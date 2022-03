Lina Lehtovaara tuomitsee El Clasicon

Naisten Mestarien liigan ottelussa nähdään suomalaisväriä.

Lina Lehtovaara on kansainvälinen huippuerotuomari.

Suomalainen Lina Lehtovaara jakaa oikeutta tiistaina Mestarien liigan naisten puolivälieräottelussa Real Madridin ja Barcelonan välillä.

Ottelu pelataan kello 22 tiistai-iltana Madridin Estadio Alfredo di Stefanolla. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Lehtovaara tuomitsee näiden joukkueiden välisen ottelun.

Barcelona johtaa Espanjan pääsarjaa ylivoimaisesti. Madrid on viidentenä.

Lehtovaara on ollut kansainvälinen Fifa-tuomari vuodesta 2009. Hän on tuominnut aiemmin mm. Mestarien liigassa sekä monissa maaotteluissa. Suomessa hän on viheltänyt mm. miesten Ykköstä ja Kakkosta sekä Kansallista liigaa.

40-vuotiaan Lehtovaaran viimeisin korkean profiilin kansainvälinen tehtävä oli Arnold Clark -cup, jossa hän vihelsi Englannin ja Kanadan välisen ottelun Englannissa.