Oligarkkin kohdistuvat pakotteet ovat käyneet liian suuriksi.

Jalkapalloseura Chelsean venäläinen omistaja Roman Abramovitsh on joutunut tukalaan tilanteeseen taloudellisesti.

Britannian hallitus on asettanut pakotteita kohutulle oligarkille ja hänen mittavaa omaisuuttaan on jäädytetty.

Nyt Abramovitsh on joutunut anomaan pikaista lainaa äveriäiltä ystäviltään Hollywoodissa ja Wall Streetillä, New York Postin Page Six uutisoi.

Lainan kerrotaan olevan noin miljoona puntaa eli 1,2 miljoonaa euroa – per ystävä.

Rahat menisivät oligarkin henkilökunnan palkkoihin. Hänen työntekijänsä ansaitsevat viikossa yhteensä 750 000 puntaa, noin 900 000 euroa. He palvelevat Abramovitshin ökyhuviloilla ja -jahdeilla.

Page Sixin mukaan Abramovitshin rikkaisiin ystäviin kuuluvat muun muassa tuottaja ja ohjaaja Brett Ratner sekä Rothschildin pankkiirisuvun jäseniä.

He kaikki kieltäytyivät myöntämästä Chelsea-omistajalle lainaa.

Abramovitsh kiisti lontoolaisessa City AM -sanomalehdessä anoneensa rahaa ystäviltään.