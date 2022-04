Viiden miljoonan euron paita läväytettiin huutokauppaan – sitten kajahti kova vastaväite

Tehty maali on ehkä maailman kuuluisin, mutta onko nyt huutokaupattava tavara se, jonka sen väitetään olevan?

Sothebys kertoi keskiviikkona, että se huutokauppaa argentiinalaisen jalkapallosuuruuden Diego Maradonan pelipaidan vuodelta 1986. Valistuneiden arvioiden mukaan paidan hinta on nousemassa jopa viiteen miljoonaan euroon.

Asiassa on yksi iso mutta: onko paita se, jonka sen väitetään olevan?

– Se ei ole tuo. En halua sanoa, kenellä (aito) paita on, koska asia on hullu. Hän (Diego Maradona) kertoi, että kuinka hän voisi antaa pois elämänsä pelipaidan, Maradonan vanhin tytär Dalma Maradona väitti argentiinalaista tv-kanava 13:a lainannen France 24:n mukaan.

Huutokaupattavasta paidasta tekee halutun se, että Maradonan kerrotaan pelanneen juuri se paita yllään tehdessään kuuluisan maalin Englantia vastaan vuoden 1986 MM-kisoissa. Maradona ohjasi pallon maaliin kädellään ottelun toisella puoliajalla, eivätkä tuomarit huomanneet vilppiä.

Diego Maradona teki MM-kisoissa 1986 kuuluisan käsimaalin Englantia vastaan.

Maradona kutsui tapahtumaa myöhemmin nimellä ”Jumalan käsi”.

Maradona ja Englannin keskikenttäpelaaja Steve Hodge vaihtoivat pelipaitoja ottelun jälkeen. Hodge lainasi saamansa paidan myöhemmin Englannin jalkapallomuseolle.

Nyt myyntiin pantu paita ei ole tuoreiden väitteiden mukaan sama, joka yllään Maradona teki vilppimaalinsa. Dalma-tytär sanoo, että Hodgen usko paidan autenttisuuteen on vilpitön.

– Ex-pelaaja uskoo, että hänellä on isäni paita toiselta puoliajalta, mutta kyseessä on sekaannus. Hänellä on paita ensimmäiseltä puoliajalta.

Dalma Maradona sanoi, että Diego Maradona vaihtoi ylleen uuden, kuivan pelipaidan ottelun tauolla, koska peliolosuhteet kisapaikalla Meksikossa olivat niin kuumat.

Sothebys pysyy alkuperäisessä kannassaan. Sen edustaja kertoo myyntiin tulleen paidan olevan juuri se, jonka sen on alunperin kerrottu olevan.

– Ennen kuin panimme tämän paidan myyntiin, tutkimme tarkasti, että kyseessä on Maradonan toisella puoliajalla käyttämä paita, huutokaupasta kommentoitiin uutistoimisto AFP:lle.

Diego Maradonaa pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaista jalkapalloilijoista. Hän kuoli marraskuussa 2020 60-vuotiaana.