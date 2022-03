Valmentajalegenda Louis van Gaal kertoi tylyn mielipiteensä Qatarin MM-kisoista

Louis van Gaalilta kysyttiin Qatarin MM-kisoista.

Hollannin miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Louis van Gaal ei säästellyt sanojaan ensi talvena Qatarissa pelattavista jalkapallon MM-kisoista. 70-vuotias konkariluotsi tyrmäsi turnauksen tiistain lehdistötilaisuudessa täysin.

– Ihan kaikki tietävät, että se on ihan naurettavaa. On naurettavaa mennä pelaamaan maahan, miten Fifa sen sanoittaa, ”kehittämään jalkapalloa”. Se on hevonpaskaa. Mutta väliäkö sillä, kyse on rahasta ja kaupallisista intresseistä. Ne ovat Fifan päämotiivit, van Gaal pauhasi Guardianin mukaan.

Urallaan mm. Barcelonaa, Bayern Müncheniä, Manchester Unitedia ja Jari Litmasen aikakauden Ajaxia valmentanut hollantilainen sanoi, että hänellä voisi hyvinkin ilman räväköitä mielipiteitään olla työpaikka Fifassa.

– Miksi luulette, että en ole tällä eurooppalaisen jalkapallon kokemuksella Fifan komission jäsen? Koska olen aina pitänyt etäisyyttä näihin organisaatioihin. Voin sanoa suoraan, mitä ajattelen Qatarin kisoista. Mutta se ei auta maailmaa eroon tästä ongelmasta, hollantilainen jatkoi.

Van Gaal kuuluu Hollannin jalkapalloliiton työryhmään, joka kokoontuu kuukausittain arvioimaan Qatarin ihmisoikeustilannetta. Hollannin jalkapalloliitto on avoimesti kritisoinut Qatarin kisojen oloja, joissa stadioneita rakennetaan kyseenalaisissa oloissa.

Rakennusprojekteissa on kuollut lukuisia ihmisiä. Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan siirtotyöläisten työolot ja palkanmaksuongelmat ovat järjestelmällinen ongelma Qatarissa.

– Hollannin jalkapalloliitto ei ole koskaan puoltanut kisojen myöntämistä Qatarille eikä hyväksy millään tavoin siirtotyöläisten huonoa kohtelua, jalkapalloliitto kirjoitti vuosi sitten tiedotteessaan.

Jalkapallon MM-kisat alkavat Qatarissa 21. marraskuuta. Loppuottelu pelataan 18. joulukuuta. Hollanti selvitti tiensä MM-kisoihin kahdeksan vuoden tauon jälkeen. Viime MM-kisoihin Venäjälle 2018 Hollanti ei päässyt mukaan.

Maaliskuun maaotteluissa Hollanti pelaa Tanskaa ja Saksaa vastaan.