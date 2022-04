Norjalainen kyläseura nöyryytti taas Romaa – lumipallolla heitetty Jose Mourinho haukkui kaiken, käsirysyä setvittiin kahden maan poliisivoimin

Bodö/Glimt on tämä kauden jalkapallosensaatio.

Norjalainen Bodö/Glimt virittelee jättipaukua jalkapallon Euroopan konferenssiliigassa. Kilpailussa jo kahdeksan parhaan joukkoon edennyt Norjan mestari kukisti torstaina kotikentällään italialaisen AS Roman 2–1 Hugo Vetlesenin viime hetken maalilla, mikä sai Roman mestariluotsi Jose Mourinhon suunniltaan.

– Tulos on epäreilu. Jos toinen joukkue ansaitsi voiton, se olimme me. Olisin hyväksynyt tasapelinkin ihan oikeutettuna tuloksena, koska heillä on hyvä joukkue. Tämä on raskas tappio, Mourinho sadatteli VG:n mukaan Viaplayn lähetyksessä.

50 000 asukkaan Bodön kaupungista ponnistava norjalaisjoukkue sokeerasi Romaa jo syksyllä lohkovaiheessa. Tuolloin Roma poistui Pohjois-Norjasta 1–6-tappio niskassaan. Roomassa joukkueet pelasivat 2–2-tasapelin.

Mourinhon paluuvastaanotto Norjaan ei ollut kovin lämminhenkinen. Norjalainen futisvaikuttaja Kim Lönn julkaisi keskiviikkona Twitterissä videon, jossa portugalilaisluotsia heitetään lumipallolla.

Torstain pelin lehdistötilaisuudessa Mourinho, 59, haukkui vastustajan, tuomarit, kilpailun ja keinonurmialustan.

– Olimme taas tuomaroinnin suhteen todella epäonnisia. Avausjaksolla meillä oli kaksi läpiajoa, jotka liputettiin väärin paitsioiksi. Kaiken kukkuraksi toisella jaksolla rajaheitto tuomittiin paitsioksi, Mourinho sanoi VG:n mukaan ja jatkoi:

– Tämän haluttaisiin olevan merkittävä ja tärkeä kilpailu, mutta tätä pelataan muovimatoilla, ilman videotarkistuksia ja tällaisilla tuomareilla. Tämä ei näytä kilpailun kannalta hyvältä. Mikä pahinta, muttei niin yllättävää, oli tärkeän pelaajamme loukkaantuminen. Se johtui muovinurmesta.

Toimittaja Michael Yokhin huomautti Twitterissä, että Bodö/Glimt on espanjalaisjätti Real Madridin ohella ainoa joukkue, jota vastaan Mourinhon valmentama joukkue on pelannut ainakin kolmesti kykenemättä voittoon.

Tunteet lämpenivät kylmenevässä illassa joukkueiden välillä niin kuumiksi, että paikallinen poliisi sai ottelun jälkeen hälytyksen tulla rauhoittamaan pelaajatunnelissa puhjennutta kahakkaa. VG:n tietojen mukaan sanaharkka yltyi käsirysyksi. Paikalla oli avustamassa kielimuurin takia myös Italian poliisiviranomaisia.

Bodö/Glimt ei kommentoinut kahakkaa VG:lle mutta kertoi, ettei kukaan loukkaantunut tilanteessa.

VG:n tietojen mukaan Roman valmennustiimin jäsen olisi aloittanut huutelun Bodö/Glimtin päävalmentaja Kjetil Knutsenille ja hetken päästä käynyt norjalaisluotsin kimppuun. Roman Lorenzo Pellegrinin tarina Sky Italialle oli erilainen.

– Vastustajan valmentaja hyökkäsi maalivahtivalmentajamme Nuno Gomesin päälle. Ensin hän huuteli jotain ja kävi sitten käsiksi. Tuollainen käytös on loukkaavaa Romaa, pelaajia ja taustahenkilöitä kohtaan. Se on häpeällistä, Pellegrini sanoi VG:n mukaan Sky Italialle.

Knutsenin, 53, mukaan huutelu ja sanasota oli roomalaisilta suunniteltua käytöstä.

– Siitä oli päätetty jo ennen peliä, koska kaikki huutelu kohdistui minuun. Se oli pelkkää peliä, eikä Mourinho osallistunut siihen, vaan hänen vaihtopenkkinsä. Epäurheilijamaista, muttei hyödyttänyt. Enkä minäkään aivan syytön ole. Jossain menee raja, kun joku tölvii sinua koko pelin, Knutsen sanoi tv-kanava V4:lle.

Kuuman otteluparin toinen osa pelataan ensi torstaina Roomassa. Otteluparin voittaja etenee Konferenssiliigan välieriin.