vieraana selvästä hallinnasta huolimatta 1–1-tasapeliin. Sheffieldin edelliskierroksen kohtalo oli täsmälleen vastaava, kun pisteet jaettiin Boltonin vieraana 1–1. Kärkikamppailu, jossa jaossa on tärkeät pisteet. Kotietu nostaa Donsin marginaaliseksi suosikiksi.

7 Fiorentina–Venezia (1)

Serie A: Fiorentina onnistui yllättämään Napolin vieraskentällä 3–2, vaikkei esiintynyt maalipaikkojen valossa kotijoukkuetta laadukkaammin. Venezia kärsi jo kuudennen peräkkäisen tappion hävittyään kotiottelun Udinesea vastaan maalipaikkoihin nähden ansaitusti 1–2. Kummallakin joukkueella riittää ottelussa panosta. Tasoero on Fiorentinan eduksi merkittävä ja suosikkiasema kipuaa kotikentällä noin 70 prosenttiin.

8 Juventus–Bologna (1)

Serie A: Juventus haki ansaitun 2–1-voiton Cagliarista. Bolognan edellinen voitto oli ennen maanantai-illan ottelua helmikuun lopulta ja sarjasijoitus alemmassa keskikastissa odotuksiin nähden vaatimaton. Ero perustasossa on Juventuksen hyväksi selkeä ja se on kotikentällä noin 65 prosentin suosikki.

9 Lazio–Torino (1)

Serie A: Lazio teki selvää jälkeä Genoasta 4–1-vierasvoittoon päättyneessä ottelussa. Torino puolestaan esiintyi odotuksiin nähden laadukkaasti tasattuaan pisteet kotikentällä sarjakärki Milania vastaan 0–0. Lazio on joukkueista laadukkaampi ja kotikentällä hieman yli 50 prosentin suosikki.

10 Alaves–Rayo Vallecano (1)

La Liga: Alavesin tilanne sarjan hännillä on lohduton ja mahdollisuudet säilymiseen enää teoreettiset. Viimeksi tuli 0–1-tappio Osasunan vieraana, ja lukemat olisivat voineet olla selvemmätkin. Rayo on rämpinyt ilman voittoa jo kahden kuukauden ajan, mutta hyvä syyskausi on pitänyt joukkueen alemassa keskikastissa. Rayo on joukkueista laadukkaampi, mutta kotietu kääntää Alavesin marginaaliseksi ennakkosuosikiksi.

11 Valencia–Osasuna (12)

La Liga: Valencia on pelannut kuusi ottelua ilman tappiota. Vahvaa kautta pelaava Osasuna voitti viikonloppuna Alavesin kotikentällä maalipaikkoihin nähden ansaitusti 1–0. Valencia on rankingissa vain niukasti pamplonalaisia edellä ja suosikkiasema on kotikentällä noin 45 prosenttia.

12 Getafe–Villarreal (1X)

La Liga: Getafe kärsi paikallispelissä 0–2-tappion Real Madridia vastaan, mutta keskikastin sijoitus on alkukauden vaikeuksien jälkeen ansaittu. Villarreal tasasi pisteet kotona Bilbaoa vastaan 1–1 ja alla viikolta oli huikea 1–0-kotivoitto Mestarien liigassa Bayern Münchenistä. Ero perustasossa menee Villarrealin eduksi, mutta suosikkiasema kaventuu otteluruuhkan takia noin 40 prosenttiin.

13 Mönchengladbach–FC Köln (12)

Bundesliiga: Gladbach on pelannut viime viikot tappioitta ja täydet pistesaaliit ovat säilyttäneet mahdollisuudet eurosijoille yltämiseen elossa. Köln on vielä kotijoukkuettakin paremmissa asetelmissa eurotavoitteiden kanssa, vaikka suoritustasossa ei ole joukkueiden välillä ollut merkittävää eroa. Kotietu tekee Gladbachista ennakkoon runsasmaalisessa ottelussa hieman alle 50 prosentin ennakkosuosikin.