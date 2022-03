Maailmantähti majoittaa kymmeniä ukrainalaispakolaisia luksuskotinsa elokuvateatteriin

Keylor Navas tekee hyvää.

Pariisilaisjoukkue PSG:n jalkapallomaalivahti Keylor Navas on luovuttanut kotinsa Pariisissa ukrainalaispakolaisten käyttöön. Espanjalaismedia Sportin mukaan jalkapalloilija majoittaa luksusasuntoonsa jopa 30 ukrainalaista.

Navas, 35, ja hänen vaimonsa Andrea Salas ovat Sportin mukaan ostaneet 30 sänkyä ja sijoittaneet ne valtavaan huoneeseen, jossa pariskunnalla on normaalisti käytössä oma elokuvateatteri.

Sportin mukaan Costa Rican maajoukkuemaalivahti tarjosi apuaan kuultuaan joukosta, joka oli lähtenyt hakemaan pakolaisia Puolan Krakovasta. Navas on tällä hetkellä toisella puolella maapalloa maajoukkuetehtävissä, mutta Salas on hankkinut ukrainalaisvieraille vaatteita ja valmistanut heille ruokaa.

Salas julkaisi Instagramissa pitkän päivityksen, jossa hän kannustaa kaikkia auttamaan ukrainalaisia.

– Me pystymme auttamaan näitä lapsia. Joillakin heistä on äiti, joillakin ei. Yksinäisiä nuoria ihmisiä, joilla on mukanaan vain vaatteet, koska ne olivat ainoa asia, mitä he pystyivät ottamaan mukaan. Voimme tarjota mitä tahansa pilaantumatonta ruokaa, vaatteita, hygieniatarvikkeita... Niin he tuntevat rakkauden kivun keskellä, Salas kirjoitti.

2017 Navas ja Salas perustivat kotimaassaan hyväntekeväisyysjärjestön, jonka tehtävä on auttaa vähäosaisia ja hankalassa tilanteessa olevia lapsia.

Suomessa jalkapallomaajoukkueen ex-kapteeni Tim Sparv on antanut asuntonsa Vaasassa ukrainalaisperheen käyttöön.