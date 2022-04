Jalkapallon MM-kisojen lohkoarvonta käynnissä – mistä joukkueista muodostuu pahaenteinen kuolemanlohko?

Jalkapallon MM-kisat pelataan Qatarissa marras-joulukuussa.

Jalkapallon miesten MM-kisojen lohkoarvonta järjestetään tänä iltana Dohassa. MM-kisat pelataan tänä vuonna Qatarissa 21. marraskuuta–18. joulukuuta.

MM-kisoissa pelaa 32 maata, joista tässä vaiheessa tiensä kisoihin on selvittänyt 29 maata. Euroopan jatkokarsinta on Ukrainan sodan takia kesken vielä kolmelta joukkueelta.

Ukraina–Skotlanti on siirretty kesälle, mutta ottelulle ei ole määritelty pelipaikkaa tai aikaa. Ottelun voittaja kohtaa Walesin MM-kisapaikan ratkaisevassa pelissä.

Niin ikään kesällä pelattavista mannertenvälisistä jatkokarsinnoista kisoihin pääsee vielä kaksi maata.

Lohkoarvonnassa maat on jaettu neljään arvontakoriin. MM-alkulohkot pelataan neljän joukkueen lohkoissa.

Ykköskorissa ovat kisaisäntä Qatarin lisäksi Fifa-rankingin seitsemän parasta maata. Kakkoskoriin kuuluvat rankingin kahdeksan seuraavaksi parasta ja niin edelleen. Viimeiset kolme vielä tuntematonta kisajoukkuetta on sijoitettu neloskoriin.

Kisaisäntä Qatar on ykköskorin joukkue, vaikka maa on rankingissa vasta 51:s. Vertailun vuoksi Suomen sijoitus on 57:s. Kakkoskorissa vaanivat esimerkiksi Hollanti (10.), Tanska (11.) ja Saksa (12.).

Fifa-rankingin perusteella kovin kisoista ulos jäänyt maa on hallitseva Euroopan mestari Italia. Fifa-rankingin kuudes hävisi viime viikolla MM-jatkokarsinnoissa Pohjois-Makedonialle.

Ilta-Sanomat seuraa lohkoarvontaa tässä päivittyvässä artikkelissa. Tapahtuma alkoi kello 19.

Lohko A: Qatar, Hollanti

Lohko B: Englanti, Yhdysvallat

Lohko C: Argentiina, Meksiko

Lohko D: Ranska

Lohko E: Espanja

Lohko F: Belgia

Lohko G: Brasilia

Lohko H: Portugali