Lähde: Zlatan Ibrahimovic lopettaa uransa tähän kauteen – yhdellä ehdolla

Zlatan Ibrahimovic kertoi tulevaisuuden suunnitelmistaan.

Zlatan Ibrahimovic on edelleen huippupelaaja – siitä osoituksena ovat tämän kauden kahdeksan maalia.

40-vuotias Zlatan Ibrahimovic on lopettamassa uransa kuluvan kauden päätteeksi, italialainen Gazzetta dello Sport uutisoi Football Italian mukaan.

Ruotsalaishyökkääjä on asettanut lopettamiselleen kuitenkin tiukat ehdot. Hän haluaa voittaa viimeisellä kaudellaan joko Italian mestaruuden tai cupin.

Ibrahimovicin seura AC Milan on Italian liigassa piikkipaikalla, kun kautta on jäljellä seitsemän ottelua. Eroa takana väijyvään Napoliin on yksi piste.

Italian cupissa Milan on välierissä. Välierien ensimmäinen osaottelu paikallisvastustaja Interiä vastaan päättyi 0–0.

Football Italian mukaan Ibrahimovic on valmis jatkamaan Milanin riveissä myös ensi kaudella, mikäli pokaaleja ei tule. Hän suostuisi lisäksi merkittävään palkanalennukseen.

Voitti hän pytyn tai ei, hyökkääjäkonkari aikoo asua jatkossakin Milanossa. Uran päättyessä hän alkaisi työskennellä päävalmentaja Stefano Piolin valmennusryhmässä.

Ruotsalaislehti Expressenin mukaan Ibrahimovic on käynyt keskusteluita myös Ruotsin liigan Hammarbyssä pelaamisesta. Hänellä on läheiset siteet seuraan.

Ibrahimovic on edustanut urallaan Milanin lisäksi Interiä, Juventusta, Barcelonaa, PSG:tä ja Manchester Unitedia. Tällä kaudella hän on laukonut Italian liigassa kahdeksan maalia 19 ottelussa.