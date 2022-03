Vakio: Rankasti alipelattu Bournemouth runkovarma

Liikaa kannatusta saaneet Swansea ja Portsmouth laitetaan ohituskaistalle.

1 Middlesbrough–Chelsea (2)

FA-cup: Boro palasi muutaman heikomman peliesityksen jälkeen odotusten mukaiselle tasolle voitettuaan viikolla pelatun vierasottelun Birminghamia vastaan 2–0. Voitto oli myös maalipaikkoihin nähden ansaittu. Sijoitus kuuden parhaan joukkoon ja nousun tavoittelu pudotuspelien kautta on realistinen tavoite Borolle.

Chelsea eteni Mestarien liigan pudotuspelien seuraavalle kierrokselle, kun Lille kaatui kahden osaottelun yhteismaalein 4–1. Valioliigassa alla on useampi peräkkäinen voitto, mutta otteluohjelma on ollut helpohko. Viimeksi kotiottelu Newcastlea vastaan hoitui ansaitusti 1–0.

Tasoero on Chelsean hyväksi merkittävä ja vieraat ovatnoin 65 prosentin suosikkeja. Vakiossa Chelsean kannatus on säilynyt maltillisena ja selkeä ennakkosuosikki merkitään riveihin varmaksi.

2 Huddersfield–Bournemouth (2)

Championship: Huddersfieldin hurja tappioton putki Championshipissa tuli päätökseen, kun viikkokierroksen vierasottelu Millwallia vastaan hävittiin 0–2. Hudds jäi myös maalipaikkojen valossa selvästi heikommaksi osapuoleksi.

Bournemouth tasasi viikolla pisteet kotikentällä Readingia vastaan 1–1. Pistejakoa voi pitää loogisena lopputulemana niukasti maalipaikkoja sisältäneestä ottelusta.

Bournemouth on joukkueista selvästi laadukkaampi ja vieraiden asetelmia parantaa myös päivää pidempi palautumisaika viikkokierroksen jäljiltä. Bournemouth on vieraissakin noin 45 prosentin suosikki. Vakiossa kotijoukkue on merkattu suosikkiasemaan, joten selvästi alipelattu Bournemouth kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

3 Reading FC–Blackburn (1X)

Championship: Reading kärsi viikonloppuna ruman 0–4-tappion Forestin vieraana, vaikka ottelu oli maalipaikkojen valossa merkittävästi loppulukemia tasaväkisempi. Viikkokierroksella peliesitys oli jälleen vahva, kun pisteet tasattiin Bournemouthin vieraana 1–1.

Blackburn palasi viikkokierroksella kolmen voitottoman ottelun jälkeen voittokantaan voitettuaan kotiottelussa Derbyn 3–1. Blackburn oli myös maalipaikkojen valossa selkeästi parempi.

Blackburn on joukkueista laadukkaampi, muttei aivan siinä määrin mitä sarjataulukko antaa ymmärtää. Ero perustasossa nostaa vierasjoukkueen silti noin 42 prosentin suosikiksi. Vakiossa vieraat on kymmenisen prosenttiyksikköä ylipelattu. Pelivalinta kohdistuu odotuksiin nähden hyviä otteita viime aikoina esittäneen Readingin menestykseen.

4 Hull–Luton (12)

Championship: Hull jatkoi hyviä otteitaan voitettuaan viikolla Coventryn vieraissa 2–0. Maalipaikkojen valossa ottelu oli toki loppulukemia tasaväkisempi, eikä Hullin voittoa voinut pitää täysin ansaittuna. Peliesitys oli kuitenkin odotettua laadukkaampi.

Luton palasi voittokantaan tyylillä, kun kotiottelu Prestonia vastaan voitettiin 4–0. Vaikkei Luton dominoinutkaan ottelua aivan loppulukemia vastaavalla tavalla, oli voitto joka tapauksessa ansaittu.

Ero perustasossa menee Lutonin eduksi siinä määrin, että sen niukka 39 prosentin suosikkiasema on vieraskentälläkin perusteltu. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja pelivalinta kulkee todennäköistä reittiä, kummankin joukkueen voittojen kautta.

5 Stoke–Millwall (1)

Championship: Stoken heikot tulokset saivat jatkoa, kun viikkokierroksella Cardiffin vieraana tuli ansaittu 1–2-tappio. Edeltävällä kierroksella sarjajumbo Peterborough’n vieraanakin Stoke jäi 2–2-tasapeliin, vaikka olisi tuolloin ansainnut täyden pistesaaliin.

Millwall on pelannut kahdeksan peräkkäistä ottelua tappioitta ja voittanut näistä peräti kuusi. Kovin usein Millwallin peliesitykset eivät ole olleet linjassa suotuisten tulosten kanssa, mutta viikkokierroksen 2–0-kotivoitto Huddersfieldista oli maalipaikkojen valossa täysin ansaittu.

Stoke on arvostettava joukkueista laadukkaammaksi, vaikka viimeaikaiset tulokset ovat joukkueiden osalta täysin päinvastaiset. Stoke ansaitsee kotikentällä noin 47 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on jäämässä hieman alle todennäköisyytensä ja alipelattu kotisuosikki merkitään varmaksi.

6 Bristol C–West Bromwich (2)

Championship: Bristol haki viikonloppuna pelitapahtumiin nähden varsin onnekkaan 1–0-voiton Blackburnin vieraana. Viikkokierroksella Barnsleyn vieraana rooli vaihtui Bristolin kärsittyä tasaisesti jakautuneista maalipaikoista huolimatta 0–2-tappion.

WBA pelasi toistaiseksi parhaan pelinsä uuden valmennuksen alaisuudessa voitettuaan kotiottelun Fulhamia vastaan ansaitusti 1–0. WBA:n otteet ovat olleet kevätkaudella vaisuja, mutta ero kuuden joukkoon on vielä kirittävissä, mikäli peli asettuu pelaajamateriaalin oikeuttamiin uomiin.

Ero perustasossa menee WBA:n eduksi selvällä marginaalilla. Viikolla napattu voitto sarjakärki Fulhamista oli iso itseluottamuksen kohottaja. Selvästi isäntiä laadukkaampi WBA on hieman yli 50 prosentin suosikkin. Vakiossa niukasti alipelattu vierasjoukkue kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

7 Swansea–Birmingham (X2)

Championship: Swansea palasi viikkokierroksella voittokantaan, kun vierasottelu Peterboroughta vastaan hoidettiin ansaitusti 3–2. Swansean peliesitysten tasossa riittää hajontaa ja sija 15 sarjataulukossa peilaa melko tarkasti joukkueen pelivoimaa.

Birmingham esiintyi viikkokierroksella melko odotetusti, kun kotiottelu laadukkaampaa Middlesbroughta vastaan hävittiin 0–2. Birmingham on vajonnut lähelle putoamisviivaa, vaikka eroa ensimmäisen putoajan paikalle onkin vielä reilut 10 pistettä. Perustason pitäisi riittää välttämään putoamiskamppailu kevyesti.

Swansea on pelivoimaltaan niukasti vieraita perässä, vaikka sarjataulukossa sijoitus on parempi. Isäntien päivää lyhyempi palautumisaika viikkopelien jäljiltä on haitaksi. Kotietu pitää Swansean kuitenkin noin 38 prosentin ennakkosuosikkina. Vakiossa Swansea on kerännyt lähes 60 prosentin kannatuksen, joten ylipelattu kotivoitto on syytä asettaa ohituskaistalle.

8 Wigan–Morecambe (1)

Ykkösliiga: Wigan tasasi viikonloppuna pisteet kärkikamppailussa MK Donsin vieraana 1–1. Pistejako oli linjassa myös tasaisina edenneiden pelitapahtumien kanssa. Wiganin nousu takaisin Championshipiin näyttää todennäköiseltä.

Morecamben edellinen voitto on tammikuun lopulta ja putoamisuhka todellinen. Viikonloppuna kotiottelu Cheltenhamia vastaan hävittiin 1–3. Viikolla pelatussa rästiottelussa otteet heikkenivät entisestään, kun Shewsburyn vieraana tuli ruma 0–5-tappio.

Tasoero kärjen ja putoamiskamppailun välillä on suuri. Morecamben viimeaikaiset otteet ovat olleet erityisen vaatimattomia ja se joutuu haastavaan vierasotteluun viikkopelin rasitus niskassaan. Wigan on kotikentällään lähes 70 prosentin suosikki. Kotijoukkueen kannatus on vakiossa odotetusti yli todennäköisyytensä, mutta suursuosikki säilyy riveissä varmana.

9 Gillingham FC–Sheffield W (2)

Ykkösliiga: Gillinghamin kausi on sujunut selvästi alle odotusten. Viime kaudella sijalle kymmenen yltänyt joukkue kamppailee putoamista vastaan. Tammikuun lopussa manageriksi nimitetyn Neil Harrisin alaisuudessa otteet ovat hieman kohentuneet. Viikolla tuli maalipaikkoihin nähden ansaittu 0–1-tappio Charltonin vieraana.

Sheffield on nostanut tasoaan kevätkaudella ja havittelee vielä paikkaa kuuden sakissa. Viikolla kotiottelussa Accringtonia vastaan joukkue joutui tyytymään 1–1-tasapeliin, vaikka peliesitys olisi oikeuttanut täyteen pistesaaliiseen.

Tasoero puhuu hyvävireisen Sheffieldin puolesta, ja joukkue on vieraissakin lähes 60 prosentin suosikki. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja selkeänä ennakkosuosikkina lähtevä Sheffield merkitään kohteessa varmaksi.

10 Cambridge U–MK Dons (2)

Ykkösliiga: Sarjanousija Cambridgen otteet ovat olleet viime viikkoina vaisuja. Edeltävällä kierroksella tuli ruma 0–6-tappio Sheffieldin vieraana. Syyskaudella tiheämmin kertyneen pistetilin ansiosta Cambridgella on kuitenkin turvallinen 13 pisteen ero putoamisviivaan.

Dons esiintyi odotetulla tasolla tasattuaan pisteet Wiganin kanssa 1–1 kärkijoukkueiden kohtaamisessa. Palaset ovat loksahtaneet tällä kaudella Milton Keynesissä kohdalleen ja Dons on nostanut merkittävästi tasoaan Liam Manningin alaisuudessa. Nousu Championshipiin on realistinen tavoite.

Tasoero on Donsin hyväksi selkeä ja vierasjoukkue onnoin 55 prosentin todennäköisyydellä voittava suosikki. Vieraiden kannatus on vakiossa niukasti yli todennäköisyytensä, mutta selkeä ennakkosuosikki säilyy riveissä varmana.

11 Portsmouth–Wycombe (X2)

Ykkösliiga: Portsmouthin kahdeksan ottelun mittaiseksi venynyt tappioton jakso tuli viikkokierroksella päätökseen, kun joukkue hävisi Plymouthin vieraana ansaitusti 0–1. Myös edeltävällä kierroksella 0–0 päättyneessä vierasottelussa Ipswichiä vastaan Portsmouth jäi selvästi heikommaksi.

Wycombe jatkoi viikkokierroksella kelpo otteita voitettuaan kotiottelussa Fleetwoodin 1–0. Edeltävällä kierroksella pisteet tasattiin kotikentällä sarjakärki Rotherhamia vastaan pelitapahtumiin nähden loogisesti 0–0.

Wycombe on niukasti kotijoukkuetta laadukkaampi, mutta kotietu pitää Portsmouthin noin 43 prosentin suosikkina. Vakiossa Portsmouth on merkattu selvästi yli 50 prosentin suosikkiasemaan ja rankasti ylipelattu kotivoitto on syytä jättää ulos riveistä.

12 Lincoln C–Sunderland (12)

Ykkösliiga: Lincolnin kausi on sujunut toistaiseksi alle odotusten. Peliesitysten taso on ailahdellut, mutta rahkeiden pitäisi riittää sarjapaikan säilyttämiseen turvallisella marginaalilla. Viikkokierroksella sarjakärki Rotherhamin vieraana tuli odotettu 1–2-tappio.

Sunderland on jäänyt edeltäviltä kausilta tuttuun tapaan aivan sarjan terävimmästä kärjestä. Viime viikkoina kohentuneet otteet ovat kuitenkin parantaneet asemia kuuden sakissa. Viimeksi kotiottelu heikompaa Crewea vastaan voitettiin ansaitusti 2–0.

Lincoln on pystynyt ajoittain haastamaan kotikentällä itseään laadukkaampia ryhmiä, mutta ero perustasossa on Sunderlandin hyväksi selkeä. Kotijoukkueen rasittuminen viikkokierroksella parantaa Sunderlandin asemia ja vieraat ansaitsevat noin 46 prosentin suosikkiaseman. Vakion pelijakauma on turhan reilusti kallellaan vieraiden suuntaan, mutta laadukkaamman ja levänneen Sunderlandin jättäminen kokonaan ulos riveistä kylmää.

13 Oxford U–Ipswich T (X2)

Ykkösliiga: Oxfordin kausi on sujunut melko odotetusti ja paikka kevään pudotuspeleissä näyttää todennäköiseltä. Alla on kaksi peräkkäistä voittoa, joista viimeisin selvästi heikomman Shewsburyn vieraana 2–1.

Ipswich on pelannut tappiotta sitten tammikuun lopun ja sarjasijoitus peilaa tarkasti suoritustasoa. Viimeksi kotikentällä Portsmouthia vastaan joukkue jäi pelitapahtumien hallinnasta huolimatta maalittomaan tasapeliin. Ipswich puolustaa laadukkaasti, mutta hyökkäys tuottaa selvästi kärkijoukkueita vaatimattomammin hyökkäysuhkaa.

Oxford on arvostettava joukkueista noin luokkaa laadukkaammaksi. Ipswichin tuloskunto on vahva, mutta otteluohjelma on ollut poikkeuksellisen helppo. Kotietu ja ero perustasossa nostavat isännät noin 48 prosentin suosikeiksi. Kotivoitto on kerännyt vakiossa todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen ja vieraiden menestykseen nojaava pelivalinta tarjoaa selvää etua.