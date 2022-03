Zlatan Ibrahimovic myönsi suoraan – ei seuraa Ukrainan tapahtumia: ”Suljen sen pois”

Zlatan Ibrahimovic sanoo, ettei hänellä ole tapana seurata mediaa.

Hyökkääjälegenda Zlatan Ibrahimovic kommentoi Ukrainan sotaa Ruotsin jalkapallomaajoukkueen mediatilaisuudessa tiistaina.

Hän asetteli sanansa varovasti.

– Se on vaikea aihe. Kannatan rauhaa ja rakkautta, joita haluan jakaa jalkapallon kautta. Se, mitä nyt tapahtuu, on traagista. Näin ei pitäisi käydä enää vuonna 2022, Ibrahimovic, 40, sanoi Aftonbladetin mukaan.

Ruotsi pelaa Tshekkiä vastaan MM-kisojen jatkokarsintaottelussa torstaina. Otteluparin voittaja kohtaa kisapaikan ratkaisevassa mittelössä Puolan, jonka oli alun perin määrä saada ”välierässä” vastaansa Venäjä.

Fifa kuitenkin sulki Venäjän kansainvälisistä otteluista, minkä seurauksena Puola etenee automaattisesti ratkaisuotteluun.

Viime keväänä maajoukkueeseen palannut mutta kesän EM-joukkueesta ulos jäänyt Ibrahimovic myönsi, ettei ole seurannut paljoakaan sitä, miten tilanne Ukrainassa etenee.

– Totta puhuakseni suljen sen pois mielestäni. Tietenkin aiheesta puhutaan, mutta minulla ei ole tapana seurata mediaa. Kuvia tulee niin valtavasti, ja niiden seuraaminen on vaikeaa. Toivon, että asia ratkeaisi nopeasti.

AC Milania edustava Ibrahimovic on kärsinyt tällä kaudella sitkeistä vammoista. Hän on pelannut vain 18:ssa Serie A:n ottelussa ja tehnyt kahdeksan maalia.