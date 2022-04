Vakio: Fulham jäämässä jopa alipelatuksi vierasottelussa

Pelikansalta liikaa kannatusta saaneet Wolves, Luton ja Barnsley laitetaan ohituskaistalle.

1 Burnley–Manchester C (2)

Valioliiga: Burnley kärsi kolmannen peräkkäisen tappion hävittyään Brentfordin vieraana ansaitusti 0–2. Burnleyn tilanne putoamisviivan alla on tukala, eivätkä viimeaikaiset loukkaantumiset ainakaan tilannetta helpota. Sivussa ovat jälleen puolustuksesta tärkeät Ben Mee ja Erik Pieters.

City joutui viimeksi tyytymään maalittomaan tasapeliin Crystal Palacen vieraana, vaikka loi maalipaikkoja vielä selkeitä ennakko-odotuksiakin runsaammin. Myös City painii puolustuspoissaolojen kanssa, kun sekä Ruben Dias että John Stones ovat epävarmoja osallistujia lauantain vierasotteluun.

City on menettänyt selkeän sarjajohtonsa, eikä pistemenetyksiin ole enää varaa. Ero perustasossa on vieraiden eduksi merkittävä ja noin 80 prosentin vierassuosikkiasema perusteltu. Cityn peliprosentit ovat säilyneet vakiossa maltillisina ja oikein pelattu suursuosikki merkataan avauskohteessa varmaksi.

2 Chelsea–Brentford (1X)

Valioliiga: Chelsean meno on ollut viimeisen kuukauden aikana vahvaa kaikissa kilpailuissa. Viikonlopun Brentford-kamppailua seuraa Mestarien liigan puolivälierä Real Madridia vastaan, mikä voi vaikuttaa asetelmiin pelaajavalintoina. Andreas Christensen, Callum Hudson-Odoi ja Reece James ovat kaikki epävarmoja osallistujia.

Brentford on saanut itseluottamustaan takaisin ja viimeisin 1–2-tappiokin Leicesterin vieraana oli maalipaikkojen valossa kelpo esitys. Ykköskärki Ivan Toney on ollut loukkaantumisensa jälkeen liekeissä ja viimein myös Christian Eriksenin odotettu debyytti Brenfordin paidassa on nähnyt päivänvalon. Brentford pääsee otteluun ilman merkittäviä poissaoloja.

Chelsean tuleva Mestarien liiga ottelu sekä Länsi-Lontoon paikallisotteluasetelma parantavat hieman Brentfordin mahdollisuuksia. Laatuero on kuitenkin Chelsean hyväksi kiistaton ja hieman yli 70 prosentin suosikkiasema kotikentällä perusteltu. Isäntien kannatus vakiossa on karannut selvästi todennäköisyyttään korkeammalle, joten tasapelivarmistus paikalliskamppailuun on kokeilemisen arvoinen haku.

3 Wolverhampton–Aston Villa (X2)

Valioliiga: Wolves joutui viimeksi taipumaan 2–3-tappioon kotona Leedsiä vastaan, kun johtoasema ja hyvin hallussa ollut ottelu menetettiin ulosajon myötä. Isossa kuvassa Wolves on ylisuorittanut ja todellinen suoritustaso on lähempänä keskikastia kuin eurosijoituksia. Wolves joutuu tulemaan lauantaina toimeen ilman tärkeitä Ruben Nevesiä ja Raul Jimeneziä.

Villa kärsi toisen peräkkäisen tappion hävittyään kotiottelun Arsenalille maalipaikkoihin nähden reilusti 0–1. Maajoukkuetaukoa edeltäneitä tappioita edelsi kuitenkin hyvä jakso, jossa Villa pystyi ylittämään odotukset useammassa ottelussa peräkkäin. Villan loukkaantumistilanne on muutamaa pitkäaikaispotilasta lukuun ottamatta optimaalinen.

Kevätkaudeksi vahvistunut Villa on esiintynyt isossa kuvassa hyvin ja noussut pelivoimassa selkeästi Wolvesin edelle. Vieraiden marginaalinen 37 prosentin suosikkiasema on perusteltu. Vakiossa Wolves on merkitty vastaavaksi suosikiksi, joten etu löytyy vieraiden menestyksestä. Villaa voi harkita reilusti alipelattuna jopa varmaksi.

4 Brighton–Norwich C (1)

Valioliiga: Brighton hävinnyt kuudesti peräkkäin, viimeksi kotiottelun Tottenhamia vastaan ansaitusti 0–2. Tuloskunto on synkkä, mutta mukaan on mahtunut myös epäonnisia pistemenetyksiä. Brightonin kokoonpanossa on muutamia kysymysmerkkejä, sillä ainakin Adam Lallanan ja Alex Mac Allisterin pelikunto selviää vasta ottelupäivänä.

Norwichin tuloskunto ei ole kotijoukkuetta parempi ja viimeisin 1–2-tappio Leedsin vieraana oli pelillisesti heikko. Putoaminen on käytännössä varmaa, sillä Norwichin suoritustaso laahaa rankasti jäljessä jopa muihin putoajakandidaatteihin nähden. Useiden pitkäaikaispotilaiden lisäksi epävarmoja osallistujia ovat Max Aarons ja Brandon Williams.

Ero perustasossa on isäntien hyväksi merkittävä viimeaikaisista vaisuista otteista huolimatta. Brighton on kotikentällä noin 65 prosentin suosikki. Kotijoukkueen kannatus on jäämässä vakiossa hieman alle todennäköisyytensä, joten alipelattu kotisuosikki kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

5 Leeds U–Southampton (12)

Valioliiga: Leeds on saanut viimein kaipaamiaan voittoja. Vieraspeli Wolvesia vastaan käännettiin kahden maalin tappioasemasta 3–2-voitoksi, mutta kotijoukkueen ulosajo vaikutti pelinkulkuun ratkaisevasti. Suoritustasossa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta uuden valmennuksen alaisuudessa, mutta tärkeitä avainpelaajia kuten Kalvin Phillips on saatu takaisin vahvuuteen.

Soton kärsi kolmannen peräkkäisen tappion, kun kotiottelu Watfordia vastaan hävittiin tasaisista pelitapahtumista huolimatta 1–2. Sotonin loukkaantumistilanne lähestyy optimaalista, kun ainoa mahdollinen poissaolo on jo pitkän loukkaantumisen jälkeen harjoituksiin palannut maalivahti Alex McCarthy.

Hyvät tulokset pitkän voitottoman jakson jälkeen antavat Leedsille itseluottamusta, mutta tasoero puoltaa edelleen Sotonia. Kotietu pitää Leedsin noin 42 prosentin suosikkina. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsasmaalisuuteen kallellaan oleva ottelu merkataan kummankin joukkueen voiton kautta.

6 Manchester U–Leicester (1)

Valioliiga: United onnistui voittamaan edellisessä Valioliigan ottelussaan kotikentällä Tottenhamin 3–2, vaikkei voittoa maalipaikkojen valossa ansainnutkaan. Unitedin loukkaantumistilanne on hyvä, sillä Edinson Cavani on ainoa lauantain kotiottelusta sivuun jäävä pelaaja.

Leicesterin peliesitys jäi Brentfordia vastaan 2–1-voitosta huolimatta selvästi odotettua heikommaksi ja maalipaikkojen valossa tappio olisi ollut oikeampi lopputulos. Läpi kauden loukkaantumisista kärsineen Leicesterin tilanne ei helpota. Sivussa tai vähintään epävarmalla statuksella ovat Jamie Vardy, Wilfred Ndidi ja Ryan Bertrand.

Kummankin joukkueen kautta leimaa otteiden ailahtelevuus. Ero perustasossa on Unitedin hyväksi selvä ja noin 65 prosentin suosikkiasema kotikentällä ansaittu. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja United merkitään selkeänä ennakkosuosikkina varmaksi.

7 QPR–Fulham (2)

Championship: QPR kärsi ennen taukoa kotikentällä 1–3-tappion Peterboroughta vastaan. Peliesitys oli odotuksiin nähden heikko, vaikkei se maalipaikkojen valossa tappiota ansainnutkaan. QPR on valunut kevään edetessä ulos kuuden parhaan joukosta ja sarjasijoituksessa on edelleen ilmaa peliesityksiin nähden.

Fulham joutui taipumaan ennen maajoukkuetaukoa 0–1-tappioon WBA:n vieraana ja jäi myös maalipaikkojen valossa selvästi heikommaksi. Fulhamin suora nousu on vielä matemaattista sinettiään vailla, mutta ero perustasossa on kaikkiin muihin sarjan joukkueisiin nähden hurja.

Pitkään ylisuorittaneen QPR:n tulokset ja pelivoima alkavat pian vastata toisiaan. Ero perustasossa on Fulhamin hyväksi selkeä ja noin 57 prosentin vierassuosikkiasema perusteltu. Vakiossa selkeä ennakkosuosikki on jäämässä vaille riittävää arvostusta, joten alipelattu Fulham kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

8 Luton–Millwall (X2)

Championship: Luton onnistui hakemaan täydet pisteet vieraskentältä Hullia vastaan 3–1, vaikka maalipaikkojen valossa kotijoukkue esiintyi laadukkaammin. Luton pelaa kiistatta onnistunutta kautta, mutta sarjasijoitus kolmantena on rajusti yläkanttiin peliesityksiin nähden.

Millwallin pitkä tappioton jakso tuli päätökseen Stoken vieraana kärsityssä 0–2 tappiossa, vaikkei sejoukku sitä tasaisten pelitapahtumien perusteella ansainnutkaan. Millwallin tappioton jakso olikin pitkälti suotuisan varianssin siivittämää, joten tappio kelvollisesta peliesityksestä huolimatta näyttäytyi tällä kertaa Millwallille sattuman nurjana puolena.

Luton on joukkueista laadukkaampi, mutta tasoero on selvästi maltillisempi mitä tulokset antavat ymmärtää. Isännät ansaitsevat kotikentällä noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Lutonin kannatus on karannut rajusti yli todennäköisyytensä ja ylipelattu kotivoitto on syytä asettaa ohituskaistalle.

9 Stoke–Sheffield U (1X)

Championship: Stoke sai kahdeksan peräkkäisen ottelun voitottoman jakson päätökseen, kun kotiottelu Millwallia vastaan voitettiin 2–0. Kausi on jälleen päättymässä Stoken resursseihin nähden vaatimattomaan keskikastin sijoitukseen ja nousutavoittein kauteen lähteneen joukkueen otteissa on ollut jo kenties havaittavissa viitteitä motivaation puutteesta.

Sheffieldin peliesitys oli odotuksia laadukkaampi sen voitettua Barnsleyn kotikentällä 2–0. Sheffield on kammennut itsensä heikon syyskauden jälkeen vahvasti mukaan nousukamppailuun, johon se pelivoimansa puolesta ehdottomasti kuuluukin.

Sheffield on joukkueista laadukkaampi, mutta Stoke ei ole niin heikko kuin toteutuneet tulokset antavat ymmärtää. Kotietu tasoittaa puntteja niin, että Stoke on marginaalinen 36 prosentin suosikki. Vakiossa Sheffield on merkattu vastaavaksi suosikiksi, joten etu on kotijoukkueen laidalla. Pelivalinnaksi nostetaan Stoke tasapelivarmistuksella, mutta ympäripyöreän kohteen merkkaaminen tukkoon on isommissa järjestelmissä suotavaa.

10 Barnsley–Reading FC (X2)

Championship: Barnsley kärsi odotetun ja maalipaikkojen valossa ansaitun 0–2-tappion Sheffieldin vieraana. Viimeinen reilu kuukausi on tuonut Barnsleylle muutamia voittoja ja myös suoritustaso on hieman kohentunut. Putoaminen näyttää edelleen varsin todennäköiseltä, vaikka kilpailijoiden pistemenetykset tasoittavat mahdollisuuksia.

Reading nappasi tärkeän voiton, kun kotiottelu Blackburnia vastaan hoidettiin tasaisesti jakautuneista maalipaikoista huolimatta 1–0. Isossa kuvassa voittoa voi pitää jossain määrin perusteltuna, sillä Readingin otteet ovat parantuneet kriittisellä hetkellä ja pisteitä olisi ansaittu viimeisen kuukauden aikana runsaamminkin.

Iso ottelu kahden putoamista vastaan kamppailevan ryhmän välillä. Joukkueiden välistä tasoeroa ei ole nimeksikään, mutta Readingiltä löytyy runsaammin pelejä ratkovaa yksilötaitoa. Barnsley on kotiedun turvin noin 41 prosentin suosikki. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on hieman todennäköisyyttään suurempaa, joten Barnsley asetetaan tässä kohtaa ohituskaistalle.

11 Coventry C–Blackburn (1)

Championship: Coventryn peliesitys jäi selvästi odotettua heikommaksi sen tasattua pisteet Derbyn vieraana 1–1. Viimeisestä kuudesta matsista joukkue on voittanut vain yhden, mutta Sky Bluesin peliesitysten tasossa ei heikosta tuloskunnosta huolimatta ole tapahtunut suurempaa notkahdusta.

Blackburn esiintyi sekin ennen maajoukkutaukoa odotuksiin nähden heikosti Readingin vieraana kärsityssä 0–1-tappiossa, vaikka maalipaikkojen valossa pistejako olisi ollut tappiota perustellumpi lopputulos. Rovers seikkaili alkuvuodesta parhaimmillaan sarjataulukossa toisena, mutta kuten odotettua, on pistemenetyksiä alkanut tulla kevään edetessä tiuhaan.

Joukkueiden tämänhetkinen tasoero menee niukasti Coventryn eduksi, vaikka sarjataulukko kertoo toisin. Isännät ansaitsevat noin 47 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on jäämässä hieman todennäköisyyttään maltillisemmaksi, joten niukasti alipelattu kotisuosikki merkitään kohteessa varmaksi asti.

12 Bournemouth–Bristol C (1)

Championship: Bournemouth paransi asemiaan kärkikahinoissa voitettuaan ansaitusti vierasottelun Huddersfieldia vastaan 2–0. Suora nousu takaisin Valioliigaan näyttää todennäköiseltä ja on pelillisesti ansaittu kovimman kilpakumppani WBA:n pudottua kevätkaudella kyydistä.

Bristol esiintyi kelvollisesti tasattuaan pisteet kotikentällä WBA:ta vastaan 2–2. Bristolin peliesityksissä riittää runsaasti hajontaa. Heikkoa puolustuspeliä kompensoidaan keskimääräisellä maalipaikkatuotannolla, mutta peliesitysten perusteella sijoitus tulisi olla vielä nykyistäkin lähempänä putoamisviivaa.

Suoraa nousua tavoitteleva Bournemouth on selvästi laadukkaampi ja kotikentällään lähes 70 prosentin ennakkosuosikki. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on odotetusti noussut todennäköisyyttään korkeammaksi, mutta näistä asetelmista suursuosikki kestää riveissä varmana hieman ylipelattunakin.

13 Peterborough U–Middlesbrough (2)

Championship: Peterborough nappasi ennen maajoukkuetaukoa 3–1-voiton QPR:n vieraana. Peliesitys oli odotuksiin nähden vahva, vaikka maalipaikat jakautuivat joukkueiden välille loppulukemia tasaisemmin. Peterborough on rankingissa sarjan heikoin selvällä marginaalilla, mutta säilyminen on edelleen teoriassa mahdollista, etenkin kun suorien kilpakumppanien pistevähennykset edesauttavat.

Boron hieno runi FA-cupissa tuli päätökseen, kun joukkue joutui taipumaan puolivälierässä odotettuun 0–2-tappioon Chelseaa vastaan. Myös sarjapeleissä otteet ovat olleet hyviä ja pelivoimansa puolesta kuuden sakkiin läpi kauden kuulunut Boro on viimein raivaamassa tietänsä sinne myös sarjataulukossa.

Kummallakin joukkueella riittää pelattavaa, vaikka kausi lähestyy loppusuoraa. Ero perustasossa on Boron hyväksi merkittävä. Ero perustasossa nostaa vieraat noin 53 prosentin suosikiksi. Vakion alustavassa pelijakaumassa ei ole suurempaa vääristymää ja kohde rastitetaan laadukkaamman Boron kautta.