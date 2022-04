Vakio: Ylipelatuista Arsenalista ja Tottenhamista ohipelit

Liian vähälle kannatukselle jääneet Leeds ja Derby nostetaan rohkeasti varmoiksi kasvattamaan rivin arvoa.

1 Southampton–Chelsea (X2)

Valioliiga: Soton tasasi viimeksi pisteet Leedsin vieraana maalipaikkoihin nähden loogisesti 1–1. Sotonin kausi tulee päättymään keskikastin sijoitukseen ja suoritusta voi pitää odotuksiin nähden erinomaisena. Sotonilta sivussa lauantain kotiottelusta on Chelseasta lainattu Armando Broja sekä mahdollisesti myös Shane Long.

Chelsea romahti kotikentällä 1–4-tappioon Brentfordia vastaan, vaikka ottelu eteni selvästi loppulukemia tasaisemmissa merkeissä. Viikolla Mestarien liigassa Chelsea hävisi ensimmäisen osaottelun Real Madridille 1–3 ja toinen osaottelu pelataan ensi tiistaina Madridissa. Otteluruuhka pakottaa Chelsean rotaatioon ja lisäksi Hakim Ziyechin ja Romelu Lukakun pelikunto on kysymysmerkki.

Tasoero on Chelsean hyväksi selkeä, mutta ottelun asettuminen Mestarien liiga otteluiden väliin vaikuttaa asetelmiin. Soton on osoittanut iskukykynsä myös itseään laadukkaampia joukkueita vastaan, mutta ero perustasossa nostaa Chelsean noin 53 prosentin suosikiksi rasituksesta huolimatta. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja vierasvoitto syytä varmistaa vaihtomerkillä.

2 Arsenal–Brighton (X2)

Valioliiga: Arsenal hävisi maanantaina Crystal Palacelle vieraissa 0–3, mutta on esiintynyt läpi kevätkauden vahvasti. Palacea vastaan kärsityn pistemenetyksen lisäksi Arsenalin avainpelaajiin lukeutuva Thomas Partey loukkaantui ja on useamman viikon sivussa. Parteyn lisäksi edellisellä viikolla loukkaantunut runkopelaaja Kieran Tierney on todennäköisesti loppukauden sivussa, mikä vaikeuttaa Arsenalin taistelua paikasta neljän parhaan joukkoon.

Brighton joutui viikonloppuna tyytymään maalittomaan tasapeliin kotiottelussa Norwichia vastaan, vaikka dominoi ottelua selkeään voittoon oikeuttavalla tavalla. Norwich-ottelua edelsi peräti kuusi peräkkäistä tappiota, mutta mukaan on mahtunut myös epäonnea. Brightonin terveystilanne on hyvä ja vain muutama pitkäaikaispotilas on vahvuudesta sivussa.

Arsenal on joukkueista laadukkaampi, mutta Brighton ei ole niin heikko mitä viimeaikaiset tulokset antavat ymmärtää. Arsenal on kotikentällä noin 57 prosentin suosikki. Vakiossa Arsenalin kannatus on karannut pitkästi yli 70 pinnan, joten loukkaantumisista kärsivä kotijoukkue asetetaan tylysti ohituskaistalle.

3 Watford–Leeds U (2)

Valioliiga: Watford jäi Liverpoolin vieraana odotetusti alakynteen hävittyään ansaitusti 0–2. Putoamisen välttäminen vaatii Watfordilta merkittävää tasonnostoa kauden loppusuoralla, mutta mahdollisuudet säilymiseen ovat vielä omissa käsissä. Watfordin onneksi terveystilanne on hyvä ja lähes koko pelaajisto valmennuksen käytettävissä.

Leeds tasasi pisteet kotikentällä Southamptonia vastaan 1–1. Pistejakoa voi pitää reiluna lopputulemana tasaisesti jakautuneiden maalipaikkojenkin valossa. Leeds on saanut itseluottamusta kohennettua viime viikkojen voittojen myötä, mutta merkittävää muutosta suoritustasoon reilun kuukauden takainen valmentajavaihdos ei ole tuonut. Leeds joutuu tulemaan edelleen toimeen ilman loukkaantuneita Patrick Bamfordia ja Junior Firpoa.

Panokset ovat kummallakin joukkueella putoamisuhan vuoksi tapissa. Leeds on joukkueista siinä määrin laadukkaampi, että marginaalinen 39 prosentin suosikkiasema on vieraskentälläkin perusteltu. Vakiossa kotijoukkue on merkattu vastaavaksi suosikiksi, joten alipelattu Leeds merkitään kohteessa varmaksi.

4 Aston Villa–Tottenham (1)

Valioliiga: Villa kärsi viikonloppuna 1–2-tappion Wolvesin vieraana, vaikka esiintyi kotijoukkuetta laadukkaammin. Europaikat jäävät Villalta haaveeksi, mutta isossa kuvassa prosessi on valmentajavaihdoksen ja tammikuun hankintojen myötä hyvällä mallilla. Lauantain kotiottelun osalta epävarmoja osallistujia ovat Danny Ings ja Lucas Digne.

Tottenham jatkoi jo maajoukkuetaukoa edeltäneitä vahvoja otteita voitettuaan kotiottelun Newcastlea vastaan peräti 5–1. Viimeisen kuukauden aikana napatut voitot ovat nostaneet Tottenhamin vahvasti mukaan taisteluun neljännestä sijasta ja paikasta ensi kauden Mestarien liigaan. Tottenhamin terveystilanne on vahva, sillä sivussa on ainoastaan muutama pitkäaikaispotilas.

Ero perustasossa menee Tottenhamin eduksi selvällä marginaalilla, vaikkei vahvistunut Villakaan ole esiintynyt heikosti. Tottenham on noin 45 prosentin vierassuosikki. Tottenham on kerännyt vakiossa lähes 60 prosentin kannatuksen, joten etu löytyy kotijoukkueen menestyksestä. Ykkönen on merkeistä edullisin ja alipelattu Villan voitto merkitään rohkeasti varmaksi.

5 Middlesbrough–Hull (1)

Championship: Boro joutui taipumaan viikon rästipelissä 0–1-tappioon Fulhamia vastaan, vaikka loi vieraita runsaammin maalipaikkoja. Edeltävän kierroksen 4–0-vierasvoitto Peterborough’sta oli maalipaikkojen valossa ansaittu, vaikkei Boro peliä aivan loppulukemia vastaavalla tavalla dominoitukaan.

Hull kärsi toisen peräkkäisen tappion hävittyään kotiottelun Huddersfieldia vastaan ansaitusti 0–1. Hullin sarjapaikka on edelleen uhattuna, mutta suoritustaso on ollut isossa kuvassa odotusten mukainen ja tasoeron sarjataulukossa takana oleviin pitäisi riittää takaamaan sarjassa säilymisen.

Boron palautumisaika jää viikolla pelatun rästiottelun jäljiltä lyhyeksi, mutta selkeä tasoero ja kotietu nostavat isännät noin 58 prosentin suosikeiksi. Kotivoitto on kerännyt todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, mutta selkeää ennakkosuosikkia ei sovi jättää ulos riveistä.

6 Blackburn–Blackpool FC (1X)

Championship: Blackburn tasasi pisteet Coventryn vieraana 2–2 ja pistejakoa voi pitää myös maalipaikkojen valossa reiluna lopputuloksena. Rovers on edelleen iskuetäisyydellä kuuden parhaan joukkoon, mutta loppukiri näyttää epätodennäköiseltä.

Blackpool kärsi toisen peräkkäisen tappion hävittyään viikolla Prestonin vieraana maalipaikkoihin nähden ansaitsemattomasti 0–1. Myös edeltävän kierroksen 1–4-tappiossa kotikentällä Forestia vastaan esitys oli selvästi loppulukemia parempi.

Blackburn on joukkueista laadukkaampi ja viikkopelin rasitukselta välttyminen parantaa tulevan kotiottelun asetelmia. Isännät ansaitsevat noin 53 prosentin suosikkiaseman. Kotivoitto on kerännyt selvästi todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, mutta isäntien motivaatioetu huomioiden on kotivoitto syytä pitää mukana riveissä.

7 Preston–QPR (1)

Championship: Preston palasi viikolla voittokantaan voitettuaan rästipelissä Blackpoolin 1–0. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaista ottelua Prestonin voittoa tarkemmin. Edeltävällä kierroksella Preston kärsi 0–1-tappion Derbyn vieraana jääden yllättäen myös pelillisesti selvästi heikommaksi osapuoleksi.

QPR kärsi jo neljännen peräkkäisen tappion, kun rästipeli Sheffieldin vieraana hävittiin tasaisesti jakautuneista maalipaikoista huolimatta 0–1. Alkuvuodesta peliesityksiin nähden onnekkaasti aina kärkisijoille asti kivunneen QPR:n sarjasijoitus yhdeksäntenä alkaa vastata sen todellista suoritustasoa.

Joukkueet ovat pelivoimaltaan samaa tasoa, vaikka QPR on menestynyt tulosten valossa hieman paremmin. Kotietu nostaa Prestonin niukaksi 42 pinnan suosikiksi. Vakiossa Preston on jäämässä niukasti alipelatuksi, joten edullinen kotivoitto merkitään kohteessa varmaksi.

8 West Bromwich–Stoke (1)

Championship: WBA:n otteet ailahtelevat. Viikolla rästipeli Bournemouthia vastaan voitettiin kotikentällä 2–0, mutta pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia paremmin. Edeltävällä kierroksella taas tuli tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–1-tappio Birminghamin vieraana.

Stoke joutui taipumaan viikkokierroksella ansaittuun 1–2-tappioon Readingin vieraana, eikä myöskään edelliskierroksen 1–0-kotivoitto Sheffieldiä vastaan ollut erityisen ansaittu.

WBA:n palautumien jää viikon rästiotteluiden jäljiltä päivää lyhyemmäksi, mutta ero perustasossa tekee isännistä noin 50 prosentin ennakkosuosikkeja. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja kerran kahdesta toteutuva kotivoitto merkitään varmaksi.

9 Bristol C–Peterborough (12)

Championship: Bristolin peliesitys Bournemouthin vieraana kärsityssä 2–3-tappiossa toisti tuttua kaavaa. Joukkue luo maalipaikkoja, mutta sen hinnalla oma pää vuotaa etenkin laatujoukkueita vastaan pahasti. Pesäeroa putoamisviivaan alkaa Bristolin onneksi olla sen verran, että putoaminen pystytään välttämään turvallisesti.

Peterborough esiintyi viikolla rästiottelussa Lutonia vastaan selvästi odotettua paremmin ja tasasi pisteet 1–1. Myös edeltävän kierroksen kotiottelu Boroa vastaan oli 0–4-tappiosta huolimatta parempi mitä rumat loppulukemat antavat ymmärtää.

Bristol on perustasoltaan selvästi sarjan heikommaksi valahtanutta Peterboroughta edellä ja ilman viikkopelin rasitusta otteluun pääsevä kotijoukkue ansaitsee noin 52 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Bristol on kerännyt odotetusti todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, mutta Peterborough’n rajallisuus huomioiden ei täyttä ohitusta kotisuosikista lähdetä hakemaan.

10 Millwall–Barnsley (X2)

Championship: Millwall kärsi viikolla kotikentällä pelatussa rästipelissä 0–1-tappion Swanseaa vastaan, vaikka maalipaikkojen valossa pistejako olisi ollut vierasvoittoa perustellumpi. Edeltävällä kierroksella 2–2 päättyneessä vierasottelussa Lutonia vastaan peliesitys oli odotettua laadukkaampi ja voitto meni vasta loppuhetkillä epäonnekkaan oman maalin myötä.

Barnsley tasasi pisteet kotikentällä Readingia vastaan 1–1, mutta jäi maalipaikkojen valossa selvästi heikommaksi. Barnsley sinnittelee edelleen ensimmäisen putoajan paikalla, mutta saumat säilymiseen ovat varsin ohuet.

Millwall on joukkueista selvästi laadukkaampi, mutta viikolla pelatun rästiottelun rasitus kaventaa suosikkiaseman kotiedusta huolimatta 50 pinnaan. Vakiossa kotivoitto on kerännyt lähes 70 prosentin kannatuksen, joten ylipelattu kotivoitto asetetaan rohkeasti ohituskaistalle.

11 Nottingham–Birmingham (1)

Championship: Forest nappasi jo neljännen peräkkäisen voiton voitettuaan viikkokierroksen rästipelissä Coventryn kotikentällä 2–0. Selkeä voitto oli myös maalipaikkojen valossa ansaittu. Viime viikkojen täydet pistesaaliit ovat nostaneet Forestin sarjataulukossa kuuden sakkiin ja myös suoritustaso on kohonnut kevätkauden aikana selkeästi.

Birmingham onnistui voittamaan kotiottelunsa WBA:ta vastaan 1–0, mutta ratkaisi niukasti laadukkaita maalipaikkoja sisältäneen ottelun rangaistuspotkusta. Birminghamin kausi on ollut vaikea, mutta matkaan on mahtunut myös runsaasti epäonnea.

Forest on nostanut tasoaan kevään edetessä, mutta ollut myös viimeistelyssään onnekas. Ero perustasossa menee Forestin eduksi siinä määrin, että hieman yli 50 prosentin suosikkiasema on kotikentällä perustelu. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on menossa selvästi yli todennäköisyytensä, mutta hyvien suosikkivarmojen ollessa kortilla tyydytään motivoituneemman kotijoukkueen voittoon ylipelattunakin.

12 Reading FC–Cardiff C (12)

Championship: Reading jatkoi kamppailua sarjapaikkansa puolesta voitettuaan viikolla rästipelissä Stoken 2–1. Myös peliesitys oli odotettua laadukkaampi ja voitto ansaittu. Edeltävän kierroksen tärkeässä vieraspelissä Barnsleya vastaan Reading joutui tyytymään 1–1-tasapeliin, vaikka olisi maalipaikkojen valossa ansainnut tuostakin ottelusta voiton.

Cardiff romahti kotikentällä 0–4-tappioon Swanseaa vastaan ja myös peliesitys oli selvästi odotettu heikompi. Cardiff on petrannut otteitaan kevätkaudella, mutta sarjasijoitus on jäämässä suoritustasoon nähden vaatimattomaan alemman keskikastin sijoitukseen.

Reading on nostanut tasoaan viimeisen kuukauden aikana ja viime viikkoina myös tulokset ovat olleet suotuisia. Motivaatioetu on putoamista vastaan taistelevan kotijoukkueen puolella, mutta ero perustasossa tekee Cardiffista niukan 38 prosentin vierassuosikin. Ympäripyöreä kohde on syytä rastittaa kummankin joukkueen voittojen kautta.

13 Swansea–Derby (2)

Championship: Swansea jatkoi voittojen tiellä voitettuaan viikolla pelatun rästiottelun Millwallin vieraana 1–0. Maalipaikkojen valossa pistejako olisi kuitenkin ollut perustellumpi lopputulos. Edeltävän viikonlopun 4–0-vierasvoitto Cardiffista oli sen sijaan Swansealta selvästi odotettua laadukkaampi peliesitys.

Derby nappasi tärkeät kolme pistettä, kun kotiottelu laadukkaampaa Prestonia vastaan voitettiin 1–0. Derby hallitsi myös pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla. Täysi pistesaalis pitää Derbyn mahdollisuudet säilymisestä elossa, vaikka tilanne pistesaalistuomion takia on erittäin haastava.

Swansea on joukkueista hieman laadukkaampi, mutta viikolla pelattu rästipeli on isännille miinus. Kotivoitto toteutuu noin 44 prosentin todennäköisyydellä. Vakion pelaajat ovat arvostaneet isännät lähes 60 prosentin suosikkiasemaan, joten rajusti ylipelattu kotivoitto on syytä asettaa ohituskaistalle. Derby tarvitsee kipeästi täydet kolme pistettä, joten alipelattu vierasvoitto nostetaan rohkeasti varmaksi.