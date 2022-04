Wayne Rooneylta tyly näkemys Cristiano Ronaldosta

Manchester Unitedin entinen tähtipelaaja Wayne Rooney latasi suorat sanat Cristiano Ronaldosta ja Paul Pogbasta.

Englannin maajoukkueen ja Manchester Unitedin entinen maalitykki Wayne Rooney on tunnettu suorista puheistaan. Nyt Rooney, 36, laukoo koruttomia lausuntoja entisen seuransa ManUn tilanteesta.

Rooney sanoi Sky Sportsille, että ManU:ssa on jälleenrakentamisen aika viitaten joukkueen pelaajiin.

Joukkueen ranskalaistähden Paul Pogban, 29, sopimus umpeutuu tämän kauden jälkeen. Rooney sanoo, että Pogban on aika nostaa kytkintä.

– Minusta homma on edennyt siihen pisteeseen, että hänen on luultavasti jatkettava matkaansa muualle. Jos Paul on rehellinen itselleen, hänen vaikutuksensa ei ole ollut sellainen mitä hän olisi itse halunnut hänen palattuaan Manchester Unitediin.

Pogba edusti ManUa jo vuosina 2011–2012. Hän siirtyi italialaiseen Juventukseen, mutta palasi ManUun vuonna 2016.

Rooneyn mielestä Pogba on Ranskan maajoukkueessa ”täysin eri pelaaja” kuin ManU:ssa.

– Häneltä löytyy maajoukkueessa aina kykyä, pelinlukua ja pelin kontrollointia. Tämä ei ole ihan toiminut samalla tavalla Unitedissa.

Rooneylla on myös painavaa sanottavaa Cristiano Ronaldosta. Pogban tapaan paluumuuttajana Manchesteriin tullut Ronaldo, 37, on mättänyt paljon tärkeitä maaleja ManUlle, mutta Rooney antaa ymmärtää, että seuran pitäisi luopua myös portugalilaistaiturista.

– Cristiano ei ole sama pelaaja kuin parikymppisenä – sellaista se on. Hän on vaarallinen maalintekijä, mutta pelin kokonaiskuvassa he tarvitsevat mielestäni enemmän, Rooney tuumi.

Cristiano Ronaldo on tottunut menestymään.

ManU on Valioliigassa seitsemäntenä. Sen paikallisvastustaja City on tätä kirjoittaessa sarjataulukon kärjessä.

Rooney työskentelee nykyisin Derby Countyn valmentajana Englannin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla.

