Lehtiväite: Venäjällä pelaava jalkapallotähti karmeiden rikosepäilyjen kohteena – puheluissa kauhea tunnustus?

Quincy Promesia syytetään murhan yrityksestä. Hän on epäiltynä myös huumekauppaa koskevassa tutkinnassa.

jalkapalloilija Quincey Promesia epäillään osallisuudesta huumekauppaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Väitteistä uutisoi hollantilaislehti De Telegraaf.

Promes, 30, on jo ennestään rikostutkinnan kohteena. Laitahyökkääjää syytetään murhan yrityksestä.

Vyyhti alkoi purkautua joulukuussa 2020, kun Promes pidätettiin vammojen aiheuttamisesta sukulaiselleen. Hänen epäiltiin puukottaneen serkkuaan polvilumpioon riidan vuoksi sukujuhlissa.

Alun perin Promesia syytettiin tapon yrityksestä ja pahoinpitelystä. Viime viikolla kuitenkin ilmoitettiin, että syytteet nostetaan murhan yritykseksi.

De Telegraafin mukaan Promesin puhelinta on kuunneltu, sillä hän on epäiltynä myös järjestäytynyttä rikollisuutta koskevassa tutkinnassa. Puheluissa hänen kerrotaan tunnustaneen yrittäneensä tappaa serkkunsa.

Promesin epäillään kuuluvan rikollisorganisaatioon, jossa on mukana muitakin hänen sukulaisiaan. Ainakin yksi hänen sukulaisensa on vangittuna rahanpesusta ja huumekaupasta. Vangittu sukulainen on puhunut Promesin kanssa puhelimessa viikoittain.

Promesin ja tämän sukulaisten väitetään sekaantuneen 4 000 kilon kokaiinikuormaan, joka jäi poliisin haaviin Belgian Antwerpenissa huhtikuussa 2020.

Murhan yritystä koskevan oikeudenkäynnin kuulemiset on määrä järjestää 31. maaliskuuta alkaen.

Promesia pidettiin pitkään Hollannin jalkapallon seuraavana supertähtenä, mutta isot odotukset eivät realisoituneet.

Viime kesän EM-kisoissa maataan edustanut laitamies on pelannut urallaan muun muassa Ajaxissa ja Sevillassa.

Promes on yhä, siviilipuolen ongelmistaan huolimatta, Spartak Moskovan luottopelaajia. Hän on paukutellut neljä maalia kolmessa viime ottelussa.

De Telegraafin mukaan Promesista on annettu pidätysmääräys. Prosessia vaikeuttaa se, että hän oleskelee vakituisesti Moskovassa.