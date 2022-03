Klassinen kausiopas nyt myynnissä – kaikki Veikkausliigan kaudesta!

Moshtagh Yaghoubi, HJK:n molariongelmat, sarjan pelitempo ja Kim Suomisen tarina muun muassa esillä Veikkausliigan kausioppaassa.

Varma merkki siitä, että kotimaisen jalkapalloliigan alku lähenee, on Veikkausliigaa käsittelevän klassisen kausioppaan ilmestyminen.

Nyt irtonumeromyynnissä olevassa Veikkausliiga 2022 -julkaisussa on tutusti 68 sivua. Mukana on niin artikkeleita sarjassa pelaavista jalkapalloilijoista, ilmiöistä kuin kaikkien sarjassa pelaavien 12 joukkueen analyysit. Lehden hinta on 4,90 euroa (+IS:n hinta).

Kerromme esimerkiksi seuraa ahkerasti vaihtavan Moshtagh Yaghoubin valinnoista urallaan. Yaghoubin taso riittäisi parhaimmillaan Huuhkajiin saakka, mutta eri syistä ura ei ole edennyt niin lujaa kuin odotettiin. Nyt hän edustaa AC Oulua.

Veikkausliigan nimimiehistä lehdessä haastatellaan Interin Petteri Forsellia, KuPSin Diogo Tomasia ja Hakan Luiyi de Lucasia. Kaikilla kolmella on runsaasti mielenkiintoista kerrottavaa pelaamisestaan alkavalla kaudella.

Mukana on myös aukeaman analyysi joka sarjan joukkueesta, viime vuonna kuolleen TPS-legenda Kim Suomisen tarina, sarjan pelitempoa pohtiva kirjoitus ja HJK:n molariongelmien purku.

Veikkausliigan kausi 2022 alkaa 2. huhtikuuta.