Eurofutistuomio: Joel Pohjanpalo varasti valokeilan – väärään paikkaan päätynyt kaljatuoppi vei huomion peliltä

Nämä asiat puhuttivat Euroopan jalkapallokentillä.

EUROFUTISTUOMIOSSA käydään jälleen läpi tähdet, yllätykset ja mokat.

Raadissa ovat tällä kertaa mukana toimittajat Janne Oivio, Jaakko Tiira ja Antti Salmensaari.

Janne Oivio

Tähti

Ei edes tarvitse vetää paljoa kotiinpäin sanoakseen Joel Pohjanpalo. Turkin pääsarjaseura Rizespor tarvitsee kipeästi pisteitä säilyäkseen. Pohjanpalo tuli vaihdosta sisään 55. minuutilla ja iski hattutempun. Voitto-osuma syntyi lisäajan viidennellä minuutilla. Rize oli viimeksi voittanut tammikuussa. ”Jolle” on tehnyt jo 12 maalia.

Puheenaihe

AC Milan on räpiköinyt jo pian 10 vuotta vuoroin Juventuksen ja Interin jaloissa. Työ alkaa viimein kantaa hedelmää. Milan johtaa Serie A:ta kun kahdeksan kierrosta on pelaamatta ja ennen kaikkea punamustat pelaavat koko ajan tasaisen vakuuttavasti. Lauantaina kaatui Cagliari. Kun Zlatan Ibrahimovickin alkaa kuntoutua, niin Milan näyttää olevan matkalla ensimmäiseen titteliinsä yli vuosikymmeneen.

Tyyli

Ylivoimainen. Robert Lewandowski jatkaa hurjaa menoaan Bayern Münchenin hyökkäyksessä. Kaksi maalia Union Berlinin verkkoon 4–0-voitossa ja liigakauden saldo on jo 31 maalia. Maalipörssissä lähin haastaja on yli 10 maalin päässä. Lewandowski on jäänyt viimeksi alle 30 maalin Bundesliigassa kaudella 2018–19. Puolalainen pelaa aivan omalla tasollaan.

Robert Lewandowskin maalitahti ei hyydy.

Moka

Bochumin kannattajat vetäisivät perjantaina alta riman. Katsomosta lentänyt muovituoppi osui avustavaan erotuomariin. Ottelun päätuomari päätti keskeyttää pelin. Paluu täysiin katsomoihin koronarajoitusten jälkeen ei sujunut ongelmitta Saksassa, siis. Liian usein tällaisissa tilanteissa nähdään selittelyä, jolla suojellaan törttöileviä faneja. Nyt seuralta tai pelaajilta ei löytynyt ymmärrystä tempaukselle. Oikein.

Yllätys

Crystal Palace on ollut iloinen yllättäjä Englannissa. Sunnuntaina se eteni FA-cupin välieriin. Roy Hodgsonin aikana joukkue keikkui jo tasaisesti keskikastissa, mutta peli oli tympeää inhorealismia. Patrick Vieiran alaisuudessa mukaan on tullut pelaamistakin. Ensimmäistä kertaa 30 vuoteen seura lähettää kaksi miestä Englannin riveihin (Marc Guehi, Conor Gallagher) ja Wilfried Zahan rinnalle on noussut uusi hyökkäystähti Michael Olise.

Jaakko Tiira

Tähti

Benfica oli pahasti köysissä Ajaxin vieraana Mestarien liigan neljännesvälierissä, mutta raapi lopulta 1–0-voiton ja jatkopaikan. Ottelun ainokaisen viimeisteli Darwin Nunez, 22. Uruguaylaishyökkääjä on ollut tällä kaudella liekeissä, 33 peliin 26 maalia. Lissabonilaisten hyökkääjätähteä kannattaa pitää silmällä tulevan kesän siirtomarkkinoilla.

Darwin Nunez upotti Ajaxin.

Puheenaihe

Valioliigassa nähdään sittenkin kiivas mestaruustaisto. Kahdeksan pisteen karkumatkan alkuvuodesta repinyt Manchester City näytti jo menevän menojaan. Taivaansinisten kone on kuitenkin yskähdellyt, viimeksi maanantaina, kun tähtisikermä jäi maalittomaan tasapeliin Crystal Palacen vieraana. Yhdeksän ottelun voittoputkessa liihottava Liverpool on hiipinyt jo pisteen päähän.

Tyyli

Kentälle saapuvat kannattajat tapaavat aiheuttaa myötähäpeää, mutta Evertonin ja Newcastlen torstai-illan valioliigaottelussa nähtiin poikkeus. Itsensä kaulasta maalitolppaan sitonut Everton-kannattaja protestoi Boris Johnsonin johtaman brittihallituksen investointeja fossiilisiin polttoaineisiin. T-paidassa luki ”Just Stop Oil”. Tempauksen hopeareunus oli 14 minuutin lisäaika, jonka 9. minuutilla putoamista vastaan taisteleva Everton onnistui iskemään voittomaalin.

Moka

Italiassa nähtiin jälleen ruma rasismitapaus. AC Milanin Mike Maignan ja Fikayo Tomori joutuivat Cagliari-kannattajien rasistisen solvauksen kohteeksi. Vuonna 2019 sardinialaisfanit solvasivat apina-elein Juventuksen Moise Keania ja Interin Romelu Lukakua, mutta rangaistuksia ei kuulunut. Rasismi-ongelma on rehottanut Italiassa jo vuosia ja se on myös tunnustettu, mutta ongelmanratkaisu on jäänyt tuloksettoman sanahelinän tasolle.

Yllätys

West Ham ei ole meritoitunut europelijoukkue toisin kuin kuudesti Eurooppa-liigan 2000-luvulla voittanut Sevilla. Itälontoolaiset pistivät kuitenkin andalusialaiset lauluun otettuaan 2–0-voiton jatkoajan jälkeen. Voitto oli vähintäänkin ansaittu, sillä Hammers peittosi vieraansa xG-lukemissa selkeästi 2,71–1,06. Pettymys on Sevillalle raskas. Tämän kevään finaali pelataan sen kotistadionilla.

David Moyesin (vas.) ja West Hamin pokaaliunelma elää. Skottivalmentajan syleilyssä Pablo Fornals.

Antti Salmensaari

Tähti

Viime kesänä EM-kultaa voittaneessa Italian joukkueessa hetkittäin säväyttänyt Sassuolon Domenico Berardi, 27, pelaa huimaa kautta. Italian Serie A:n maalikuninkuus on kahden kauppa Dusan Vlahovicin ja Ciro Immobilen välillä, mutta 14 maalia tehnyt ja 10 syöttänyt Sassuolo-laitahyökkääjä on ollut sarjan tehokkain. Perjantaina kaksi maalia Spezian verkkoon.

Puheenaihe

Pelaajasiirtoja ei tehdä vielä moneen kuukauteen, mutta puheenaiheeksi kuuma siirtokesä jo yltää. Vahvistusta Kylian Mbappen siirrolle Real Madridiin odotettiin jo perjantaiksi ja Erling Haalandin uskotaan päättävän uudesta seurastaan maaliskuun aikana. Muista hyökkääjistä Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku ja jopa Lewandowski voivat liikahtaa.

Tyyli

Joel Pohjanpalo tuli vaihdosta sisään ja käänsi kolmella tyylikkäällä rangaistuspotkumaalilla pelin joukkueensa 3–2-voitoksi. Ensimmäinen hattutemppu Turkissa syntyi suomalaiselle sopivassa säässä kevyessä lumisateessa. Hyökkääjän vapaa viikonloppu ennen Huuhkajien leiriä sujui sosiaalisen median perusteella Saksassa hääpukua sovittamassa. Tyylikäs mies kentän ulkopuolellakin.

Moka

Katsomot täyttyvät taas ja yleisö tuo mukanaan tarpeettomat lieveilmiöt. Evertonin kotiottelussa Britannian öljyteollisuutta ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä vastustanut mielenosoittaja sitoi itsensä kaulasta maalitolppaan. Viesti oli hyvä, paikka väärä. Päivää myöhemmin Saksassa katsomosta viskottiin tuoppi linjatuomaria kohti. Tuoppi osui kohteeseensa ja ottelu päätettiin keskeyttää. Ei näin, fanit!

Yllätys

Koronavirus on jäänyt otsikoissa sodan alle, mutta virustauti muistuttaa edelleen olemassaolostaan. Perjantaina Saksan Bundesliigassa tehtiin kyseenalaista historiaa, kun Bochumin Thomas Reis ja Borussia Mönchengladbachin Adi Hütter seurasivat ottelua omissa oloissaan. Ottelu oli Bundesliigan ensimmäinen, jossa kummallakaan joukkueella ei ollut penkin takana päävalmentajaa.