Vakio: Manchester City ja Chelsea kierroksen runkovarmat

Championshipissä Bournemouth jatkaa vahvassa vireessä ja Fulham palannee voittojen tielle vieraspelissä QPR:ää vastaan.

1 Burnley–Manchester C (2)

Valioliiga: Burnley kärsi kolmannen peräkkäisen tappion hävittyään Brentfordin vieraana ansaitusti 0–2. City joutui tyytymään maalittomaan tasapeliin Crystal Palacen vieraana, vaikka loi maalipaikkoja ennakko-odotuksiakin runsaammin. City on menettänyt selkeän sarjajohtonsa, eikä pistemenetyksiin ole enää varaa. Ero perustasossa on vieraiden eduksi merkittävä ja noin 80 prosentin vierassuosikkiasema perusteltu.

2 Chelsea–Brentford (1)

Valioliiga: Chelsean meno on ollut viimeisen kuukauden aikana vahvaa kaikissa kilpailuissa. Viikonlopun Brentford-kamppailua seuraa Mestarien liigan puolivälierä Real Madridia vastaan, mikä vaikuttaa asetelmiin. Brentford on saanut itseluottamustaan takaisin ja 1–2-tappiokin Leicesterin vieraana oli kelpo esitys. Laatuero on Chelsean hyväksi kiistaton ja hieman yli 70 prosentin suosikkiasema kotikentällä perusteltu.

3 Wolverhampton–Aston Villa (X2)

Valioliiga: Wolves taipui 2–3-tappioon kotona Leedsiä vastaan, kun johtoasema meni ulosajon myötä. Villa kärsi toisen peräkkäisen tappion hävittyään kotona Arsenalille ansaitusti 0–1. Kevätkaudeksi vahvistunut Villa on esiintynyt isossa kuvassa hyvin ja noussut pelivoimassa selkeästi Wolvesin edelle. Vieraiden marginaalinen suosikkiasema on perusteltu.

4 Brighton–Norwich C (1)

Valioliiga: Brighton on hävinnyt kuudesti peräkkäin. Viimeksi kotiottelu Tottenhamia vastaan hävittiin maalipaikkoihin nähden ansaitusti 0–2. Norwichin tuloskunto ei ole kotijoukkuetta parempi ja 1–2-tappio Leedsin vieraana oli pelillisesti heikko. Ero perustasossa on isäntien hyväksi merkittävä viimeaikaisista vaisuista otteista huolimatta. Brighton on kotikentällä noin 65 prosentin suosikki.

5 Leeds U–Southampton (12)

Valioliiga: Leeds on saanut viimein kaipaamiaan voittoja. Vieraspeli Wolvesia vastaan käännettiin kahden maalin tappioasemasta 3–2-voitoksi. Soton kärsi kolmannen peräkkäisen tappion hävittyään kotiottelun Watfordia vastaan tasaisista pelitapahtumista huolimatta 1–2. Leeds on saanut valmentajan vaihdoksesta nostetta, mutta tasoero puoltaa yhä Sotonia. Kotietu pitää Leedsin noin 42 prosentin suosikkina.

6 Manchester U–Leicester (1)

Valioliiga: United onnistui voittamaan kotikentällä Tottenhamin 3–2, vaikkei sitä maalipaikkojen valossa ansainnutkaan. Leicesterin peliesitys jäi Brentfordia vastaan 2–1-voitosta huolimatta selvästi odotettua heikommaksi ja tappio olisi ollut voittoa oikeampi lopputulos. Kummankin joukkueen otteet ailahtelevat. Ero perustasossa on Unitedin hyväksi selvä ja noin 62 prosentin suosikkiasema kotikentällä ansaittu.

7 QPR–Fulham (2)

Championship: QPR kärsi ennen taukoa kotikentällä 1–3-tappion Peterborough’lle. Peliesitys oli heikko, vaikkei joukkue maalipaikkojen valossa tappiota ansainnutkaan. Fulham joutui taipumaan 0–1-tappioon WBA:n vieraana ja jäi selvästi heikommaksi osapuoleksi. Pitkään ylisuorittaneen QPR:n tulokset ja pelivoima alkavat pian vastata toisiaan. Ero perustasossa on Fulhamin hyväksi selkeä ja noin 57 prosentin vierassuosikkiasema perusteltu.

8 Luton–Millwall (1)

Championship: Luton onnistui hakemaan täydet pisteet vieraskentältä Hullia vastaan 3–1, vaikka kotijoukkue esiintyi paremmin. Millwallin pitkä tappioton jakso tuli päätökseen 0–2-vierastappiossa Stokelle, vaikkei joukkue olisi tappiota tasaisten pelitapahtumien perusteella ansainnutkaan. Luton on hieman laadukkaampi ja kotikentällä noin 45 prosentin suosikki.

9 Stoke–Sheffield U (X2)

Championship: Stoke sai kahdeksan ottelun voitottoman jakson päätökseen, kun Millwall kaatui kotona 2–0. Sheffieldin peliesitys oli odotuksia laadukkaampi sen voitettua Barnsleyn kotikentällä 2–0. Sheffield on joukkueista laadukkaampi, mutta Stoke ei ole aivan niin heikko mitä toteutuneet tulokset antavat ymmärtää. Kotietu tasoittaa puntteja niin, että Stoke on marginaalinen 36 prosentin suosikki.

10 Barnsley–Reading FC (12)

Championship: Barnsley kärsi odotetun ja maalipaikkojen valossa ansaitun 0–2-tappion Sheffieldin vieraana. Reading nappasi tärkeän voiton hoidettuaan kotiottelun Blackburnia vastaan tasaisesti jakautuneista maalipaikoista huolimatta 1–0. Iso ottelu kahden putoamista vastaan kamppailevan ryhmän välillä. Joukkueiden välistä tasoeroa ei ole nimeksikään ja Barnsley on kotiedun turvin noin 41 prosentin suosikki.

11 Coventry C–Blackburn (1X)

Championship: Coventryn peliesitys jäi selvästi odotettua heikommaksi sen tasattua pisteet Derbyn vieraana 1–1. Blackburn esiintyi sekin heikosti Readigin vieraana kärsityssä 0–1-tappiossa, vaikka maalipaikkojen valossa pistejako olisi ollut oikeampi tulos. Tasoero menee niukasti Coventryn eduksi, vaikka sarjataulukko kertoo toisin. Isännät ovat noin 47 prosentin suosikkeja.

12 Bournemouth–Bristol C (1)

Championship: Bournemouth paransi asemiaan kärkikahinoissa voitettuaan vierasottelussa Huddersfieldin ansaitusti 2–0. Bristol esiintyi odotuksiin nähden kelvollisesti tasattuaan pisteet kotikentällä WBA:ta vastaan maalipaikkoihin nähden reilusti 2–2. Suoraa nousua tavoitteleva Bournemouth on selvästi laadukkaampi ja kotikentällään lähes 70 prosentin suosikki.

13 Peterborough U–Middlesbrough (12)

opp Peterborough nappasi ennen maajoukkuetaukoa 3–1-voiton QPR:n vieraana. Peliesitys oli vahva, vaikka maalipaikat jakautuivat joukkueiden välille tasaisesti. Boro joutui taipumaan FA-cupissa odotettuun 0–2-tappioon Chelseaa vastaan, mutta edellisestä liigapelistä alla on vahva 2–0-vierasvoitto Birminghamista. Ero perustasossa on Boron hyväksi merkittävä ja vieraat ansaitsevat noin 53 prosentin suosikkiaseman.