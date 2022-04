Vakio: Mestarien liigaan mielivä Arsenal ei kompuroi kotona

Tykkimiesten kanssa Valioliigan neljännestä sijasta taisteleva Tottenham on vahvoilla vierasottelussa Aston Villaa vastaan.

1 Southampton–Chelsea (X2)

Valioliiga: Soton tasasi pisteet Leedsin vieraana maalipaikkoihin nähden loogisesti 1–1. Chelsea romahti kotona 1–4-tappioon Brentfordia vastaan, vaikka ottelu oli selvästi loppulukemia tasaisempi. Chelsea kohtaa Mestarien liigan pudotuspeleissä Real Madridin, mikä vaikeuttaa lauantain Soton-vierailuun valmistautumista. Tasoero on Chelsean hyväksi selkeä ja suosikkiasema kipuaa rasituksesta huolimatta noin 55 prosenttiin.

2 Arsenal–Brighton (1)

Valioliiga: Arsenal hävisi maanantaina Crystal Palacelle vieraissa 0–3, mutta on esiintynyt läpi kevätkauden vahvasti. Paikka neljän parhaan joukossa näyttää todennäköiseltä. Brighton joutui tyytymään maalittomaan tasapeliin kotiottelussa Norwichia vastaan, vaikka dominoi ottelua selkeään voittoon oikeuttavalla tavalla. Arsenal on laadukkaampi, mutta Brighton ei ole niin heikko mitä viimeaikaiset tulokset antavat ymmärtää. Arsenal on kotikentällä noin 56 prosentin suosikki.

3 Watford–Leeds U (12)

Valioliiga: Watford jäi Liverpoolin vieraana odotetusti alakynteen hävittyään ansaitusti 0–2. Leeds tasasi pisteet kotikentällä Southamptonia vastaan 1–1. Pistejakoa voi pitää oikeana lopputuloksena tasaisesti jakautuneiden maalipaikkojenkin valossa. Panokset ovat kummallakin joukkueella putoamisuhan vuoksi tapissa. Leeds on siinä määrin laadukkaampi, että 40 prosentin suosikkiasema on vieraskentälläkin perusteltu.

4 Aston Villa–Tottenham (2)

Valioliiga: Villa kärsi 1–2-tappion Wolvesin vieraana, vaikka esiintyi kotijoukkuetta laadukkaammin. Tottenham jatkoi jo maajoukkuetaukoa edeltäneitä vahvoja otteita voitettuaan kotiottelun Newcastlea vastaan peräti 5–1. Ero perustasossa menee Tottenhamin eduksi selvällä marginaalilla, vaikkei vahvistunut Villakaan ole esiintynyt heikosti. Tottenham on noin 45 prosentinsuosikki.

5 Middlesbrough–Hull (1)

Championship: Boro haki täydet pisteet 4–0-vierasvoitolla Peterborough’sta, vaikkei se ottelua aivan loppulukemia vastaavalla tavalla dominoinutkaan. Hull kärsi toisen peräkkäisen tappion hävittyään kotona Huddersfieldille ansaitusti 0–1. Boron palautumisaika jää viikon rästiottelun jäljiltä lyhyeksi, mutta selkeä tasoero ja kotietu nostavat isännät noin 55 prosentin suosikeiksi.

6 Blackburn–Blackpool FC (1)

Championship: Blackburn tasasi pisteet Coventryn vieraana 2–2 ja pistejakoa voi pitää myös maalipaikkojen valossa oikeana lopputuloksena. Blackpool kärsi kotikentällä 1–4-tappion Forestia vastaan, vaikka esiintyi selvästi loppulukemia paremmin. Kotietu ja ero perustasossa nostavat Blackburnin noin 53 prosentin suosikiksi.

7 Preston–QPR (12)

Championship: Preston kärsi 0–1-tappion Derbyn vieraana ja jäi vastoin odotuksia myös pelillisesti selvästi heikommaksi osapuoleksi. QPR hävisi kotona sarjakärki Fulhamille maalipaikkoihin nähden loogisesti 0–2. Joukkueet ovat pelivoimaltaan samaa tasoa, vaikka QPR on menestynyt tulosten valossa paremmin. Kotietu nostaa Prestonin niukaksi 40 pinnan suosikiksi.

8 West Bromwich–Stoke (1)

Championship: WBA kärsi tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–1-tappion Birminghamin vieraana. Stoke onnistui nappaamaan 1–0-kotivoiton Sheffieldia vastaan, vaikka pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia paremmin. WBA:n palautuminen jää viikon rästiotteluiden jäljiltä päivää lyhyemmäksi, mutta ero perustasossa tekee isännistä noin 50 prosentin suosikkeja.

9 Bristol C–Peterborough (1)

Championship: Bristolin peliesitys Bournemouthin vieraana kärsityssä 2–3-tappiossa toisti tuttua kaavaa. Maalipaikkoja luodaan, mutta sen hinnalla oma pää vuotaa etenkin laatujoukkueita vastaan pahasti. Peterborough kärsi ruman 0–4-tappion kotiottelussa Boroa vastaan, vaikkei esiintynytkään pelillisesti niin heikosti mitä loppulukemat antavat ymmärtää. Bristol on perustasoltaan selvästi sarjan heikommaksi valahtanutta Peterborough’ta edellä ja isäntien kerran kahdesta toteutuva suosikkiasema ansaittu.

10 Millwall–Barnsley (1)

Championship: Millwallin peliesitys 2–2 päättyneessä vierasottelussa Lutonia vastaan oli odotettua laadukkaampi ja voitto meni vasta loppuhetkillä epäonnekkaan oman maalin myötä. Barnsley tasasi pisteet kotikentällä Readingiä vastaan 1–1, mutta jäi selvästi heikommaksi osapuoleksi. Millwall on joukkueista selvästi laadukkaampi ja hieman yli 50 prosentin suosikki kotikentällä.

Nottingham–Birmingham (1X)

Championship: Forest kaatoi Blackpoolin vieraissa 4–1, vaikka maalipaikkojen valossa ottelu oli selvästi loppulukemia tasaisempi. Birmingham onnistui voittamana kotiottelussa WBA:n 1–0, mutta ratkaisi niukasti laadukkaita maalipaikkoja sisältäneen ottelun rangaistuspotkusta. Forest on nostanut tasoaan keväällä, mutta ollut myös viimeistelyssään onnekas. Tasoero tekee isännistä hieman alle 50 prosentin suosikkeja.

12 Reading FC–Cardiff C (X2)

Championship: Reading joutui tyytymään putoamiskamppailun kannalta kriittisessä ottelussa Barnsleyn vieraana 1–1-tasapeliin, vaikka esiintyi voittoon oikeuttavalla tavalla. Cardiff romahti kotikentällä 0–4-tappioon Swanseaa vastaan ja myös peliesitys oli selvästi odotettu heikompi. Cardiff on laadukkaampi ja kotijoukkueen kohentuneista otteista huolimatta noin 40 prosentin vierassuosikki.

13 Swansea–Derby (12)

Championship: Swansea palasi tauolta väkevästi, kun vierasottelu Cardiffia vastaan voitettiin peräti 4–0. Voitto oli myös maalipaikkojen valossa ansaittu. Derby nappasi sekin tärkeät kolme pistettä voitettuaan kotiottelun laadukkaampaa Prestonia vastaan 1–0. Swansea on joukkueista hieman laadukkaampi, mutta viikolla pelattava rästipeli laskee hieman kotivoiton todennäköisyyttä, joka asettuu noin 45 prosenttiin.