Ruotsin maajoukkue pisti ylimieliseksi tulkitun tekstin pelipaitoihinsa – kuittailu alkoi heti

Ruotsin maajoukkuepaitoihin pantu teksti on koettu pöyhkeänä.

Stina Blackstenius on Ruotsin maajoukkuepelaaja.

Ruotsin maajoukkue valmistautuu poikkeuksellista itsevarmuutta uhkuen jalkapallon naisten EM-kilpailuihin. Yksi osoitus tästä on länsinaapurimme pelipaita, johon on pantu pöyhkeäksi ja jopa ylimieliseksi tulkittava teksti.

Expressen-lehti kertoo, että pelipaidoissa on ”salainen viesti” siitä, kuinka Ruotsi pelaa. Pelitaktiikan lisäksi siinä on analyysejä pelaajien vahvuuksista ja heikkouksista.

– Analyysissä paljastamme tarkalleen, miten voitamme, miten me pelaamme ja kuinka vastustaja voisi kenties voittaa meidät. Joukkueemme on parempi kuin koskaan, lausui joukkueen pelaajista Stina Blackstenius.

Norjan maajoukkuepelaajat eivät ole jääneet sanattomiksi ruotsalaisten tempauksesta.

– Se on ylimielistä joka tapauksessa. Minulla on muutamia ruotsalaisia tuttuja seurajoukkueessa, joten täytyy yrittää saada sellainen paita. Sittenhän meillä on resepti, Chelsean norjalaispelaaja Guro Reiten totesi NRK:n mukaan.

– Ruotsalaiset lyövät paineita omaan niskaansa. He kuulevat tästä, jos he epäonnistuvat, säesti Norjan Julie Blakstad.

Jalkapallon naisten EM-kisat pelataan heinäkuussa Englannissa. Myös Suomi on mukana.