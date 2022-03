”Putin on idiootti” – Tim Sparv pamautti suorat sanat Viaplayn lähetyksessä

Tim Sparvin haastattelu näytettiin Viaplayn jalkapallolähetyksessä.

Suomen jalkapallomaajoukkueen ex-kapteeni Tim Sparv ei säästellyt sanojaan Venäjän presidentti Vladimir Putinista, kun viime joulukuussa uransa lopettaneen Sparvin haastattelu näytettiin Suomi-Islanti-jalkapallomaaottelun puoliajalla.

– Olen järkyttynyt, kuten kaikki muut. Putin on idiootti ja hänen sisäpiirinsä näyttää olevan yhtä tyhmiä. Diplomatia on epäonnistunut ja sota on muuttanut koko Eurooppaa. Hyvä puoli on se, että Eurooppa on yhtenäisempi kuin koskaan, Sparv kommentoi Ukrainan sotaa Viaplaylla.

Sparv itse on auttanut ukrainalaisia monin tavoin. Vaimonsa Jitkan kanssa he ovat lahjoittaneet rahaa ja olleet Prahan keskustassa protestoimassa sotaa vastaan. Asuntoonsa Vaasassa Sparv majoittaa ukrainalaisperheen, johon kuuluu äiti ja kaksi lasta.

– He ovat kotoisin Kiovan alueelta. Matka Suomeen oli tietysti pitkä ja vaativa. He olivat todella väsyneitä kun tulivat Suomeen ja Vaasaan. Nyt he voivat melko hyvin. Mutta heidän isänsä on edelleen Ukrainassa, Sparv kertoi.

Sparv on ottanut aktiivisesti kantaa Ukrainan kriisiin ja niin kansainvälisten jalkapallotoimijoiden kuin Suomen hallituksen toimintaan kriisitilanteessa. Oman asuntonsa antamiselle ukrainalaisperheen kodiksi oli selvät perusteet.

– Kaikki ymmärtävät, että jos sota jatkuu vielä pitkään, niin kaupunkien asuntoja turvapaikanhakijoille ei riitä.

Viime marraskuussa kansainvälinen pelaajayhdistysten kattojärjestö Fifpro palkitsi Sparvin Pelaajan ääni -palkinnolla aktiivisesta vaikuttamisesta sekä ihmisoikeuksien, tasa-arvon, koulutuksen, lukutaidon, antirasismin ja ilmastonmuutostaistelun puolesta puhumisesta.