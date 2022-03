27 maata jalkapallon MM-kisoihin selvillä – Ruotsi jäi rannalle, Kanada mukana 36 vuoden tauon jälkeen

Italian pudottanut Pohjois-Makedonia jäi lopulta rannalle jalkapallon MM-kisoista. Enää viisi paikkaa on jakamatta ensi talven turnaukseen.

Jalkapallon MM-karsintojen Euroopan finaalipelit päättyivät tiistai-iltana Puolan ja Portugalin voittoihin. Ilman MM-kisapaikkaa jäivät otteluissa hävinneet Ruotsi ja Pohjois-Makedonia.

Puola kaatoi Ruotsin 2–0. Samoin lukemin päättyi myös Portugali–Pohjois-Makedonia.

Vaikka Pohjois-Makedonia pudotti viime viikolla sensaatiomaisesti Italian, jäi joukkueen haave ensimmäisistä MM-kisoista toteutumatta.

Puola vei MM-paikan Ruotsin nenän edestä.

Tänä vuonna poikkeuksellisesti vasta marras-joulukuussa Qatarissa pelattavien MM-kisojen joukkueet alkavat olla selvillä.

Tiistaina ratkesivat myös Afrikan edustajat. Rannalle jäivät muun muassa Nigeria, Egypti ja Algeria.

Kaikkiaan tiistain jälkeen selvillä on 27 MM-kisamaata. Jaossa on siis enää viisi paikkaa.

Toistaiseksi kisapaikkansa lunastaneista maista isäntämaa Qatarin lisäksi Kanada on ainoa, jota ei nähty MM-kisoissa 2010-luvulla.

Kanada on pelannut MM-kisoissa vain kerran aiemmin, vuonna 1986. Nyt sillä on luvassa ainakin kahdet peräkkäiset MM-kisat, sillä neljän vuoden kuluttua Kanada on yksi isäntämaista.

Kisapaikkansa varmistaneet (27/32)

Eurooppa: Saksa, Tanska, Ranska, Belgia, Kroatia, Espanja, Serbia, Englanti, Sveitsi, Hollanti, Portugali, Puola

Afrikka: Senegal, Kamerun, Ghana, Marokko, Tunisia

Pohjois- ja Väli-Amerikka: Kanada

Etelä-Amerikka: Brasilia, Argentiina, Ecuador, Uruguay

Aasia: Japani, Saudi-Arabia, Etelä-Korea, Iran

Isäntämaa: Qatar

Pohjois- ja Väli-Amerikan kaksi muuta suoraa kisapaikkaa ratkeavat tällä viikolla. Todennäköisimmin ne saavat Meksiko ja Yhdysvallat.

Euroopassa on jaossa vielä yksi kisapaikka, sillä Ukrainan ja Skotlannin välinen pudotuspeliottelu siirrettiin kesäkuulle. Sen voittaja pelaa kisapaikasta Walesia vastaan.

Kaksi viimeistä kisapaikkaa menevät kesäkuussa maanosien välillä ristiin pelattavien pudotuspeliotteluiden voittajille.

Oseanian mestari kohtaa Pohjois- ja Väli-Amerikan nelosen (todennäköisimmin Costa Rican). Oseanian finaalissa kohtaavat keskiviikkona Uusi-Seelanti ja Salomonsaaret.

Aasian viitonen puolestaan pelaa kisapaikasta Etelä-Amerikan viitosta vastaan.

Aasian edustaja tähän otteluun on joko Australia tai Arabiemiraatit, Etelä-Amerikan Peru, Kolumbia tai Chile.