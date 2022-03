Vakio: Huuhkajat kohtaa harjoitusleirillä Islannin

Kupongilla on tällä viikolla maaotteluja sekä Englannin Ykkös- ja Kakkosliigan pelejä.

1 Suomi–Islanti (1)

Maaottelu: Huuhkajat leireilee maajoukkuetauon Espanjassa ja kohtaa paikan päällä Islannin ja Slovakian. Otteet MM-karsinnoissa olivat odotuksiin nähden kelvollisia. Islannin taso on ollut jo pidempään jyrkässä laskussa. MM-karsinnoissa ainoastaan Liechtenstein jäi lohkossa Islannin taakse. Ero perustasossa menee Suomen eduksi, mutta suosikkiasema jää puolueettomalla kentällä noin 45 prosentin tuntumaan.

2 Irlanti–Belgia (2)

Maaottelu: Irlannin otteet syksyn MM-karsintapeleissä olivat hyviä sen napattua tasapelit lohkon kärkijoukkueilta Serbialta ja Portugalilta. Belgia oli odotetusti omassa karsintalohkossaan ja lopputurnauspaikka varmistui hyvissä ajoin. Irlanti nauttii kotietua, mutta selkeä ero perustasossa nostaa vieraat noin 60 prosentin suosikiksi.

3 Englanti–Sveitsi (1)

Maaottelu: Englanti eteni MM-kisoihin lohkovoittajana, vaikka kärsi syksyn karsintapeleissä pistemenetyksiä Puolaa ja Unkaria vastaan. Myös Sveitsi nappasi yllättäen lohkovoiton pakottaen Euroopan mestari Italian hakemaan kisapaikkaa jatkokarsintojen kautta. Ero perustasossa menee Englannin eduksi ja noin 50 pinnan suosikkiasema on ansaittu, vaikka normaalista poikkeavat pelaajavalinnat ystävyysottelussa eivät yllättäisi.

4 Espanja–Albania (1)

Maaottelu: Espanjan otteet olivat vahvoja syksyn karsintapeleissä ja se nappasi MM-kisapaikan odotetusti lohkovoittajana. Albanian MM-karsinnat sujuivat vaikeassa lohkossa odotuksiin nähden hyvin sen sijoituttua kolmanneksi Englannin ja Puolan jälkeen. Ero perustasossa on luonnollisesti Espanjan hyväksi merkittävä ja vähintään 80 prosentin suosikkiasema kotikentällä ansaittu.

5 Hollanti–Tanska (12)

Maaottelu: Hollanti nappasi suoran MM-kisapaikan lohkovoittajana, vaikka joutui taistelemaan paikasta viimeiselle kierrokselle asti. Tanska puolestaan oli omassa lohkossaan lähes ylivoimainen ja ainoa tappio tuli viimeisellä kierroksella merkityksettömässä pelissä Skotlantia vastaan. Hollanti on arvostettava hieman Tanskaa laadukkaammaksi ja kotikentällä suosikkiasema kipuaa hieman yli 50 pinnan.

6 Saksa–Israel (1)

Maaottelu: Saksa on pelannut tappioitta EM-kisojen neljännesvälierän pettymyksen jälkeen ja eteni MM-kisoihin odotetusti lohkonsa voittajana. Israelin otteet ovat kohentuneet viime vuosien karsinnoissa ja Kansojen liigassa, mutta ero perustasossa on edelleen iso laatujoukkueisiin nähden, kuten MM-karsinnatkin osoittivat. Saksa on kotikentällään suursuosikki ja kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

7 Sheffield W–Cheltenham (1)

Ykkösliiga: Sheffieldin viime esitys jäi odotettua heikommaksi sen tasattua pisteet Gillinghamin vieraana 0–0. Cheltenham jatkoi pirteitä esityksiään, kun kotiottelu Wimbledonia vastaan voitettiin 4–1. Ero perustasossa puhuu Sheffieldin puolesta. Cheltenham on saanut viime viikkoina onnistumisia, mutta Sheffield nostaa vaatimustasoa. Isännät ovat lähes 60 prosentin suosikkeja.

8 Ipswich T–Plymouth A (1X)

Ykkösliiga: Ipswichin vahva vire sai jatkoa, kun pisteet tasattiin Oxfordin vieraana maalipaikkoihin nähden reilusti 1–1. Plymouth nappasi jo viidennen peräkkäisen voittonsa, kun Accrington kaatui 4–0. Kummankin joukkueen tuloskunto on vahva, mutta otteluohjelmat ovat olleet viime viikkoina suotuisia. Ipswich ei ole huonommasta sarjasijoituksestaan huolimatta Plymouthia heikompi ryhmä ja noin 50 prosentin suosikkiasema kotikentällä on perusteltu.

9 AFC Wimbledon–Cambridge U (12)

Ykkösliiga: Wimbledon kärsi neljännen peräkkäisen tappion hävittyään Cheltenhamin vieraana 1–4. Cambridge joutui taipumaan kotikentällä odotettuun 0–1-tappioon kärkijoukkue MK Donsia vastaan. Kummankaan joukkueen viime otteissa ei ole kehumista. Cambridge on joukkueista niukasti laadukkaampi, mutta Wimbledon on kotikentällä noin 44 prosentin suosikki.

10 Accrington S–Gillingham FC (12)

Ykkösliiga: Accringtonin peliesitys jäi selvästi odotettua heikommaksi sen hävittyä Plymouthin vieraana 0–4. Gillinghamin peliesitys kotikentällä Sheffieldia vastaan oli vahva ja niukka voitto olisi ollut maalipaikkoihin nähden 0–0-pistejakoa perustellumpi lopputulos. Tasoero ei ole Accringtonin eduksi niin suuri kuin sarjatauluko osoittaa, mutta kotiedun myötä isännät ansaitsevat noin 50 prosentin suosikkiaseman.

11 Doncaster–Charlton (X2)

Ykkösliiga: Doncaster esiintyi odotuksiin nähden hyvin tasattuaan pisteet Fleetwoodin vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Charlton jatkoi voitokkaana toisessa peräkkäisessä ottelussa, kun Burton kaatui kotikentällä ansaitusti 2–0. Ero perustasossa menee Charltonin eduksi siinä määrin, että noin 45 prosentin vierassuosikkiasema on perustelu.

12 Shrewsbury–Lincoln C (12)

Ykkösliiga: Shrewsbury vastasi viime kierroksen isoimmasta yllätyksestä voitettuaan sarjakärki Rotherhamin vieraskentällä peräti 3–0. Lincoln onnistui tasaamaan pisteet kotikentällä Sunderlandia vastaan 1–1, vaikka maalipaikat jakautuivatkin vierasjoukkueen eduksi. Joukkueiden välinen tasoero on Lincolnin eduksi niukka, mutta kotietu pitää isännät noin 45 prosentin suosikkina.

13 Port Vale–Sutton (1)

Kakkosliiga: Port Vale on voittanut ennen viikkokierrosta kolmesti, mutta vastustajat ovat olleet sitä heikompia. Viimeksi 2–1-voitto Bradfordista tuli maalipaikkoihin nähden ansaitusti. Sutton ei puolestaan ole voittanut kolmeen matsiin, mutta kun sarjanousija hätyyttelee karsintapaikkoja, on kausi sujunut selvästi yli odotusten. Port Vale on joukkueista laadukkaampi ja noin kerran kahdesta voittava suosikki.