Kylian Mbappélle tarjotaan käsittämätöntä rahaläjää

Kylian Mbappén palveluksista taistellaan yhä äärimmäisen kovin panoksin, kertoo BBC.

Kylian Mbappé on nopea ja taitava.

Taistelu tähtijalkapalloilija Kylian Mbappén, 23, palveluksista jatkuu yhä kiivaana, kertoo BBC.

BBC:n mukaan Mbappén nykyinen seura PSG ei ole luopunut taistosta, vaikka espanjalaismedia on raportoinut Mbappén siirron Real Madridiin olevan käytännössä varma.

BBC:n jutussa nojataan espanjalaisen jalkapallon asiantuntijaksi kuvatun Guillem Balaguen tietoihin.

Niiden mukaan PSG on valmis tarjoamaan ranskalaiselle Mbappélle peräti noin 180 miljoonan euron allekirjoitusbonusta.

Lisäksi PSG olisi valmis tarjoamaan hänelle noin 25 miljoonan euron vuosipalkkaa. Tässä yhteydessä esillä olisi ollut kahden vuoden jatkosopimus.

Mbappé puhui sunnuntaina tilanteestaan Ranskan liigan ottelun jälkeen.

– En ole vielä tehnyt päätöstä. On tullut uusia elementtejä, joita pitää harkita, hän sanoi BBC:n mukaan.

Espanjalaislehti Marca kertoi maaliskuun puolivälin tienoilla, että Real Madrid maksaisi Mbappélle 60–80 miljoonan euron allekirjoitusbonuksen ja palkkaa noin 25 miljoonaa euroa vuodessa.

Real Madridin johdon kerrotaan suhtautuvan tilanteeseen rauhallisesti ja varmana siitä, että Mbappé tulee Realiin.

BBC:n jutussa mainitaan, että Real Madridin väki on niin varma Mbappén saamisesta, että seuran into norjalaisen maalitykin Erling Braut Haalandin, 21, hankkimiseen on hiipunut huomattavasti.