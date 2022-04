Jürgen Kloppilta täystyrmäys Erling Haalandin valtavalle hintalapulle: ”Ei mitään mahdollisuutta”

Erling Haalandia viedään kovaa vauhtia kohti Englantia.

Se on aivan liikaa, ajattelee Jürgen Klopp Erling Haalandin hinnasta.

Norjalaishyökkääjä Erling Haaland, 21, on lähellä siirtoa Manchester Cityyn, kertoo saksalaislehti Bild. Borussia Dortmundin supertähdestä ovat olleet kiinnostuneita monet suurseurat, kuten Real Madrid, joka oli Bildin tietojen mukaan Haalandin perässä aivan loppuun saakka.

Entinen Dortmundin valmentaja, nykyisin Liverpoolia luotsaava Jürgen Klopp sanoi kuitenkin Bildille, ettei brittiseura ole kiinnostunut Haalandista.

– Emme lähde leikkiin mukaan, Klopp sanoi.

Saksalaisen mielestä Bildin raportoima 350 miljoonan euron kokonaissiirtokorvaus olisi liikaa.

– Ilmoilla olleet luvut ovat hulluja. Meillä ei ole niiden kanssa mitään tekemistä. Ei mitään mahdollisuutta! En myöskään rehellisesti puhuen halua sellaista. Ei se ole hauskaa, Klopp kommentoi.

Haaland on pystynyt tällä kaudella pelaamaan 18 Dortmundin 28 Bundesliigan ottelusta. Niissä hän on laukonut 16 maalia ja syöttänyt viisi. Dortmund on sarjassa toisena, yhdeksän pisteen päässä Bayern Münchenistä.

Liverpool pääsee sunnuntaina pelaamaan Valioliigaa johtavaa Manchester Cityä vastaan. Kloppin onneksi Haaland ei ole vielä haastamassa Poolin puolustusta. Cityllä ja Liverpoolilla on eroa vain yksi piste.