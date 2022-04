Yllättävä väite: Oligarkki Roman Abramovitsh suunnittelee uutta jättikauppaa

Espanjalaisen Valencian ostamisesta haaveileva Miguel Zorio väittää, että tarjouskisan toinen osapuoli on venäläinen oligarkki Roman Abramovitsh.

Jalkapalloseura Chelsean omistaja Roman Abramovitsh suunnittelee espanjalaisseura Valencian ostamista, väittää espanjalainen liikemies Miguel Zorio.

Zorio esitti väitteensä tiedotteessa, jossa hän kertoi lisätietoja omasta suunnittelemastaan ostotarjouksesta.

Abramovitsh laittoi vuonna 2003 ostamansa Chelsean myyntiin sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuun lopulla. EU:n ja Britannian pakotelistalle joutunut oligarkki ei kuitenkaan voi saada voittoa myymällä lontoolaisseuran, joka on ajautunut tilanteen seurauksena hankalaan asemaan.

Rajuista sanktioista huolimatta Zorio väittää, että läheisistä väleistään Vladimir Putiniin tunnettu Abramovitsh on jättänyt tarjouksen Valenciasta seuran nykyiselle omistajalle Peter Limille.

– Peter Lim on yrittänyt myydä seuran Lontoossa 250 miljoonalla eurolla, eikä ole onnistunut. Viime aikoina hän on vuotanut kansainväliselle medialle, että hänellä on kaksi ostotarjousta, toinen minulta ja toinen Chelsean oligarkilta, Zorio linjasi.

Aiemmin Valencian varapuheenjohtajana toiminut Zorio kertoo jättävänsä oman ostotarjouksensa virallisesti 27. huhtikuuta. Insiderin mukaan Zorion johtama ryhmä aikoo tarjota Valenciasta noin 248 miljoonaa euroa.

Valencia ei ole kommentoinut väitteitä Abramovitshin ostotarjouksesta.