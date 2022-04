Eurofutistuomio: Tappio meni Ronaldon tunteisiin todella rumalla tavalla – Messi sai Ranskassa aihetta hymyyn

Ilta-Sanomien raati ruotii Euroopan kenttien kuumimpia puheenaiheita.

Tuomas Arkimies

Tähti

Vedetään rajusti kotiinpäin. Teemu Pukki teki tärkeän maalin Valioliigassa. Hän on toki tehnyt niitä useamman kerran aiemminkin, mutta tuntuu siltä, ettei Suomessa vieläkään osata kyllin arvostaa viimeistelyn osaavia pelaajia. Vähätteleviä kommentteja kuuluu yhä. Pitää muistaa, että pelaajan pitää ensin raivata tiensä asemaan, jossa maalinteko on ylipäätään mahdollista. Sitten pitää vielä onnistua H-hetkellä. Pukki ei ole Valioliigan huippuseurassa, mutta maali tuolla tasolla on aina saavutus suomalaisittain.

Puheenaihe

Espanjalaismedia on raportoinut Kylian Mbappén siirron Real Madridiin olevan käytännössä varma. Silti esimerkiksi BBC kertoo, että Mbappén nykyinen seura PSG yrittää yhä kiivaasti pitää ranskalaistähden, eikä lopullista päätöstä olisi tehty. Varmaa on ainakin se, että Mbappé saa käsittämättömän rahaläjän seuraavasta sopimuksestaan.

Tyyli

ESPN kertoi, että useiden suurseurojen himoitsema maalitykki Erling Haaland tekee päätöksensä joukkueestaan vankasti urheilullisin perustein, eikä mene vain suoraviivaisesti seuraan, josta tarjotaan eniten rahaa.

Moka

Cristiano Ronaldon käyttäytyminen tappiollisen Everton-ottelun jälkeen. Tapauksesta kuvattujen videoiden mukaan Ronaldo läpsäisi puhelimen pelaajatunnelin vieressä seisseen katsojan kädestä. Mediatietojen mukaan tuo katsoja oli 14-vuotias poika. On päivänselvää, että katsojat – oli kyse sitten lapsista tai aikuisista – pitäisi jättää täysin rauhaan, vaikka pelaajaa kuinka ketuttaisi. Ronaldo on pyytänyt anteeksi purkaustaan.

Yllätys

Haetaan tämä kuluneelta viikolta: Bayern München ei tehnyt maaliakaan ja hävisi Villarrealille Mestarien liigassa. Bayernin peli oli ajoittain omituisen epäorganisoitunutta, ja tilanteet aaltoilivat saksalaisjoukkueen kannalta arvaamattomasti. Villarrealilla oli saumat isompaankin voittoon.

Rami Tuisku

Tähti

Tottenhamin Heung-min Son oli ilmiliekeissä Valioliigassa lauantaina. Eteläkorealaistaikuri taiteili komeasti hattutempun Aston Villan verkkoon. Hän laukoi kaksi osumaa tolpan kautta sisään ja kolmannessa hän väläytti ilmiömäistä juoksunopeuttaan. Aston Villa kaatui lopulta lukemin 0–4.

Puheenaihe

Naisten MM-karsinnassa nähtiin todellinen selkäsauna. Suomen kanssa samassa lohkossa pelaava, lajin huippuihin kuuluva Ruotsi vieraili torstaina Georgiassa ja latoi taululle tylyt voittolukemat 15–0. Ruotsin hyökkääjä Lina Hurtig tiivisti pelin hengen Aftonbladetin haastattelussa osuvasti: ”Tämä ei ole hauskaa kenellekään. Minun käy lähinnä sääliksi vastustajaa.”

Tyyli

PSG:n supertrio oli vireessä, kun Ranskan liigaa 15 pisteellä johtava joukkue tyrmäsi Clermontin 6–1. Kylian Mbappé ja Neymar iskivät molemmat hattutemput ja Lionel Messi siivitti maalijuhlia kolmella maalisyötöllä. Pelin jälkeen kolmikko virnisteli yhteiskuvassa sosiaalisessa mediassa.

Moka

Manchester Unitedin tappio Evertonille meni tunteisiin Cristiano Ronaldolla. Raivostuneen portugalilaisen kerrottiin lyöneen puhelimen 14-vuotiaan pojan kädestä kävellessään pois kentältä pelin päätyttyä. Ikävä välikohtaus johti poliisitutkintaan.

Yllätys

Real Madrid otti tylyn 3–1-voiton Chelseasta Mestarien liigassa keskiviikkona. Lauantaina Valioliigassa lontoolaisilla oli aivan erilainen ääni kellossa: Southampton kaatui komeasti 6–0. Antaako tämä tulos Chelsealle tarvittavaa uskoa, jonka avulla jatkopaikka Mestarien liigassa voisi vielä irrota tiistaina Madridissa?

Mikko Knuuttila

Tähti

Voisiko Joel Pohjanpalosta tulla Turkin liigan maalikuningas? Jolle viimeisteli lauantaina jo kauden 13. maalinsa, kun Rizespor kaatoi sarjakakkosen Konyasporin 2–1. Pohjanpalo on tällä hetkellä maalipörssin neljäntenä, mutta matkaa ykkössijalla olevaan Hataysporin Ayoub El Kaabiin on vain kaksi osumaa, ja kautta on jäljellä vielä kuusi kierrosta.

Puheenaihe

Kuuma, kuumempi, Tottenham Hotspurs. Paikasta Mestarien liigaan taisteleva lontoolaisseura on huimassa voittoputkessa Valioliigassa. Spurs on voittanut neljä viime otteluaan yhteismaalierolla 14–2. Lauantaina hattutemppua juhlinut Son Heung-min on viimeistellyt maaleista peräti kuusi. Aliarvostetulla korealaisella on kasassa jo 17 liigamaalia tällä kaudella. Vain Liverpoolin Mohamed Salah on osunut useammin.

Tyyli

Evertonin ja Hollannin maajoukkueen keskikenttäpelaaja Donny van de Beek julkaisi Instagramissa hellyttävän kuvan vastasyntyneestä esikoisestaan. Lapsen futisgeenit ovat kohdallaan, sillä Van de Beekin puoliso Estelle Bergkamp on Arsenal-legenda Dennis Bergkampin tytär.

Moka

Brestin pakki Jere Uronen seurasi vaihtopenkiltä erikoista näytelmää: kotiottelu Nantesia vastaan keskeytyi reiluksi kymmeneksi minuutiksi, kun fanit ryntäsivät kentälle ja pyrkivät vierasjoukkueen kannattajien kimppuun. Ranskassa vastaavat tapaukset ovat valitettavan tuttuja. Ligue 1 on tällä hetkellä läntisen Euroopan pahimmasta huligaaniongelmasta kärsivä pääsarja.

Yllätys

Sivurajaheittoa heittämään tullut Manchester Cityn portugalilaistähti Joao Cancelo päätyi valmentajansa Pep Guardiolan yli-innokkaan kannustuksen kohteeksi kesken Valioliigan kärkikamppailun City-Liverpool. Guardiola pörrötti Cancelon tukkaa ja pussasi pelaajaa niskaan.