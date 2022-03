Vakio: Harjoitusmaaotteluissa voi tulla isojakin yllätyksiä

Huuhkajat kohtaa Espanjan leirin yhteydessä Islannin. Kupongilla maaottelujen lisäksi Englannin Ykkös- ja Kakkosliigan kohteita.

1 Suomi–Islanti (X2)

Maaottelu: Huuhkajat leireilee maajoukkuetauon Espanjassa ja kohtaa paikan päällä Islannin ja Slovakian. Otteet MM-karsinnoissa olivat odotuksiin nähden kelvollisia, vaikka mahdollisuus lopputurnauspaikasta karsimiseen jäi lopulta kiusallisen pienestä kiinni.

Islannin taso on ollut jo pidempään jyrkässä laskussa, ja tämänhetkinen taso on kaukana siitä, mitä se parhaimmillaan oli esimerkiksi vuoden 2016 EM-kisojen aikaan. MM-karsinnoissa otteet olivat odotettua heikompia, kun ainoastaan Liechtenstein jäi lohkossa Islannin taakse.

Ero perustasossa menee Suomen eduksi, mutta suosikkiasema jää neutraalilla kentällä noin 45 prosentin tuntumaan. Vakiossa Huuhkajat on kerännyt odotetusti yli 10 pinnaa liikaa peliä, joten tasapeli ja Islannin voitto tarjoavat parasta etua, mikä ei panoksettomassa harjoituspelissä heikommasta formista huolimatta yllättäisi.

2 Irlanti–Belgia (1X)

Maaottelu: Irlannin otteet syksyn MM-karsintapeleissä olivat hyviä, vaikka jatkopaikka jäi haaveeksi. Irlanti pystyi kuitenkin napsimaan pisteitä lohkon kärkijoukkueilta Serbialta ja Portugalilta. Irlanti on tasoltaan lähellä Euroopan keskimääräistä joukkuetta, mutta laadukkaiden maalipaikkojen luominen tuottaa tuskaa vuodesta toiseen.

Belgian menestys arvokisoissa antaa edelleen odottaa itseään, kun EM-kisoissa joukkue hyytyi puolivälierissä mestaruuden vienyttä Italiaa vastaan. Belgia oli odotetun ylivoimainen omassa MM-karsintalohkossaan ja lopputurnauspaikka varmistui hyvissä ajoin. Roberto Martinez on päättänyt hyödyntää maaliskuun maaottelurupeaman mahdollisuutena ajaa nuoria pelaajia sisään maajoukkueeseen ja useat avainpelaajat jätettiin kokonaan nimeämättä harjoituspeleissä operoivaan ryhmään.

Irlanti nauttii kotietua, mutta Belgia ansaitsee normaalia vaatimattomallakin kokoonpanolla noin 50 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Belgian kannatus vastaa todennäköisyyksiä, joita nähtäisiin Belgian pelatessa optimikokoonpanolla. Reilusti ylipelattu Belgia on syytä jättää rohkeasti ulos riveistä ja luottaa kotiedun kantavan Irlannin vähintään tasapeliin.

3 Englanti–Sveitsi (X2)

Maaottelu: EM-kisojen finaalitappio kotikentällä Italiaa vastaan oli kova paikka. Gareth Southgate jatkaa päävalmentajana ja prosessi etenee kohti MM-kisoja. Englanti eteni kisoihin lohkovoittajana, vaikka kärsi syksyn karsintapeleissä pistemenetyksiä Puolaa ja Unkaria vastaan.

Sveitsi väläytteli potentiaaliaan jo kesän EM-kisoissa ja suoritus oli hyvä neljännesvälierän tappiosta huolimatta. Hyvät otteet saivat jatkoa syksyn MM-karsintapeleissä, ja Sveitsi nappasi yllättäen lohkovoiton pakottaen hallitsevan EM-mestari Italian jatkokarsintoihin.

Englanti on laadukkaampi ja kotietu parantaa asetelmia isäntien eduksi. Suosikkiasema jää kotiedusta huolimatta maltilliseen 55 prosentin tuntumaan. Vakiossa isäntien kannatus on karannut reilusti päälle 60 pinnan, joten kotivoitosta otetaan tässä kohtaa tyly ohitus.

4 Espanja–Albania (1)

Maaottelu: Espanja karsiutui EM-kisoissa välierissä mestaruuden vienyttä Italiaa vastaan. Pelaajamateriaalin potentiaali on hurja, mutta sen täysimääräinen ulosomittaus sakkaa. Otteet olivat odotusten mukaisia syksyn karsintapeleissä, ja Espanja nappasi kisapaikan lohkovoittajana.

Albanian MM-karsinnat sujuivat vaikeassa lohkossa odotuksiin nähden hyvin sen sijoituttua kolmanneksi Englannin ja Puolan jälkeen. Hyvin sujuneita MM-karsintoja edelsi myös vahvat otteet Kansojen liigassa, jossa Albania nousi B-liigaan.

Ero perustasossa on luonnollisesti Espanjan hyväksi merkittävä ja noin 85 prosentin suursuosikkiasema kotikentällä perusteltu. Kohteen pelijakaumassa ei ole suurempaa vääristymää ja oikein pelattu suursuosikki kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

5 Hollanti–Tanska (12)

Maaottelu: Kesän EM-kisat olivat Hollannin osalta karu pettymys, kun alkulohkoa dominoinut nuori joukkue putosi heti ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. Louis van Gaal hälytettiin eläkepäiviltä päävalmentajan tehtäviin ja MM-kisapaikka napattiinkin konkarivalmentajalta tutuin teesein lohkovoittajana, vaikka paikasta jouduttiin taistelemaan aina viimeiselle kierrokselle asti.

Tanska oli omassa MM-karsintalohkossaan lähes ylivoimainen. Ainoa tappio tuli viimeisellä kierroksella merkityksettömässä pelissä Skotlantia vastaan. Tanska kalpenee hieman Euroopan terävimmälle kärjelle, mutta potentiaalia joukkueessa riittää myös tulevia MM-kisoja ajatellen.

Hollanti on arvostettava vain hieman Tanskaa laadukkaammaksi. Kotietu on Hollannin tukena ja suosikkiasema kipuaa hieman yli 50 pinnan. Vakiossa tasapeli on useamman prosenttiyksikön ylipelattu ja ennakkoon runsasmaaliseen otteluun maistuu hyvin kummankin joukkueen voitoilla lunastava ykköskakkos -yhdistelmä.

6 Saksa–Israel (1)

Maaottelu: Kesän EM-kisoissa putoaminen neljännesvälierissä oli Saksalle pettymys. Tämä tiesi myös lähes 15-vuotta kestäneen Joachim Löwin päävalmennuspestin päätöstä. Uusi päävalmentaja Hansi Flick on pyrkinyt jatkamaan joukkueessa jo käynnissä ollutta nuorennusleikkausta. Syksyn pelit sujuivat ilman pistemenetyksiä ja Saksa eteni MM-kisoihin odotetusti lohkovoittajana.

Israelin otteet ovat kohentuneet viime vuosina Kansojen liigassa ja arvokisakarsinnoissa, mutta ero perustasossa on edelleen iso Euroopan laatujoukkueisiin nähden. Israelin pelitapa on samantasoisiin verrokkijoukkueisiin nähden aktiivisempi kaikissa pelin eri vaiheissa ja se pystyy luomaan laadukkaita maalipaikkoja. Maaliskuun maaottelurupeamasta puuttuu kuitenkin useampi avainpelaaja, kuten ykköshyökkääjä Eran Zahavi.

Saksa on kotikentällään lähes 90 prosentin suursuosikki. Kotivoiton kannatus on säilynyt vakiossa mukavan maltillisena ja muutaman prosenttiyksikön alipelattu suursuosikki kuuluu kierroksen runkovarmoihin.

7 Sheffield W–Cheltenham (1)

Ykkösliiga: Sheffieldin peliesitys jäi odotettua heikommaksi sen tasattua pisteet Gillinghamin vieraana 0–0. Viime kaudella Ykkösliigaan pudonneen Sheffieldin otteet ovat jääneet toistaiseksi hieman odotuksista, mutta nousutavoite on edelleen realistinen.

Cheltenham jäi viikkokierroksella odotetusti vastaantulijaksi, kun vierasottelu Plymouthia vastaan hävittiin 0–2. Kahdesta edeltävästä ottelusta oman tasoisia vastustajia vastaan napattiin kuitenkin vakuuttavat voitot, kuten viime viikonlopun 3–1-kotivoitto Wimbledonista.

Sheffield on joukkueista selvästi laadukkaampi ja Cheltenhamille viikkokierrokselta kertynyt rasitus parantaa isäntien asemia entisestään. Sheffield ansaitsee hieman yli 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on odotetusti karannut todennäköisyyttään korkeammaksi, mutta selkeä ennakkosuosikki säilyy riveissä varmaan.

8 Ipswich T–Plymouth A (1)

Ykkösliiga: Ipswichin vahva vire sai jatkoa, kun pisteet tasattiin Oxfordin vieraana maalipaikkoihin nähden reilusti 1–1. Ipswich on jäänyt jälkeen karsintapaikoista viime kauden tapaan, mutta viime kuukausien vahva vire pitää haaveet noususta edelleen elossa.

Plymouth nappasi jo kuudennen peräkkäisen voiton, kun viikkokierroksen kotiottelussa kaatui Cheltenham 2–0. Plymouthin voittoputki näyttää vakuuttavalta, mutta otteluohjelma on ollut varsin suotuisa ja vastustajat olleet lähtökohtaisesti keskikastia tai heikompaa.

Ipswich ei ole huonommasta sarjasijoituksestaan huolimatta Plymouthia heikompi ryhmä ja vieraiden rasitus viikkokierrokselta parantaa sen asemia. Isännät ansaitsevat noin 51 prosentin suosikkiaseman. Kotijoukkue on jäämässä vakiossa rajusti alipelatuksi ja Ipswich kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

9 AFC Wimbledon–Cambridge U (1)

Ykkösliiga: Wimbledon kärsi neljännen peräkkäisen tappion hävittyään Cheltenhamin vieraana 1–3. Wimbledonin viides peräkkäinen kausi Ykkösliigassa on sujunut totuttuun tapaan, sillä tälläkin kertaa sarjapaikka on uhattuna.

Cambridge joutui taipumaan kotikentällä odotettuun 0–1-tappioon kärkijoukkue MK Donsia vastaan. Täksi kaudeksi Ykkösliigaan noussut Cambridge on onnistunut odotettua paremmin ja sarjapaikan säilyttäminen näyttää toistaiseksi todennäköiseltä.

Kummankaan joukkueen viimeaikaisissa otteissa ei ole kehumista. Cambridge on joukkueista niukasti laadukkaampi, mutta kotietu pitää Wimbledonin noin 43 prosentin suosikkina. Vakion pelijakauma on liikaa kallellaan vierasjoukkueen suuntaan ja kipeästi voittoja tarvitseva Wimbledon merkitään rohkeasti varmaksi.

10 Accrington S–Gillingham FC (1)

Ykkösliiga: Accringtonin peliesitys jäi selvästi odotettua heikommaksi sen hävittyä Plymouthin vieraana 0–4. Accrington on pystynyt ylläpitämään viime kauden tasoaan ja tämänhetkinen sarjasijoitus keskikastissa on peliesityksiin nähden ansaittu.

Gillinghamin peliesitys kotikentällä Sheffieldiä vastaan oli vahva ja niukka voitto olisi ollut maalipaikkoihin nähden 0–0-pistejakoa perustellumpi. Viime kaudella kymmenennelle sijalle yltänyt Gillingham on ollut kuluvalla kaudella vaikeuksissa ja sarjapaikkaa joudutaan puolustamaan pitkälle kevääseen.

Accrington on joukkueista laadukkaampi, vaikka Gillingham ei ole aivan niin heikko mitä tulokset kertovat. Laadukkaampi kotijoukkue ansaitsee noin 54 prosentin suosikkiaseman. Isäntien kannatus on vakiossa muutaman prosenttiyksikön yli todennäköisyyden, mutta luottoa kotiedusta nauttivaan Accringtoniin riittää ja ykkönen merkataan kohteessa varmaksi.

11 Doncaster–Charlton (2)

Ykkösliiga: Doncaster esiintyi hyvin tasattuaan pisteet Fleetwoodin vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Viime kaudella keskikastiin sijoittuneen Doncasterin kausi on jäänyt selvästi odotuksista, vaikka kesän siirtoikkunassa heikentyminen tiesi edeltävää vaikeampaa kautta.

Charlton jatkoi voitokkaana toisessa peräkkäisessä ottelussa, kun Burton kaatui kotikentällä ansaitusti 2–0. Kevätkausi on ollut Charltonille haastava, mutta viime viikkojen hyvät esitykset antavat lupauksia nosteesta loppukautta kohti.

Ero perustasossa menee Charltonin eduksi siinä määrin, että noin 48 prosentin vierassuosikkiasema on perustelu. Vieraiden kannatus on jäämässä vakiossa todennäköisyyttään niukemmaksi, joten Charlton merkataan kohteessa rohkeasti varmaksi.

12 Shrewsbury–Lincoln C (12)

Ykkösliiga: Shrewsbury vastasi viime kierroksen isoimmasta yllätyksestä voitettuaan sarjakärki Rotherhamin vieraskentällä peräti 3–0. Tätä edelsi 5–0-kotivoitto selvästi heikommasta Morecambesta. Putoamiskamppailuun ennakoitu Shrewsbury on suorittanut hieman odotettua laadukkaammin läpi kauden, eikä sarjapaikan säilyttäminen näillä esityksillä tuota ongelmia.

Lincoln onnistui tasaamaan pisteet kotikentällä Sunderlandia vastaan 1–1, vaikka maalipaikat jakautuivatkin vierasjoukkueen eduksi. Viime kaudella nousukarsintojen finaalissa Blackpoolia vastaan hävinneen Lincolnin kausi on sujunut rajusti alle odotusten, vaikka myös epäonnea nykyiseen sijoitukseen mahtuu runsaasti.

Joukkueiden välinen tasoero on Lincolnin eduksi niukka, vaikka Shrewsbury on taulukossa korkeammalla. Kotietu pitää isännät noin 45 prosentin suosikkina. Kotivoitto on vakiossa niukasti ylipelattu, mutta kohde rastitetaan ison todennäköisyyskentän kattavalla ykköskakkos -yhdistelmällä.

13 Port Vale U–Sutton U (X2)

Kakkosliiga: Port Valella etenee neljän peräkkäisen tappiottoman ottelun putkessa. Viikkokierroksen kotiottelussa Exeteriä vastaan sen oli pelitapahtumien hallinnasta huolimatta tyytyminen 0–0-pistejakoon. Stokelaisten kuluva kausi on sujunut melko tarkasti odotusten mukaan ja nousukarsintaan oikeuttaville sijoituksille yltäminen on realistinen tavoite.

Sutton palasi kolmen voitottoman ottelun jälkeen voittokantaan, kun viikkokierroksen vierasottelu selvästi heikompaa Oldhamia vastaan voitettiin odotetusti 3–1. Sarjanousijan kausi on sujunut selvästi odotettua paremmin, mutta nousukarsintoja hätyyttelevässä sarjasijoituksessa on hieman ilmaa peliesitysten tasoon nähden.

Port Vale on joukkueista luokkaa laadukkaampi, vaikka sarjataulukossa joukkueet ovat tasatilanteessa. Isännät ansaitsevat kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on menossa yli ja paras etu löytyy vieraiden menestyksestä.