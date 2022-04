Eurofutistuomio: Tässä on vuoden jalkapallotarina! Ja mitä ihmettä tapahtui Bayern Münchenin vaihtosekoilussa?

Nämä asiat puhuttivat Euroopan viheriöillä viikonlopun aikana.

Euroopan jalkapallokentillä sattui ja tapahtui jälleen paljon viikonlopun aikana. Ilta-Sanomien Eurofutistuomio perkaa jälleen viikonlopun keskeisimmät tapahtumat.

Raadissa ovat tällä kertaa mukana toimittajat Jaakko Tiira, Petri Seppä ja Janne Oivio.

Jaakko Tiira

Tähti

Hissijoukkue Fulhamin nousun Valioliigaan voi kuuluttaa kirkossa. ”Mökkiläiset” voitti lauantaina paikallispelissä QPR:n Aleksandr Mitrovicin kahdella osumalla. Serbialainen on ollut koko kauden poskettomassa vedossa. 36 sarjapelin maalisaldo on 37 täysosumaa. Sarjan edellinen ennätys oli 30 maalia.

Puheenaihe

Manchester United hukkasi – taas – mahdollisuuden kiriä kärkinelikkoa, kun se ylsi vaivoin 1–1-tasapelin kotonaan Leicesterin kanssa. Tuomaritoiminta puhutti. ManUn Scott McTominay oli onnekas selvittyään rajusta taklauksesta keltaisella. ”Ketuilta” hylättiin lopussa voittomaali varsin kevyen kontaktin seurauksena.

Manchester Unitedin tuska jatkuu.

Tyyli

Aina tyylikäs tanskalaistaituri Christian Eriksen palasi toissa viikolla maajoukkueeseen ja osui Hollantia vastaan ensimmäisellä kosketuksellaan. Viime tiistaina Eriksen osui uudestaan ja kipparoi juutit 3–0-voittoon Serbiasta. Maaliputki jatkui lauantaina Valioliigassa, kun Brentford yllätti vieraskentällä Chelsean.

Moka

Celtic tarrasi kaksin käsin Skotlannin mestaruuteen voitettuaan verivihollinen Rangersin Ibroxilla 2–1. Kiivaan ”Old Firmin” toisen jakson alku viivästyi, kun kenttää piti siivota. Celticin maalivahdin alueelta löytyi rikkinäinen lasipullo, joka oli viskattu nurmelle Rangersin kannattajapäädystä. Idiotismia!

Yllätys

Kulttiseura Atalanta on ollut paha kanto Napolin kaskessa. Vuodesta 2019 lähtien napolilaiset ovat voittaneet bergamolaiset kahdeksalla yrittämällä vain kerran. Sunnuntaina Napoli kuitenkin haki 3–1-vierasvoiton. Se nosti joukkueen hetkellisesti Serie A:n kärkipaikalle ohi maanantaina pelaavan AC Milanin.

Tyylikkäissä vieraspaidoissa pelannut Napoli nousi Serie A:n piikkipaikalle.

Petri Seppä

Tähti

Udinesen portugalilaishyökkääjä Beto päätti kymmenen ottelun maalittoman putkensa räväkästi – ammattilaisuran ensimmäisellä hattutempulla. Beto oli tehnyt edellisen osumansa 9. tammikuuta. Beton maalittomuus oli vaikuttanut myös Udineseen. Beton kuivan kauden aikana Udinese oli voittanut vain kaksi ottelua, mutta nyt 24-vuotiaan hyökkääjän osumat siivittivät Udinesen roimaan 5–1-koitivoittoon Cagliarista. Beto nosti kauden maalimääränsä jo 11:een ja on Serie A:n maalipörssissä nyt kymmenen parhaan joukossa.

Uran tähtihetki. Beto juhlistaa Udinesen 5–1-voittoa ja omaa uran ensimmäistä pääsarjahattutemppuaan.

Puheenaihe

Bayern München pelasi lauantaina pienen hetken 11 kenttäpelaajalla – vaikka ei ottanut edes maalivahtia pois. Bayern teki ottelun lopussa tuplavaihdon, mutta avustava erotuomari pani vaihtotauluun väärän numeron, ja vain Corentin Tolisso tuli kentältä pois. Kingsley Coman ei tiennyt, että hänet oltiin vaihtamassa pois, joten hän jäi pieneksi hetkeksi kentälle 11. kenttäpelaajaksi. Torikokous oli valtava, kun erhe paljastui. Bayern München voitti Freiburgin 4–1 mutta saattaa nyt jopa menettää voittonsa.

Torikokoushan siitä syntyi, kun Bayern Münchenin havaittiin pelanneen pienen hetken 11 kenttäpelaajalla.

Tyyli

Espanjan kakkosliigassa pelaava FC Cartagena näytti, että kun kuuppa alkaa rankasti jumittaa, niin lyödään sitten oikein kunnolla yli. Cartagenalta lensi sunnuntaina puolen tunnin sisään kolme pelaajaa suihkuun. Punaisten korttien syyt olivat mm. potku takaapäin ja protestointi tuomarille. Ottelu Real Oviedoa vastaan oli hyvin Cartagenan hallussa puoliajalle asti (1–1), mutta toinen jakso oli katastrofi. Seitsemällä kenttäpelaajalla ottelun päättänyt Cartagena hävisi lopulta kuitenkin vain 1–2.

Moka

Matsin alussa ei kannata innostua liikaa. Bulgarian liigassa Lokomotiv Plovdivissa pelaava Preslav Borukov innostui sunnuntaina liikaa ja rappasi rajusti TsSKA Sofian Lazar Marinia jo 5. minuutilla. Rike ei ollut tarkoituksellinen, mutta Var oli armoton: Borukovin peli jäi siihen. Sen jälkeen TsSKA löi taululle tylyt luvut 4–0. Kärkipelaaja Borukov pelaa jääkiekkoympyröistä tutulla numerolla 99 mutta on tehnyt vain yhden maalin tällä kaudella. ”Et sää ny kuitenkaan mikään Wayne Gretzky oo”, joku voisi sanoa Borukoville – aiheellisesti.

Yllätys

On ollut iso yllätys, miten täydellisesti Teemu Pukin varassa Norwich on ollut. Pukki on tehnyt hurjat 44,4 prosenttia (8/18) Norwichin koko kauden valioliigamaaleista. Jos saman suhdeluvun siirtäisi sarjan kärkijoukkueisiin, Mo Salahin olisi pitänyt takoa Liverpoolille 34 maalia (Salah on tehnyt 20) ja Kevin De Bruynen Manchester Citylle 31 kaappia (De Bruyne on tehnyt 10). Pukin prosenttiosuus kertoo, ettei suomalaishyökkääjä ole todellakaan saanut apua muilta.

Teemu Pukki on tehnyt Norwichille mukavasti maaleja – juuri kukaan muu ei sitten olekaan.

Janne Oivio

Tähti

Madridissa odotetaan kiivaasti nuoren portugalilaistähden Joao Felixin lopullista läpimurtoa. Taituri ei ole vielä onnistunut maalintekijänä toivotulla tavalla. Kaksi maalia Alavesin verkkoon oli uusi askel eteenpäin 22-vuotiaalle. Nousukuntoinen Atletico on toipunut vaisusta vaiheesta kauden keskellä ja noussut sarjakolmoseksi.

Puheenaihe

Christian Eriksenin paluu on luonnollisesti puhuttanut paljon viime viikkoina. Tanskalainen ei ole tyytynyt vain palaamaan kentille ja olemaan oman tarinansa suuri selviytyjä. Tehoja on tullut sekä Tanskan paidassa että Valioliigassa. Lauantaina Eriksen iski voittomaalin vieraspelissä Chelseaa vastaan. Vuoden jalkapallotarina.

Christian Eriksen osui Chelseaa vastaan.

Tyyli

Vuorenvarma. Liverpool ei antanut maajoukkuetauon häiritä. Heikko Watford kaatui rutiininomaisesti 2–0. Omiin on mennyt viimeksi maali liigaottelussa helmikuun puolivälissä. Silloinkin Norwich kaatui 3–1. Mestaruustaistelu Liverpoolin ja Manchester Cityn välillä tulee olemaan loppuun saakka huippujännittävä.

Moka

Maajoukkuetauko näkyi taas suurseurojen otteissa. Chelsea hävisi nolosti Brentfordille ja Manchester United tärveli tärkeän tilaisuuden ottaa Mestarien liigan paikkaan oikeuttavia pisteitä kotona Leicesteriä vastaan. Leicester ei ole mikään heittopussi, mutta Unitedin pitäisi pystyä 1–1-tasuria parempaan – tuttu mantra viime vuosilta.

Yllätys

1990-luvun menestysjoukkue Marseille on läpi 2000-luvun tullut tunnetuksi jatkuvasta turbulenssista ja käyttämättä jääneistä tilaisuuksista ottaa Ranskan futisvaltikka takaisin. Mestaruutta ei tule tänäkään vuonna, mutta paluu Mestarien liigaan on lähellä. 4–2-vierasvoitto vihollisesta St. Etiennestä vankisti asemia sarjan kärkipäässä.